https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/alman-istihbaratci-kramerden-tesla-uyarisi-dostlarin-birbirleri-hakkinda-casusluk-yapmadigini-1110346359.html

Alman istihbaratçı Kramer'den Tesla uyarısı: 'Dostların birbirleri hakkında casusluk yapmadığını varsaymamalıyız'

Alman istihbaratçı Kramer'den Tesla uyarısı: 'Dostların birbirleri hakkında casusluk yapmadığını varsaymamalıyız'

Sputnik Türkiye

Alman ordusu, casusluk endişeleri nedeniyle Tesla dahil internete bağlı araçların hassas askeri bölgelere girişini kısıtladı. Thüringen eyaletinin istihbarat... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T18:53+0300

2026-11-14T18:53+0300

2026-11-14T18:53+0300

dünya

donald trump

elon musk

berlin

abd

çin

tesla

hristiyan demokrat birlik (cdu)

sosyal demokrat parti (spd)

mercedes

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102198700_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1f600044fd1e716c0cc8bedf31c0b2dc.jpg

Almanya'nın Thüringen eyaletindeki iç istihbarat teşkilatının (BfV) başkanı Stephan Kramer, Tesla araçlarının casusluk riski oluşturabileceği uyarısında bulundu. Kramer'in söz konusu açıklamaları, Alman yetkililerin internete bağlı araçların hassas devlet kurumları ve askeri tesislerin yakınlarına park edilmesine yönelik kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulunduğu bir dönemde geldi.Alman ordusunun internete bağlı araçların askeri üslerdeki hassas bölgelere erişimini kısıtlama kararını değerlendiren Kramer, yaptığı açıklamada, "Dostların birbirleri hakkında casusluk yapmadığını varsaymamalıyız. Tesla ve diğer bütün üreticiler için aynı güvenlik standartları uygulanmalı" dedi.Almanya'nın dijital güvenlik alanındaki denetim kurumu Federal Bilgi Güvenliği Dairesine (BSI) göre, ülkede satılan yeni araçların büyük bölümü konum bilgileri, kamera görüntüleri ve sensör verileri de dahil olmak üzere çeşitli bilgileri toplama ve bunları üreticilerin arka uç sistemlerine iletme konusunda teknik kapasiteye sahip.Söz konusu verilerin casusluk amacıyla kullanıldığına ilişkin şu ana kadar somut bir kanıt bulunmasa da BSI, müşterilerin araçlarının hangi verileri oluşturduğunun ve ilettiğinin çoğu zaman farkında olmadığını dile getirmişti.Kramer açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Kramer, söz konusu kısıtlamaları 'kesinlikle tavsiye edilir ve dolayısıyla ölçülü' olarak nitelendirdi.İstihbarat başkanı, belirlenmiş park alanları oluşturulması veya erişim kısıtlamaları uygulanması da dahil olmak üzere benzer önlemlerin 'devlet binalarının, polis tesislerinin, istihbarat teşkilatlarının ve güvenlik açısından önem taşıyan diğer kurumların özellikle hassas bölgelerinde' de hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.Kramer ayrıca devlet memurlarına ve kamu çalışanlarına, internete bağlı araçların içerisinde gizli konuları görüşmemelerini tavsiye etti.'Saf olmamalıyız'Kramer'in endişeleri, Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki muhafazakâr Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Marc Henrichmann ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubunun dijital politikalar sözcüsü Johannes Schaetzl de dahil olmak üzere birçok milletvekili tarafından paylaşıldı.Henrichmann yaptığı açıklamada, "Saf olmamalıyız. Günümüzde casusluk artık yalnızca ajanlar aracılığıyla değil, kendi ellerimizle tesislerimize getirdiğimiz teknolojiler üzerinden de gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.Schaetzl ise özellikle Çinli otomobil üreticisi BYD'nin araçlarına ilişkin endişelerini dile getirdi. Bu araçları 'kara kutular' olarak nitelendiren Schaetzl, "Hangi verilerin toplandığını veya bu verilere kimlerin erişebildiğini tam olarak bilmiyoruz" dedi.Tesla, geçen ay yaptığı açıklamada, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde dünya genelinde Mercedes-Benz'in binek otomobil bölümünden daha fazla araç teslim ettiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/almanya-istihbarat-teskilatlarina-kapsamli-yetkiler-verdi-sabotaj-faaliyetlerinden-konutlara-1110344893.html

berlin

abd

çin

thüringen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, elon musk, berlin, abd, çin, tesla, hristiyan demokrat birlik (cdu), sosyal demokrat parti (spd), mercedes, thüringen, avrupa