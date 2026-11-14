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Futbolcunun hayatını kaybettiği pozisyonun ardından kaleciye 12 maç men cezası
Futbolcunun hayatını kaybettiği pozisyonun ardından kaleciye 12 maç men cezası
Sputnik Türkiye
İspanya 2. Futbol Ligi'nde Tenerife forveti Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği çarpışmaya neden olan Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T14:17+0300
2026-11-14T14:17+0300
spor
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jesus owono
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İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, 2 Kasım'da oynanan FC Andorra-Tenerife karşılaşmasında yaşanan ve bir futbolcunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan pozisyon nedeniyle Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verdi.Karşılaşmanın son bölümünde Tenerife forveti Jesus de Miguel ile çarpışan 25 yaşındaki Owono, pozisyonun ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Çarpışmada göğsüne kalecinin diziyle darbe alan 30 yaşındaki De Miguel, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetmişti.Federasyonun Disiplin Komitesi, kararını hakem raporunda yer alan tespitlere dayandırdığını bildirdi. Raporda Owono'nun, top oyundayken rakibinin göğsüne bacağıyla aşırı güç kullanarak sert şekilde vurduğu gerekçesiyle kırmızı kart gördüğü belirtildi.Komite, hareketin niteliği ve olayın koşullarını dikkate alarak verilebilecek en ağır yaptırım olan 12 maç men cezasının uygun olduğuna hükmetti.Karşılaşmanın sonucu değişmeyecekFederasyon, yaşanan olay nedeniyle uzatma dakikalarının 7'nci dakikasında yarıda kalan karşılaşmanın yeniden oynanmamasına da karar verdi.Çarpışmanın yaşandığı sırada 2-2 devam eden maçın bu skorla tescil edilmesi kararlaştırıldı. Federasyon, bu kararın olayın olağanüstü ve trajik koşulları göz önünde bulundurulduğunda en saygılı yaklaşım olduğunu belirtti.Owono'nun kulübü FC Andorra, kaleci adına 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, futbolcunun De Miguel'in ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ve hayatının en zor günlerinden geçtiğini bildirmişti.FC Andorra Teknik Direktörü Carles Manso da Owono'nun futbola dönüp dönmeyeceğine henüz karar vermediğini açıkladı. Manso, Ekvator Ginesi Milli Takımı'nda da forma giyen kalecinin ailesiyle vakit geçirdiğini belirterek, alacağı kararda kendisine destek olacaklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/sahada-korkunc-faul-kaleciyle-carpisan-futbolcu-yasamini-yitirdi-1110081160.html
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tenerife, andorra, i̇spanya, jesus owono

Futbolcunun hayatını kaybettiği pozisyonun ardından kaleciye 12 maç men cezası

14:17 14.11.2026
© AP PhotoJesus de Miguel
Jesus de Miguel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2026
© AP Photo
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İspanya 2. Futbol Ligi'nde Tenerife forveti Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği çarpışmaya neden olan Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verildi. Karşılaşmanın 2-2'lik skorla tamamlanmasına ve maçın yeniden oynanmamasına karar verildi.

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, 2 Kasım'da oynanan FC Andorra-Tenerife karşılaşmasında yaşanan ve bir futbolcunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan pozisyon nedeniyle Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verdi.
Karşılaşmanın son bölümünde Tenerife forveti Jesus de Miguel ile çarpışan 25 yaşındaki Owono, pozisyonun ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Çarpışmada göğsüne kalecinin diziyle darbe alan 30 yaşındaki De Miguel, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetmişti.
Federasyonun Disiplin Komitesi, kararını hakem raporunda yer alan tespitlere dayandırdığını bildirdi. Raporda Owono'nun, top oyundayken rakibinin göğsüne bacağıyla aşırı güç kullanarak sert şekilde vurduğu gerekçesiyle kırmızı kart gördüğü belirtildi.
Komite, hareketin niteliği ve olayın koşullarını dikkate alarak verilebilecek en ağır yaptırım olan 12 maç men cezasının uygun olduğuna hükmetti.

Karşılaşmanın sonucu değişmeyecek

Federasyon, yaşanan olay nedeniyle uzatma dakikalarının 7'nci dakikasında yarıda kalan karşılaşmanın yeniden oynanmamasına da karar verdi.
Çarpışmanın yaşandığı sırada 2-2 devam eden maçın bu skorla tescil edilmesi kararlaştırıldı. Federasyon, bu kararın olayın olağanüstü ve trajik koşulları göz önünde bulundurulduğunda en saygılı yaklaşım olduğunu belirtti.
Owono'nun kulübü FC Andorra, kaleci adına 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, futbolcunun De Miguel'in ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ve hayatının en zor günlerinden geçtiğini bildirmişti.
FC Andorra Teknik Direktörü Carles Manso da Owono'nun futbola dönüp dönmeyeceğine henüz karar vermediğini açıkladı. Manso, Ekvator Ginesi Milli Takımı'nda da forma giyen kalecinin ailesiyle vakit geçirdiğini belirterek, alacağı kararda kendisine destek olacaklarını ifade etti.
Jesus de Miguel - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
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