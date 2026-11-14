https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/icisleri-bakanligi-binbasi-arslan-kulaksizi-sehit-edenler-11-yil-sonra-yakalandi-1110346005.html
İçişleri Bakanlığı: Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden bir kişi 11 yıl sonra yakalandı
İçişleri Bakanlığı: Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden bir kişi 11 yıl sonra yakalandı
Sputnik Türkiye
2015 yılında Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesiyle ilgili faillerden biri ve ona yardım eden iki kişi 11 yıl sonra yakalandı. 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T18:35+0300
2026-11-14T18:35+0300
2026-11-14T18:44+0300
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arslan kulaksız
i̇çişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı, 27 Temmuz 2015'te ailesinin yanında şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın faillerinden biri ile ona yardım ve yataklık eden iki kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ailesinin yanında Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden faillerden biri ile yardım ve yataklık eden iki şahıs Jandarmamız ve Polisimizin ortak operasyonuyla yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlükleriyle müşterek olarak düzenlenen operasyon sonucunda; 27 Temmuz 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Firari şahıs İ.Y., Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Devam eden çalışmalarda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şahıs da aynı ilçede yakalandı. Kahraman Jandarmamızı, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Muş İl Jandarma Komutanlığımızı, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/mhp-lideri-bahceliden-kuzey-kibris-mesaji-milli-davamizin-vazgecilmez-hedefidir-1110345417.html
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arslan kulaksız, i̇çişleri bakanlığı, şehit
arslan kulaksız, i̇çişleri bakanlığı, şehit
İçişleri Bakanlığı: Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden bir kişi 11 yıl sonra yakalandı
18:35 14.11.2026 (güncellendi: 18:44 14.11.2026)
2015 yılında Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesiyle ilgili faillerden biri ve ona yardım eden iki kişi 11 yıl sonra yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, 27 Temmuz 2015'te ailesinin yanında şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın faillerinden biri ile ona yardım ve yataklık eden iki kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ailesinin yanında Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden faillerden biri ile yardım ve yataklık eden iki şahıs Jandarmamız ve Polisimizin ortak operasyonuyla yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlükleriyle müşterek olarak düzenlenen operasyon sonucunda; 27 Temmuz 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Firari şahıs İ.Y., Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Devam eden çalışmalarda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şahıs da aynı ilçede yakalandı. Kahraman Jandarmamızı, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Muş İl Jandarma Komutanlığımızı, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."