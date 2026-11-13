https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/zelenskiynin-eski-sozcusu-mendel-ukraynada-seferberlikten-sorumlu-subaylar-rusvetle-zenginlesti-1110308784.html
Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: Ukrayna’da seferberlikten sorumlu subaylar rüşvetle zenginleşti
Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: Ukrayna’da seferberlikten sorumlu subaylar rüşvetle zenginleşti
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, seferberlikten sorumlu Ukraynalı subayların aldıkları rüşvetler sayesinde ülkenin en zengin insanları... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T00:00+0300
2026-11-13T00:00+0300
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
seferberlik
rüşvet
sahra wagenknecht
fabio de masi
tucker carlson
avrupa parlamentosu (ap)
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Mendel, Almanya’daki Sosyal Adalet ve Akılcı Ekonomi İttifakı (BSW) partisinin kurucusu Sahra Wagenknecht ve partinin eş başkanı, Avrupa Parlamentosu üyesi Fabio De Masi ile görüşmesinde, Ukrayna’daki seferberlik uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.“Seferberlikten sorumlu subaylar, aldıkları rüşvetler sayesinde bugün Ukrayna’nın en zengin insanları arasında yer alıyor” diyen Mendel, seferberlikten kaçmak için ödenen rüşvetin 30 bin dolara ulaştığı vakalar olduğunu söyledi.Mendel, daha önce Berliner Zeitung gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna’da insanların hayatının, askerlik şubesi işlevi gören Bölgesel Asker Alım Merkezleri (TTSK) çalışanlarına rüşvet verip verememelerine bağlı olduğunu belirtmişti. Eylül ayında ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda ise cepheye gönderilmemek için bu merkezlerin çalışanlarına ödenen rüşvetin yıllık 5 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etmişti.Ukrayna’da baskıların yaygınlaştığına da dikkat çeken Mendel, “Baskılar çok büyük boyutlara ulaştı. Blog yazarları da yaptırımlara, suçlamalara ve baskılara maruz kalıyor. İnsanlar can güvenliklerinden endişe ediyor. Pek çok kişi yazdıkları veya söyledikleri nedeniyle siyasi sürgünde yaşıyor ya da cezaevinde bulunuyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/ukraynali-vekil-skorohod-azov-tugayina-yonelik-sikayet-yok-cunku-sikayetciler-hayatta-birakilmiyor-1110282429.html
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ukrayna, seferberlik, rüşvet, sahra wagenknecht, fabio de masi, tucker carlson, avrupa parlamentosu (ap), berliner zeitung
ukrayna, seferberlik, rüşvet, sahra wagenknecht, fabio de masi, tucker carlson, avrupa parlamentosu (ap), berliner zeitung
Zelenskiy’nin eski sözcüsü Mendel: Ukrayna’da seferberlikten sorumlu subaylar rüşvetle zenginleşti
Vladimir Zelenskiy’nin eski sözcüsü Yuliya Mendel, seferberlikten sorumlu Ukraynalı subayların aldıkları rüşvetler sayesinde ülkenin en zengin insanları arasına girdiğini belirtti.
Mendel, Almanya’daki Sosyal Adalet ve Akılcı Ekonomi İttifakı (BSW) partisinin kurucusu Sahra Wagenknecht ve partinin eş başkanı, Avrupa Parlamentosu üyesi Fabio De Masi ile görüşmesinde, Ukrayna’daki seferberlik uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Seferberlikten sorumlu subaylar, aldıkları rüşvetler sayesinde bugün Ukrayna’nın en zengin insanları arasında yer alıyor” diyen Mendel, seferberlikten kaçmak için ödenen rüşvetin 30 bin dolara ulaştığı vakalar olduğunu söyledi.
Mendel, daha önce Berliner Zeitung gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna’da insanların hayatının, askerlik şubesi işlevi gören Bölgesel Asker Alım Merkezleri (TTSK) çalışanlarına rüşvet verip verememelerine bağlı olduğunu belirtmişti. Eylül ayında ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda ise cepheye gönderilmemek için bu merkezlerin çalışanlarına ödenen rüşvetin yıllık 5 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etmişti.
Ukrayna’da baskıların yaygınlaştığına da dikkat çeken Mendel, “Baskılar çok büyük boyutlara ulaştı. Blog yazarları da yaptırımlara, suçlamalara ve baskılara maruz kalıyor. İnsanlar can güvenliklerinden endişe ediyor. Pek çok kişi yazdıkları veya söyledikleri nedeniyle siyasi sürgünde yaşıyor ya da cezaevinde bulunuyor” ifadelerini kullandı.