https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/ankaralilar-dikkat-yarin-bazi-yollar-kapatilacak-1110343924.html

Ankaralılar dikkat: Yarın bazı yollar kapatılacak

Ankaralılar dikkat: Yarın bazı yollar kapatılacak

Sputnik Türkiye

Ankara'da yarın yapılacak koşu nedeniyle bazı yollar sabah 07.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak. 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T17:11+0300

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türki̇ye

ankara

kapalı yollar

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Ankara'da yarın düzenlenecek OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 09.00'da başlayacak koşu nedeniyle sabah 07.30'dan itibaren kapatılacak yollarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.Ankara'da yarın hangi yollar kapatılacak?Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtepe Köprü Altı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Anadolu Meydanı istikametine iniş yan varyantlarının tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Ulaştırma Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Dögol Caddesi'nin, Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü, Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan kısmı çift yönlü, Mevlana Bulvarı'ndan Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi istikametine iniş yan varyantlarının tamamı araç trafiğine kapalı olacak.Öte yandan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin, İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan bölümü çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin, Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin, Necatibey Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Anıt Caddesi'nin tamamı da çift yönlü ve belirtilen yollara bağlanan tüm caddeler, sokaklar, varyantlar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/suruculer-dikkat-yarin-basliyor-6-bin-lira-cezasi-var-1110341428.html

türki̇ye

ankara

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ankara, kapalı yollar