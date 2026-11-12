https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlin-putinin-witkoff-ve-kushner-ile-gorusmesi-yapici-ve-faydali-gecti-1110305775.html

Kremlin: Putin’in Witkoff ve Kushner ile görüşmesi yapıcı ve faydalı geçti

Kremlin: Putin’in Witkoff ve Kushner ile görüşmesi yapıcı ve faydalı geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner’le yaptığı... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T20:10+0300

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner’le Kremlin'de yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uşakov, görüşmenin içerikli, yapıcı, açık ve faydalı geçtiğini belirtti.Uşakov’un üçlü görüşmeye ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar:'Putin, Avrupa güvenliği üzerinden Ukrayna’da çözüm arayışını destekledi'Uşakov, Devlet Başkanı Putin’in ABD’nin, Rusya ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik sorunlarının gelecekteki Avrupa güvenlik sisteminin oluşturulması yoluyla çözülmesi fikrini desteklediğini belirtti.Uşakov, Moskova’nın Witkoff ve Kushner’in Dublin’de Avrupalı ve Ukraynalı yetkililere Moskova’dan iletilen mesajları aktarmasını umduğunu belirterek, şöyle devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlinde-putin-ile-abdli-temsilciler-arasindaki-gorusme-basladi-1110295632.html

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yuriy uşakov, kremlin, vladimir putin, donald trump, steve witkoff, jared kushner, rusya, abd, konstantinovka, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)