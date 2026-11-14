https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/iran-abd-disisleri-bakani-abluka-yoluyla-iran-halkini-ac-birakmakla-tehdit-ediyor-1110347388.html
İran: ABD Dışişleri Bakanı abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla tehdit ediyor
İran: ABD Dışişleri Bakanı abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla tehdit ediyor
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD Dışişleri Marco Rubio’nun açıklamalarına tepki göstererek Rubio’nun abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T21:43+0300
2026-11-14T21:43+0300
2026-11-14T21:43+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'a yönelik ekonomik baskılara ilişkin, "Nihayetinde yemek yemek zorundasınız" sözlerini eleştirerek ABD'nin abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla tehdit ettiğini belirtti.Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rubio'nun açıklamalarına tepki gösterdi.Rubio'nun sözlerini "ABD Dışişleri Bakanı abluka yoluyla küstahça İran halkını aç bırakmakla tehdit ediyor" ifadeleriyle eleştiren Bekayi, ABD'nin savaş suçu işlemeye devam etme niyetinde olduğunu itiraf ettiğini kaydetti.Bekayi, ABD'nin İran'a karşı uzun yıllardır sürdürdüğü 'tehdit, yaptırım, terör ve saldırganlık' politikalarına rağmen başarısız olduğunu ve aynı hataları yapmaya devam ettiğini bildirdi.Rubio, "İran'ın bir anlaşma yapmayı çok istediğini düşünüyorum. Sorun, ileri sürmeye devam ettikleri şartların saçma olması. Şu anda ciddi bile değiller. Ancak bu değişebilir. Nihayetinde yemek yemek zorundasınız" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/fransada-hayat-pahaliligi-protestolarina-105-bin-kisi-katildi-1110347222.html
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abd, i̇smail bekayi, abd, i̇ran, marco rubio
abd, i̇smail bekayi, abd, i̇ran, marco rubio
İran: ABD Dışişleri Bakanı abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla tehdit ediyor
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD Dışişleri Marco Rubio’nun açıklamalarına tepki göstererek Rubio’nun abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla tehdit ettiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'a yönelik ekonomik baskılara ilişkin, "Nihayetinde yemek yemek zorundasınız" sözlerini eleştirerek ABD'nin abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla tehdit ettiğini belirtti.
Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rubio'nun açıklamalarına tepki gösterdi.
Rubio'nun sözlerini "ABD Dışişleri Bakanı abluka yoluyla küstahça İran halkını aç bırakmakla tehdit ediyor" ifadeleriyle eleştiren Bekayi, ABD'nin savaş suçu işlemeye devam etme niyetinde olduğunu itiraf ettiğini kaydetti.
Bekayi, ABD'nin İran'a karşı uzun yıllardır sürdürdüğü 'tehdit, yaptırım, terör ve saldırganlık' politikalarına rağmen başarısız olduğunu ve aynı hataları yapmaya devam ettiğini bildirdi.
Rubio, "İran'ın bir anlaşma yapmayı çok istediğini düşünüyorum. Sorun, ileri sürmeye devam ettikleri şartların saçma olması. Şu anda ciddi bile değiller. Ancak bu değişebilir. Nihayetinde yemek yemek zorundasınız" ifadelerini kullanmıştı.