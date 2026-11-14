https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/almanya-istihbarat-teskilatlarina-kapsamli-yetkiler-verdi-sabotaj-faaliyetlerinden-konutlara-1110344893.html

Almanya, istihbarat teşkilatlarına kapsamlı yetkiler verdi: Sabotaj faaliyetlerinden, konutlara gizlice girmeye

Almanya, istihbarat teşkilatlarına kapsamlı yetkiler verdi: Sabotaj faaliyetlerinden, konutlara gizlice girmeye

Sputnik Türkiye

Alman Federal Meclisi, istihbarat teşkilatlarının yetkilerini genişleten yasayı kabul etti. Yeni düzenlemeyle konutlara gizlice girilebilecek, şifreli iletişim... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T17:56+0300

2026-11-14T17:56+0300

2026-11-14T17:56+0300

poli̇ti̇ka

avrupa

alexander dobrindt

gottfried curio

konstantin von notz

almanya

rusya

berlin

almanya için alternatif (afd)

anayasa'yı koruma teşkilatı (bfv)

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Almanda tartışmalara sebep olan söz konusu reform, istihbarat teşkilatlarının sabotaj faaliyetleri yürütmesine, konutlara gizlice girmesine ve gözetim faaliyetlerini genişletmesine izin verecek.Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki hükümet koalisyonunun desteklediği yasa, cuma günü yapılan oylamada 190'a karşı 300 oyla kabul edilirken 71 milletvekili çekimser kaldı. Reformu yalnızca iktidardaki CDU/CSU bloğu ile Sosyal Demokratlar destekledi. Almanya için Alternatif (AfD) partisi ve Sol Parti yasaya karşı çıkarken Yeşiller çekimser kaldı.Federal hükümet, yasa tasarısının gerekçesinde, dış istihbarat teşkilatına, istihbarat faaliyetleri sırasında tespit edilen doğrudan tehlikelere doğrudan müdahale etmesini sağlayacak bir dizi yetki verilmesinin gerekli olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak, yabancı devletlerden kaynaklanan tehditler karşısında önleyici tedbirler alma imkanı da öngörülüyor.Karşı istihbarat teşkilatına, operasyonel gereklilik durumunda 'güç kullanmadan gizli müdahalede bulunma' olarak adlandırılan yetki tanınacak. Yasa tasarısının metnine getirilen bir değişiklik ayrıca iş birliğinin Almanya Federal Cumhuriyeti'nin veya ülkeyi oluşturan eyaletlerin temel çıkarlarına zarar vermesi durumunda, teşkilatın müttefik iç istihbarat servisleriyle yürüttüğü iş birliğini kendi kararıyla sınırlandırabilmesine imkan tanıyor.Yasa tasarısına göre, her iki istihbarat teşkilatının yetkilerinin siber güvenlik ve veri saklama alanlarında da genişletilmesi öngörülüyor. İstihbarat teşkilatları, siber saldırıların teknik izlerinin ve tehdit oluşturan aktörlerin bilgi sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında ilgili yetkilere sahip olacak. Ayrıca, diğer Avrupa ülkelerindeki ortak istihbarat servislerinin uygulamaları doğrultusunda, Almanya Federal Haber Alma Servisi (BND) tarafından elde edilen verilerin saklanma süresi de uzatılacak.'Yeni bir dönem başlayacak'İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, kapsamlı değişikliği 'yüzyılın reformu' olarak nitelendirerek Alman istihbarat teşkilatları açısından 'yeni bir dönemin' başlayacağını ve bu teşkilatların 'Avrupalı ortaklarla eşit düzeye' ulaşacağını ilan etti.Dobrindt, Almanya'yı istikrarsızlaştırmayı amaçladığı öne sürülen casusluk, sabotaj, siber saldırılar ve diğer düşmanca faaliyetlerden kaynaklanan tehditleri gerekçe göstererek söz konusu önlemleri savundu.Gözetimden sabotaja pek çok yetki verildiYasa, Almanya'nın iki temel istihbarat teşkilatı olan Federal İstihbarat Servisi (BND) ile iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı'nın (BfV) görevlerinde köklü değişiklikler öngörüyor.Daha önce ağırlıklı olarak istihbarat toplama ve analiz etme faaliyetlerine odaklanan her iki teşkilat da artık tehdit olarak değerlendirilen durumlara karşı aktif müdahalede bulunma yetkisi kazanacak.BND, yabancı bilgisayar ağlarına sızma, bilgisayar korsanı olduğundan şüphelenilen kişilerin kullandığı sunucuları devre dışı bırakma ve verileri silme yetkisine sahip olacak. Teşkilatın yeni yetkileri, yurt dışındaki kimya laboratuvarları ve insansız hava aracı üretim tesislerine sabotaj düzenlemeyi ya da potansiyel tehditlerle bağlantılı sevkiyatlara kusurlu parçalar yerleştirerek tedarik zincirlerini aksatmayı da kapsayabilecek.İç istihbarat teşkilatı ise akıllı telefonlara ve bilgisayarlara gizlice erişme, şifreli iletişimi dinleme ve kayıtlı verileri inceleme de dahil olmak üzere geniş kapsamlı gözetim ve müdahale yetkileri elde edecek.BfV görevlileri ayrıca gözetim yazılımları yüklemek ve şüpheli silahları etkisiz hale getirmek amacıyla özel konutlara gizlice girebilecek.Teşkilat ödeme hizmeti sağlayıcılarından, çevrim içi platformlardan ve araç üreticilerinden bilgi temin edebilecek. Bunun yanı sıra potansiyel şüphelilerin kimliklerini tespit etmek amacıyla yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojilerinden ve biyometrik aramalardan yararlanabilecek.Genişletilen yetkilerin denetimi, 2021 yılında kurulan ve üyeleri Federal Meclisin Parlamento Denetim Komisyonu tarafından atanan 12 üyeli Bağımsız Denetim Konseyinin çatısı altında birleştirilecek.Daha önce ağırlıklı olarak BND'nin gözetim faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu denetleyen Konsey, artık her iki teşkilatın müdahale operasyonlarını, yurt dışında önleyici nitelikte gerçekleştirilecek sabotaj faaliyetleri de dahil olmak üzere onaylama yetkisine sahip olacak.Konsey ayrıca parlamentodaki denetim makamlarına yılda en az bir kez rapor sunmak ve gizli bilgileri içermeyen kamuya açık raporlar yayımlamakla yükümlü olacak.Gizli polis geri mi dönüyor?Kapsamlı reform, anayasal güvenceleri tehdit ettiği ve Nazi Almanyası'nın yıkılmasının ardından oluşturulan koruyucu mekanizmaları ortadan kaldırdığı uyarısında bulunan muhalefet milletvekillerinin sert eleştirilerine yol açtı.AfD milletvekili Christian Wirth, reformu 'gerçek anlamda totaliter özellikler taşıyan, hukuk devletine yönelik bir saldırı' olarak nitelendirerek kınadı.Wirth, BfV'nin eyalet düzeyindeki istihbarat birimlerini bilgi paylaşım ağlarından dışlamasına imkân tanıyan hükümleri eleştirdi. Bu yetkilerin siyasi açıdan 'istenmeyen' eyalet makamlarına karşı kullanılabileceği uyarısında bulundu.Eylül ayında AfD'li bir diğer milletvekili Gottfried Curio da Almanya'nın Gestapo ve Doğu Almanya'nın Stasi yönetimleri altındaki geçmişine atıfta bulunarak Merz hükümetini temel hakları sistematik biçimde ihlal etmeye hazırlanmakla suçlamıştı.Curio, "Manipülasyon, sabotaj, aldatma... Bu yıkıcı yöntemlerle BfV, Stasi 2.0'a dönüştürülüyor" uyarısında bulunmuştu.Eleştiriler yalnızca AfD ile sınırlı kalmadı.Yeşiller milletvekili Konstantin von Notz, BND'nin güçlendirilmesini desteklemekle birlikte hükümeti, iç istihbarat teşkilatına yönelik reformunda 'vatandaşlık haklarına ilişkin hiçbir hassasiyet göstermemekle' suçladı. Von Notz, yasanın Almanya Anayasa Mahkemesi önünde 'ciddi sorunlarla' karşılaşabileceği uyarısında bulundu.Sol Partili Clara Buenger ise eleştirilerini daha da ileri taşıyarak Dobrindt'i ülke çapında yapay zeka destekli kitlesel gözetim yoluyla demokrasiyi zayıflatmak ve 'yeni bir Alman gizli polis teşkilatının' temellerini atmakla suçladı.Tartışmanın merkezinde, Almanya'da uzun süredir uygulanan ve istihbarat teşkilatlarının polis yetkileri edinmesini önlemeyi amaçlayan kuvvetler ayrılığı ilkesi bulunuyor. Bu koruyucu düzenlemenin kökeni, Müttefik devletlerin 1949 tarihli Polis Mektubu'na dayanıyor. Söz konusu belge, Gestapo'ya benzeyen bir örgütün yeniden ortaya çıkmasını önlemeyi amaçlıyordu. İstihbarat toplama faaliyetleri ile kolluk kuvvetlerinin görevleri arasındaki ayrım, daha sonra Almanya'nın güvenlik teşkilatlarını düzenleyen yasalara da dahil edildi.Eleştirmenler, istihbarat görevlilerine konutlara gizlice girme, mülkiyete müdahale etme ve sabotaj faaliyetleri yürütme izni verilmesinin tarihsel olarak oluşturulan bu sınırı aşındırdığını savunuyor.Dobrindt ise reformun demokrasiyi tehdit ettiği yönündeki suçlamaları 'delilik' olarak nitelendirerek reddetti.Rus tehdidi söylemiİstihbarat alanındaki kapsamlı reform, Berlin'in askeri kapasitesini artırma çabalarını hızlandırdığı bir dönemde gerçekleşiyor. Merz hükümeti, savunma harcamalarındaki artışı ve güvenlik kapasitesinin genişletilmesini haklı göstermek için Rusya'dan kaynaklandığı öne sürülen tehdide tekrar tekrar atıfta bulunuyor.Geçen ay BND Başkanı Martin Jaeger, Almanya'nın 'Rusya ile şiddetli bir çatışmanın içine sürüklenebileceği' iddiasına bulunarak Rusya'nın 'gölge savaş' yürüttüğünü öne sürmüştü.Savunma Bakanı Boris Pistorius ve üst düzey askeri komutan General Christian Freuding de Rusya'nın içinde bulunduğumuz on yılın sonundan önce NATO'ya saldırabileceğini öne sürmüştü.Moskova ise NATO üyesi ülkelere saldırma niyetinde olduğu yönündeki iddiaları reddederek bu tür spekülasyonları 'saçmalık' ve 'siyasi şizofreni' olarak nitelendiriyor. Rus yetkililer, Berlin'in gerilimi tırmandırmaya yönelik bir politika izlediğini dile getiriyor.Tartışmanın iç politikaya ilişkin bir boyutu da bulunuyor. Merz, iddiasını destekleyen herhangi bir kanıt sunmaksızın AfD'yi Rusya tarafından desteklenmekle nitelendirirken koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar da muhalefet partisinin yasaklanması için girişimlerde bulundu.Göçün daha sıkı denetlenmesini savunan, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım sağlamasına ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkan AfD, siyasi inceleme ve denetimlerin başlıca hedeflerinden biri haline geldi.Başbakanlık yetkilisi Nina Warken, cuma günü istihbarat reformunu savunurken Almanya'nın her gün 'sabotajı kaza, casusluğu ticari faaliyet ve propagandayı görüş olarak gösteren' yabancı güçlerden kaynaklanan tehditlerle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/nvidianin-ceosu-huang-neden-istifa-etti-bal-tuzagi-mi-yoksa-yapay-zeka-alanindaki-guc-mucadelesi-mi-1110344184.html

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avrupa, alexander dobrindt, gottfried curio, konstantin von notz, almanya, rusya, berlin, almanya için alternatif (afd), anayasa'yı koruma teşkilatı (bfv), almanya federal haber alma servisi (bnd)