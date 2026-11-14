https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/iran-abd-disisleri-bakani-abluka-yoluyla-iran-halkini-ac-birakmakla-tehdit-ediyor-1110347388.html

İran: ABD Dışişleri Bakanı abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla tehdit ediyor

İran: ABD Dışişleri Bakanı abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD Dışişleri Marco Rubio’nun açıklamalarına tepki göstererek Rubio’nun abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T21:43+0300

2026-11-14T21:43+0300

2026-11-14T21:43+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇smail bekayi

abd

i̇ran

marco rubio

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480626_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62120421a8d2c8c212762f6f2351c94a.jpg

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'a yönelik ekonomik baskılara ilişkin, "Nihayetinde yemek yemek zorundasınız" sözlerini eleştirerek ABD'nin abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla tehdit ettiğini belirtti.Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rubio'nun açıklamalarına tepki gösterdi.Rubio'nun sözlerini "ABD Dışişleri Bakanı abluka yoluyla küstahça İran halkını aç bırakmakla tehdit ediyor" ifadeleriyle eleştiren Bekayi, ABD'nin savaş suçu işlemeye devam etme niyetinde olduğunu itiraf ettiğini kaydetti.Bekayi, ABD'nin İran'a karşı uzun yıllardır sürdürdüğü 'tehdit, yaptırım, terör ve saldırganlık' politikalarına rağmen başarısız olduğunu ve aynı hataları yapmaya devam ettiğini bildirdi.Rubio, "İran'ın bir anlaşma yapmayı çok istediğini düşünüyorum. Sorun, ileri sürmeye devam ettikleri şartların saçma olması. Şu anda ciddi bile değiller. Ancak bu değişebilir. Nihayetinde yemek yemek zorundasınız" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/fransada-hayat-pahaliligi-protestolarina-105-bin-kisi-katildi-1110347222.html

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇smail bekayi, abd, i̇ran, marco rubio