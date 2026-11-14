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ABD genelinde uçuş yasağı ilan edildi: 'Olağanüstü koşullar'
ABD genelinde uçuş yasağı ilan edildi: 'Olağanüstü koşullar'
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BD Federal Havacılık İdaresi (FAA), olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleriyle ülke genelindeki uçuşların durdurulmasını istedi. Tüm kalkış trafiğinin... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T00:05+0300
2026-11-14T00:22+0300
dünya
abd
federal havacılık i̇daresi
abd federal havacılık i̇daresi (faa)
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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülke genelini kapsayan uçuş durdurma kararı aldığını duyurdu.FAA tarafından yapılan açıklamada, olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle uçuşların genelinde yerde kalınması gerektiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, ikinci bir duyuru yapılana kadar tüm kalkış trafiğinin durdurulması talimatı verildi.Ülkeye gelen uluslararası uçuşlarla ilgili ise farklı bir uygulama izleneceği, gelen uluslararası uçuşların durum bazında değerlendirileceğini bildirdi.Tüm merkezlerde iletişim sorunu varABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy yaptığı açıklamada, hava trafik kontrol merkezlerinin tamamında etkili olan bir iletişim sorunu yaşandığını duyurdu.Duffy, FAA bünyesindeki teknik ekiplerin sorunun nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.Konuya ilişkin açıklamasında gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Duffy, yeni bilgiler elde edildikçe kamuoyunun vakit kaybetmeden bilgilendirileceğini kaydetti.
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abd, federal havacılık i̇daresi, abd federal havacılık i̇daresi (faa)
abd, federal havacılık i̇daresi, abd federal havacılık i̇daresi (faa)

ABD genelinde uçuş yasağı ilan edildi: 'Olağanüstü koşullar'

00:05 14.11.2026 (güncellendi: 00:22 14.11.2026)
© FotoğrafUçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2026
© Fotoğraf
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BD Federal Havacılık İdaresi (FAA), olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleriyle ülke genelindeki uçuşların durdurulmasını istedi. Tüm kalkış trafiğinin ikinci bir duyuruya kadar yerde bekletileceği bildirildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülke genelini kapsayan uçuş durdurma kararı aldığını duyurdu.
FAA tarafından yapılan açıklamada, olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle uçuşların genelinde yerde kalınması gerektiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, ikinci bir duyuru yapılana kadar tüm kalkış trafiğinin durdurulması talimatı verildi.
Ülkeye gelen uluslararası uçuşlarla ilgili ise farklı bir uygulama izleneceği, gelen uluslararası uçuşların durum bazında değerlendirileceğini bildirdi.

Tüm merkezlerde iletişim sorunu var

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy yaptığı açıklamada, hava trafik kontrol merkezlerinin tamamında etkili olan bir iletişim sorunu yaşandığını duyurdu.
Duffy, FAA bünyesindeki teknik ekiplerin sorunun nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Konuya ilişkin açıklamasında gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Duffy, yeni bilgiler elde edildikçe kamuoyunun vakit kaybetmeden bilgilendirileceğini kaydetti.
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