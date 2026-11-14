https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/icisleri-bakanligi-binbasi-arslan-kulaksizi-sehit-edenler-11-yil-sonra-yakalandi-1110346005.html

İçişleri Bakanlığı: Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden bir kişi 11 yıl sonra yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden bir kişi 11 yıl sonra yakalandı

Sputnik Türkiye

2015 yılında Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesiyle ilgili faillerden biri ve ona yardım eden iki kişi 11 yıl sonra yakalandı. 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T18:35+0300

2026-11-14T18:35+0300

2026-11-14T18:44+0300

türki̇ye

arslan kulaksız

i̇çişleri bakanlığı

şehit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_31abd554e0a51300eb140c7faa2df5c5.jpg

İçişleri Bakanlığı, 27 Temmuz 2015'te ailesinin yanında şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın faillerinden biri ile ona yardım ve yataklık eden iki kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ailesinin yanında Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden faillerden biri ile yardım ve yataklık eden iki şahıs Jandarmamız ve Polisimizin ortak operasyonuyla yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlükleriyle müşterek olarak düzenlenen operasyon sonucunda; 27 Temmuz 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Firari şahıs İ.Y., Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Devam eden çalışmalarda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şahıs da aynı ilçede yakalandı. Kahraman Jandarmamızı, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Muş İl Jandarma Komutanlığımızı, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/mhp-lideri-bahceliden-kuzey-kibris-mesaji-milli-davamizin-vazgecilmez-hedefidir-1110345417.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arslan kulaksız, i̇çişleri bakanlığı, şehit