https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/fransa-milli-futbol-takimi-teknik-direktoru-zidane-turkiye-yarin-bize-zorluk-cikaracak-1110347761.html

Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zidane: Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak

Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zidane: Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Fransa'da teknik direktör Zidane, Türkiye'nin kendilerine zorluk çıkaracağını ve... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

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a milli futbol takımı

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Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İtalya deplasmanında pozitif şeyler yaptıklarını ancak mağlup olunca iyi şeylerin görünmediğini belirtti.Yarın kazanmaları gerektiğinin altını çizen Zidane, "Üst tura yükselmek için galip gelmeliyiz. Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak. Buna çok dikkat etmeliyiz. Fransa olarak iyi bir maç ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.Yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin problemi bulunmadığını ve yarın forma giyebilecek durumda olduğunu dile getiren Zidane, şunları kaydetti:Teknik direktör Zinedine Zidane ile birlikte basın toplantısına katılan futbolcu Lucas Da Cunha da yarın oynanacak mücadelede tek amaçlarının galip gelmek olduğunu belirterek, "Hocamız bana çok güveniyor ve bu durum beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/fransada-hayat-pahaliligi-protestolarina-105-bin-kisi-katildi-1110347222.html

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