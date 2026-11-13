https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/zelenskiynin-eski-sozcusu-mendel-ukraynada-seferberlikten-sorumlu-subaylar-rusvetle-zenginlesti-1110308784.html

Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: Ukrayna’da seferberlikten sorumlu subaylar rüşvetle zenginleşti

Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: Ukrayna’da seferberlikten sorumlu subaylar rüşvetle zenginleşti

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, seferberlikten sorumlu Ukraynalı subayların aldıkları rüşvetler sayesinde ülkenin en zengin insanları... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T00:00+0300

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ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

seferberlik

rüşvet

sahra wagenknecht

fabio de masi

tucker carlson

avrupa parlamentosu (ap)

berliner zeitung

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Mendel, Almanya’daki Sosyal Adalet ve Akılcı Ekonomi İttifakı (BSW) partisinin kurucusu Sahra Wagenknecht ve partinin eş başkanı, Avrupa Parlamentosu üyesi Fabio De Masi ile görüşmesinde, Ukrayna’daki seferberlik uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.“Seferberlikten sorumlu subaylar, aldıkları rüşvetler sayesinde bugün Ukrayna’nın en zengin insanları arasında yer alıyor” diyen Mendel, seferberlikten kaçmak için ödenen rüşvetin 30 bin dolara ulaştığı vakalar olduğunu söyledi.Mendel, daha önce Berliner Zeitung gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna’da insanların hayatının, askerlik şubesi işlevi gören Bölgesel Asker Alım Merkezleri (TTSK) çalışanlarına rüşvet verip verememelerine bağlı olduğunu belirtmişti. Eylül ayında ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda ise cepheye gönderilmemek için bu merkezlerin çalışanlarına ödenen rüşvetin yıllık 5 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etmişti.Ukrayna’da baskıların yaygınlaştığına da dikkat çeken Mendel, “Baskılar çok büyük boyutlara ulaştı. Blog yazarları da yaptırımlara, suçlamalara ve baskılara maruz kalıyor. İnsanlar can güvenliklerinden endişe ediyor. Pek çok kişi yazdıkları veya söyledikleri nedeniyle siyasi sürgünde yaşıyor ya da cezaevinde bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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ukrayna, seferberlik, rüşvet, sahra wagenknecht, fabio de masi, tucker carlson, avrupa parlamentosu (ap), berliner zeitung