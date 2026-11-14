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'İngiltere'deki ABD hava üssünde yetkisiz İHA faaliyeti saptandı '
'İngiltere'deki ABD hava üssünde yetkisiz İHA faaliyeti saptandı '
Sputnik Türkiye
İngiltere'deki Lakenheath Hava Üssü üzerinde tanımlanamayan İHA’lar görüldüğü bildirildi. ABD Hava Kuvvetleri, söz konusu İHA faaliyetlerine müdahale... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T02:32+0300
2026-11-14T02:32+0300
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i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)
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ABD Hava Kuvvetleri’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, İngiltere'deki Lakenheath Hava Üssü (İngiltere'de bulunan en büyük ABD hava üssü) üzerinde tanımlanamayan insansız hava araçlarının (İHA) görüldüğü belirtildi.ABD Hava Kuvvetleri personelinin üs üzerinde yetkisiz insansız hava aracı faaliyeti şüphesine müdahale ettiğini bildirdildi:Üs, resmi internet sitesine göre, yaklaşık 7 bin aktif görevli personeliyle Avrupa'daki en büyük ABD savaş uçağı operasyonu olan 48. Savaş Uçağı Filosu'na ev sahipliği yapıyor.Daha önce ABD medyası, ABD ordusunun, İran kaynaklı olduğu belirtilen bir tehdidin ardından İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'nde konuşlu tanker uçaklarını Almanya ve diğer askerî tesislere naklettiği öne sürmüştü.
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abd, i̇ngiltere, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)
abd, i̇ngiltere, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)

'İngiltere'deki ABD hava üssünde yetkisiz İHA faaliyeti saptandı '

02:32 14.11.2026
© AP Photo / Alastair GrantRAF Lakenheath
RAF Lakenheath - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2026
© AP Photo / Alastair Grant
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İngiltere'deki Lakenheath Hava Üssü üzerinde tanımlanamayan İHA’lar görüldüğü bildirildi. ABD Hava Kuvvetleri, söz konusu İHA faaliyetlerine müdahale gerçekleştirildiğini doğruladı.
ABD Hava Kuvvetleri’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, İngiltere'deki Lakenheath Hava Üssü (İngiltere'de bulunan en büyük ABD hava üssü) üzerinde tanımlanamayan insansız hava araçlarının (İHA) görüldüğü belirtildi.
ABD Hava Kuvvetleri personelinin üs üzerinde yetkisiz insansız hava aracı faaliyeti şüphesine müdahale ettiğini bildirdildi:
"Bu akşam, ABD Hava Kuvvetleri Güvenlik Kuvvetleri personeli, RAF Lakenheath üzerinde izinsiz insansız hava aracı faaliyeti şüphesiyle ilgili ihbara yanıt verdi. Hiçbir personel, uçak veya altyapı etkilenmedi"
Üs, resmi internet sitesine göre, yaklaşık 7 bin aktif görevli personeliyle Avrupa'daki en büyük ABD savaş uçağı operasyonu olan 48. Savaş Uçağı Filosu'na ev sahipliği yapıyor.
Daha önce ABD medyası, ABD ordusunun, İran kaynaklı olduğu belirtilen bir tehdidin ardından İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'nde konuşlu tanker uçaklarını Almanya ve diğer askerî tesislere naklettiği öne sürmüştü.
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