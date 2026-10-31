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Fransız siyasetçi Philippot: AB, diktatör ve tiran yüzünü gösteriyor
Fransız siyasetçi Philippot: AB, diktatör ve tiran yüzünü gösteriyor
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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanması tehdidine, Polonya Anayasa Mahkemesi etrafında yaşanan... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T21:58+0300
2026-10-31T21:58+0300
poli̇ti̇ka
avrupa
florian philippot
fransa
almanya
almanya için alternatif (afd)
polonya anayasa mahkemesi
i̇şçi partisi (hollanda)
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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanması tehdidini, Polonya Anayasa Mahkemesi etrafında yaşanan siyasi krizi ve Fransa ile Hollanda'da referandumların yasaklanmasını bu durumun göstergeleri olarak nitelendirdi.Philippot X hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, her geçen gün diktatör ve tiran yüzünü daha fazla gösteriyor. Artık halklar tarafından reddedildiği için maskesini düşürüyor" ifadelerini kullandı.Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanması tehdidine, Polonya Anayasa Mahkemesi etrafında yaşanan siyasi krize ve Fransa ile Hollanda'da referandumların yasaklanmasına atıfta bulunarak Avrupa Birliği'nin diktatör ve tiran yüzünü gösterdiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/fransiz-siyasetci-philippot-ab-uyeligi-ve-kieve-destek-fransizlarin-onurlu-bir-yasam-surmesini-1109261486.html
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avrupa, florian philippot, fransa, almanya, almanya için alternatif (afd), polonya anayasa mahkemesi, i̇şçi partisi (hollanda)
avrupa, florian philippot, fransa, almanya, almanya için alternatif (afd), polonya anayasa mahkemesi, i̇şçi partisi (hollanda)

Fransız siyasetçi Philippot: AB, diktatör ve tiran yüzünü gösteriyor

21:58 31.10.2026
© AP Photo / Thibault CamusFlorian Philippot
Florian Philippot - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
© AP Photo / Thibault Camus
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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanması tehdidine, Polonya Anayasa Mahkemesi etrafında yaşanan siyasi krize ve Fransa ile Hollanda'da referandumların yasaklanmasına atıfta bulunarak Avrupa Birliği'nin diktatör ve tiran yüzünü gösterdiğini vurguladı.
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanması tehdidini, Polonya Anayasa Mahkemesi etrafında yaşanan siyasi krizi ve Fransa ile Hollanda'da referandumların yasaklanmasını bu durumun göstergeleri olarak nitelendirdi.
Philippot X hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, her geçen gün diktatör ve tiran yüzünü daha fazla gösteriyor. Artık halklar tarafından reddedildiği için maskesini düşürüyor" ifadelerini kullandı.
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanması tehdidine, Polonya Anayasa Mahkemesi etrafında yaşanan siyasi krize ve Fransa ile Hollanda'da referandumların yasaklanmasına atıfta bulunarak Avrupa Birliği'nin diktatör ve tiran yüzünü gösterdiğini vurguladı.
Florian Philippot - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
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Fransız siyasetçi Philippot: AB üyeliği ve Kiev'e destek Fransızların onurlu bir yaşam sürmesini engelliyor
3 Ekim, 17:08
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