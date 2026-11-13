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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/zaharova-avrupanin-ukrayna-muzakerelerine-katilimi-gorusulmedi-1110332184.html
Zaharova: Avrupa’nın Ukrayna müzakerelerine katılımı görüşülmedi
Zaharova: Avrupa’nın Ukrayna müzakerelerine katılımı görüşülmedi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı’nın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Moskova’da yapılan görüşmelerde... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T19:13+0300
2026-11-13T19:13+0300
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steve witkoff
jared kushner
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde açıklaması yayınlanan Zaharova, Avrupa’nın Ukrayna konulu müzakerelere katılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanlığının elindeki bilgilere göre bu konu, Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Moskova’da yapılan görüşmelerde ele alınmadı” ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce, Rusya ile Avrupa arasındaki temaslara ilişkin henüz somut bir görüşme yürütülmediğini ancak Moskova’nın bu temaslara açık olduğunu belirtmişti. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupalılarla temas kurmayı hiçbir zaman reddetmediğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlin-putinin-witkoff-ve-kushner-ile-gorusmesi-yapici-ve-faydali-gecti-1110305775.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, moskova, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, avrupa
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, moskova, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, avrupa

Zaharova: Avrupa’nın Ukrayna müzakerelerine katılımı görüşülmedi

19:13 13.11.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı’nın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Moskova’da yapılan görüşmelerde Avrupa’nın Ukrayna müzakerelerine katılımının ele alınmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde açıklaması yayınlanan Zaharova, Avrupa’nın Ukrayna konulu müzakerelere katılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanlığının elindeki bilgilere göre bu konu, Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Moskova’da yapılan görüşmelerde ele alınmadı” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce, Rusya ile Avrupa arasındaki temaslara ilişkin henüz somut bir görüşme yürütülmediğini ancak Moskova’nın bu temaslara açık olduğunu belirtmişti. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupalılarla temas kurmayı hiçbir zaman reddetmediğini vurgulamıştı.
Điện Kremlin ở Moscow - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
DÜNYA
Kremlin: Putin’in Witkoff ve Kushner ile görüşmesi yapıcı ve faydalı geçti
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