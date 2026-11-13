https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/zaharova-avrupanin-ukrayna-muzakerelerine-katilimi-gorusulmedi-1110332184.html

Zaharova: Avrupa’nın Ukrayna müzakerelerine katılımı görüşülmedi

Zaharova: Avrupa’nın Ukrayna müzakerelerine katılımı görüşülmedi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı’nın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Moskova’da yapılan görüşmelerde... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T19:13+0300

2026-11-13T19:13+0300

2026-11-13T19:13+0300

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mariya zaharova

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moskova

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jared kushner

ukrayna

avrupa

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Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde açıklaması yayınlanan Zaharova, Avrupa’nın Ukrayna konulu müzakerelere katılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanlığının elindeki bilgilere göre bu konu, Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Moskova’da yapılan görüşmelerde ele alınmadı” ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce, Rusya ile Avrupa arasındaki temaslara ilişkin henüz somut bir görüşme yürütülmediğini ancak Moskova’nın bu temaslara açık olduğunu belirtmişti. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupalılarla temas kurmayı hiçbir zaman reddetmediğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlin-putinin-witkoff-ve-kushner-ile-gorusmesi-yapici-ve-faydali-gecti-1110305775.html

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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, moskova, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, avrupa