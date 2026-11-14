https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/fransada-hayat-pahaliligi-protestolarina-105-bin-kisi-katildi-1110347222.html

Fransa’da hayat pahalılığı protestolarına 105 bin kişi katıldı

Fransa’da hayat pahalılığı protestolarına 105 bin kişi katıldı

Sputnik Türkiye

Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri ve göstericilere yönelik polis şiddetini protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlere 106 bin kişinin katıldığı... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T21:02+0300

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2026-11-14T21:02+0300

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hayat pahalılığı

polis müdahalesi

avrupa

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BFMTV’nin Fransa İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre cumartesi günü ülke genelindeki gösterilere 106 bin kişi katıldı. Başkent Paris’teki eylemlerde ise 24 bin kişi yer aldı.Paris’te polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, çıkan çatışmalarda yaralananlar olduğu belirtildi.ici radyosunun haberine göre Nantes kentinde de göz yaşartıcı gaz kullanan güvenlik güçleri, göstericileri daha sonra tazyikli suyla dağıtmaya çalıştı.Fransa'daki gösteriler, eylül ayının ortalarında Paris'in banliyölerinde lise öğrencilerinin okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve eğitime daha fazla kaynak ayrılmasıtalepleriyle başladı.Öğrencilerin eylemlerine zamanla üniversiteliler, sendikalar ve hayat pahalılığından şikayetçi diğer kesimler de katıldı. Protestolar Paris'in dışına çıkarak ülkenin farklı bölgelerine yayıldı.17 Ekim'de düzenlenen ülke çapındaki gösteriler, hareketin en geniş katılımlı eylemlerinden biri oldu. Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, gösterilere yaklaşık 550 bin kişi katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/nantesta-polis-gostericilere-goz-yasartici-gazla-mudahale-etti-1110345895.html

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fransa, paris, nantes, protesto, hayat pahalılığı, polis müdahalesi, avrupa