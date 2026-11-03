https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/sahada-korkunc-faul-kaleciyle-carpisan-futbolcu-yasamini-yitirdi-1110081160.html

Sahada korkunç faul: Kaleciyle çarpışan futbolcu yaşamını yitirdi

Sahada korkunç faul: Kaleciyle çarpışan futbolcu yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Tenerife'nin forvet oyuncusu Jesus de Miguel, maç sırasında kaleciyle çarpışmasının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu 30... 03.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-03T18:10+0300

2026-11-03T18:10+0300

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İspanya 2. Futbol Ligi'nde oynanan Tenerife-Andorra karşılaşmasında 30 yaşındaki futbolcu Jesus de Miguel ile Andorra kalecisi Jesus Owono çarpıştı.Çarpışmanın ardından kalp krizi geçiren Tenerife'nin forvet oyuncusu De Miguel, hastaneye kaldırıldı. Tenerife Kulübü, 30 yaşındaki futbolcunun salı günü hayatını kaybettiğini açıkladı.Olayın ardından karşılaşma 2-2'lik skorla tatil edilirken Andorra kalecisi Owono doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.Polis soruşturma başlattıİspanya Ulusal Polisi, futbolcunun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını ve savcılığın da sürece dahil olacağını duyurdu. Soruşturmanın taksirle ölüme neden olma ihtimali kapsamında yürütüldüğü belirtildi.Jesus de Miguel kimdir?Madrid doğumlu Jesus de Miguel, profesyonel kariyerine 2015 yılında Leganes B takımında başladı. İspanya'nın alt liglerinde çeşitli takımlarda forma giyen futbolcu, geçen yıl Tenerife'ye transfer oldu.Kulüplerden taziye mesajıTenerife Kulübü, yayımladığı açıklamada futbolcunun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı mesajı iletti.Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Liverpool'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kulüp taziye mesajı yayımladı. İspanya Futbol Federasyonu da salı günü oynanması planlanan üç karşılaşmayı erteledi.

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