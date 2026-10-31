https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/fransiz-siyasetci-philippot-ab-diktator-ve-tiran-yuzunu-gosteriyor-1110019980.html

Fransız siyasetçi Philippot: AB, diktatör ve tiran yüzünü gösteriyor

Fransız siyasetçi Philippot: AB, diktatör ve tiran yüzünü gösteriyor

Sputnik Türkiye

Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanması tehdidine, Polonya Anayasa Mahkemesi etrafında yaşanan... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T21:58+0300

2026-10-31T21:58+0300

2026-10-31T21:58+0300

poli̇ti̇ka

avrupa

florian philippot

fransa

almanya

almanya için alternatif (afd)

polonya anayasa mahkemesi

i̇şçi partisi (hollanda)

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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanması tehdidini, Polonya Anayasa Mahkemesi etrafında yaşanan siyasi krizi ve Fransa ile Hollanda'da referandumların yasaklanmasını bu durumun göstergeleri olarak nitelendirdi.Philippot X hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, her geçen gün diktatör ve tiran yüzünü daha fazla gösteriyor. Artık halklar tarafından reddedildiği için maskesini düşürüyor" ifadelerini kullandı.Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanması tehdidine, Polonya Anayasa Mahkemesi etrafında yaşanan siyasi krize ve Fransa ile Hollanda'da referandumların yasaklanmasına atıfta bulunarak Avrupa Birliği'nin diktatör ve tiran yüzünü gösterdiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/fransiz-siyasetci-philippot-ab-uyeligi-ve-kieve-destek-fransizlarin-onurlu-bir-yasam-surmesini-1109261486.html

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Sputnik Türkiye

avrupa, florian philippot, fransa, almanya, almanya için alternatif (afd), polonya anayasa mahkemesi, i̇şçi partisi (hollanda)