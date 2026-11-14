https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/fransa-milli-futbol-takimi-teknik-direktoru-zidane-turkiye-yarin-bize-zorluk-cikaracak-1110347761.html
Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zidane: Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak
Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zidane: Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Fransa'da teknik direktör Zidane, Türkiye'nin kendilerine zorluk çıkaracağını ve... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
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Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İtalya deplasmanında pozitif şeyler yaptıklarını ancak mağlup olunca iyi şeylerin görünmediğini belirtti.Yarın kazanmaları gerektiğinin altını çizen Zidane, "Üst tura yükselmek için galip gelmeliyiz. Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak. Buna çok dikkat etmeliyiz. Fransa olarak iyi bir maç ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.Yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin problemi bulunmadığını ve yarın forma giyebilecek durumda olduğunu dile getiren Zidane, şunları kaydetti:Teknik direktör Zinedine Zidane ile birlikte basın toplantısına katılan futbolcu Lucas Da Cunha da yarın oynanacak mücadelede tek amaçlarının galip gelmek olduğunu belirterek, "Hocamız bana çok güveniyor ve bu durum beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/fransada-hayat-pahaliligi-protestolarina-105-bin-kisi-katildi-1110347222.html
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kylian mbappe, zinedine zidane, fransa, bordeaux, a milli futbol takımı, türkiye
Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zidane: Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Fransa'da teknik direktör Zidane, Türkiye'nin kendilerine zorluk çıkaracağını ve dikkat etmeleri gerektiğini söyledi
Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İtalya deplasmanında pozitif şeyler yaptıklarını ancak mağlup olunca iyi şeylerin görünmediğini belirtti.
Yarın kazanmaları gerektiğinin altını çizen Zidane, "Üst tura yükselmek için galip gelmeliyiz. Türkiye yarın bize zorluk çıkaracak. Buna çok dikkat etmeliyiz. Fransa olarak iyi bir maç ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin problemi bulunmadığını ve yarın forma giyebilecek durumda olduğunu dile getiren Zidane, şunları kaydetti:
İtalya maçında 3 gol yedik. Ama defansımız kötü olduğu için olmadı bu. Bazen ileride iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bizim oyun felsefemiz belli. Biz kulüp değiliz. Antrenmana vaktimiz olmadı. Az maç ve az antrenman var. İtalya maçını kaybettik ama yarınki maça konsantre olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu ana kadar iyi işler yaptık. Yarın farklılıklarımız olacak. Bir üst tura çıkmak için yarın işi bitirmemiz gerekiyor. Tek amacımız üst tura yükselmek.
Teknik direktör Zinedine Zidane ile birlikte basın toplantısına katılan futbolcu Lucas Da Cunha da yarın oynanacak mücadelede tek amaçlarının galip gelmek olduğunu belirterek, "Hocamız bana çok güveniyor ve bu durum beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.