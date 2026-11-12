https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/sigortadan-para-almak-icin-hamile-esini-attigi-iddia-edilmisti-sanik-kocaya-tahliye-karari-1110282208.html
Sigortadan para almak için hamile eşini attığı iddia edilmişti: Sanık kocaya tahliye kararı
Sigortadan para almak için hamile eşini attığı iddia edilmişti: Sanık kocaya tahliye kararı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hamile eşi Semra Aysal'ı fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T00:28+0300
2026-11-12T00:28+0300
2026-11-12T00:28+0300
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yargıtay
mahkeme
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19 Haziran 2018'de Kelebekler Vadisi'nde, 7 aylık hamile Semra Aysal, eşiyle fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan düşerek karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, Hakan Aysal'ın olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı belirlendi. Aysal, eşini kayalıklardan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla 21 Kasım 2020'de tutuklandı.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aysal'ın "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediği ileri sürülerek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiFethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Hakan Aysal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolçu ile taraf avukatları da hazır bulundu.Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın hamile eşini ulaşılması güç bir bölgeye götürerek saatlerce beklettiğini, eşinin düştüğünü görmediğine ilişkin savunmasının inandırıcı olmadığını belirtti.Savcı ayrıca sanığın kendi ferdi kaza sigortasında lehtar olarak yasal mirasçıları gösterilirken, eşine ait poliçede yalnızca kendi adının yer aldığına dikkati çekti. Aysal'ın "gebe eşini kasten ve tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.Suçlamaları kabul etmeyen Hakan Aysal ise tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme başkanı ise karara karşı çıkarak sanığın beraat etmesi yönünde şerh koydu.Yargıtay'dan tahliye kararıKararın temyize taşınmasının ardından dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Hakan Aysal'ın tahliyesine hükmetti.'Müvekkilim adına teşekkür ediyorum'Hakan Aysal'ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, müvekkilinin eşini kasten öldürmediğini savundu. Fethiye'deki yargılamada mahkeme başkanının karşı oy gerekçesinde, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin iki üyesinin karşı oylarında ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazında da bu hususların açıkça ifade edildiğini belirten Çiçek, şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220619/kelebekler-vadisi-cinayetinin-sanigina-verilen-muebbet-hapis-cezasi-bozuldu-yeniden-yargilanacak-1057617497.html
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semra aysal, hakan aysal, yargıtay, mahkeme, mahkeme kararı, tahliye, erken tahliye, cinayet, kaza, kaza sebebi, muğla, fethiye
semra aysal, hakan aysal, yargıtay, mahkeme, mahkeme kararı, tahliye, erken tahliye, cinayet, kaza, kaza sebebi, muğla, fethiye
Sigortadan para almak için hamile eşini attığı iddia edilmişti: Sanık kocaya tahliye kararı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hamile eşi Semra Aysal'ı fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal hakkında Yargıtay tahliye kararı verdi.
19 Haziran 2018'de Kelebekler Vadisi'nde, 7 aylık hamile Semra Aysal, eşiyle fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan düşerek karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, Hakan Aysal'ın olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı belirlendi. Aysal, eşini kayalıklardan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla 21 Kasım 2020'de tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aysal'ın "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediği ileri sürülerek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi
Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Hakan Aysal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolçu ile taraf avukatları da hazır bulundu.
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın hamile eşini ulaşılması güç bir bölgeye götürerek saatlerce beklettiğini, eşinin düştüğünü görmediğine ilişkin savunmasının inandırıcı olmadığını belirtti.
Savcı ayrıca sanığın kendi ferdi kaza sigortasında lehtar olarak yasal mirasçıları gösterilirken, eşine ait poliçede yalnızca kendi adının yer aldığına dikkati çekti. Aysal'ın "gebe eşini kasten ve tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Suçlamaları kabul etmeyen Hakan Aysal ise tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme başkanı ise karara karşı çıkarak sanığın beraat etmesi yönünde şerh koydu.
Yargıtay'dan tahliye kararı
Kararın temyize taşınmasının ardından dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Hakan Aysal'ın tahliyesine hükmetti.
'Müvekkilim adına teşekkür ediyorum'
Hakan Aysal'ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, müvekkilinin eşini kasten öldürmediğini savundu.
Fethiye'deki yargılamada mahkeme başkanının karşı oy gerekçesinde, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin iki üyesinin karşı oylarında ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazında da bu hususların açıkça ifade edildiğini belirten Çiçek, şu değerlendirmede bulundu:
Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bugün itibarıyla verdiği kararda müvekkilimin tahliyesine karar vermiştir. Ceza Genel Kurulunun verdiği bu tahliye kararının sebebi, müvekkilim hakkında verilen haksız ağırlaştırılmış müebbet cezasının bozulduğuna açık bir karinedir. Müvekkilimin yaklaşık 4 yılı tek başına bir hücrede olmak üzere geçirdiği 6 yıllık haksız tutukluluğu bugün itibarıyla sona ermiştir. Türk yargısına geç de olsa verilen bu hakkaniyetli ve doğru karar için şahsım ve müvekkilim adına teşekkür ediyorum.