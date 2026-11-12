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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlin-putinin-witkoff-ve-kushner-ile-gorusmesi-yapici-ve-faydali-gecti-1110305775.html
Kremlin: Putin’in Witkoff ve Kushner ile görüşmesi yapıcı ve faydalı geçti
Kremlin: Putin’in Witkoff ve Kushner ile görüşmesi yapıcı ve faydalı geçti
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner’le yaptığı... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T20:10+0300
2026-11-12T21:12+0300
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yuriy uşakov
kremlin
vladimir putin
donald trump
steve witkoff
jared kushner
rusya
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner’le Kremlin'de yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uşakov, görüşmenin içerikli, yapıcı, açık ve faydalı geçtiğini belirtti.Uşakov’un üçlü görüşmeye ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar:'Putin, Avrupa güvenliği üzerinden Ukrayna’da çözüm arayışını destekledi'Uşakov, Devlet Başkanı Putin’in ABD’nin, Rusya ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik sorunlarının gelecekteki Avrupa güvenlik sisteminin oluşturulması yoluyla çözülmesi fikrini desteklediğini belirtti.Uşakov, Moskova’nın Witkoff ve Kushner’in Dublin’de Avrupalı ve Ukraynalı yetkililere Moskova’dan iletilen mesajları aktarmasını umduğunu belirterek, şöyle devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlinde-putin-ile-abdli-temsilciler-arasindaki-gorusme-basladi-1110295632.html
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yuriy uşakov, kremlin, vladimir putin, donald trump, steve witkoff, jared kushner, rusya, abd, konstantinovka, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
yuriy uşakov, kremlin, vladimir putin, donald trump, steve witkoff, jared kushner, rusya, abd, konstantinovka, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

Kremlin: Putin’in Witkoff ve Kushner ile görüşmesi yapıcı ve faydalı geçti

20:10 12.11.2026 (güncellendi: 21:12 12.11.2026)
© Sputnik / Yuri Kochetkov / Multimedya arşivine gidinĐiện Kremlin ở Moscow
Điện Kremlin ở Moscow - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© Sputnik / Yuri Kochetkov
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner’le yaptığı görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner’le Kremlin'de yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uşakov, görüşmenin içerikli, yapıcı, açık ve faydalı geçtiğini belirtti.
Uşakov’un üçlü görüşmeye ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar:
Witkoff ve Kushner, Putin’in Alyoşki örneğinden hareketle Konstantinovka’da insani misyon kurulması önerisini destekledi.
Putin, özel temsilcilerin dikkatini Kiev’in “gri bölgeler” konusunu gündeme getirmesine özellikle çekti.
Görüşmenin ardından Konstantinovka’da insani misyon kurulmasına yönelik temasların başlatılması konusunda mutabakata varıldı.
Rusya ve ABD, üçlü müzakerelerin sürdürülmesi konusunda anlaştı.
Rusya, Konstantinovka’da insani yardım faaliyeti düzenlenebilmesi için mayın temizleme çalışmalarına derhal başlamaya hazır.
Konstantinovka’daki insani yardım faaliyeti, kentin fiilen kimin kontrolünde olduğunu herkesin görmesini sağlayacak.
Rusya, Avrupa güvenliğine ilişkin önerileri ABD ile birlikte derhal görüşmeye hazır.
Putin ile Trump’ın APEC Zirvesi kapsamında görüşmesi planlanıyor.
Witkoff ve Kushner’le yapılan görüşmede Zelenskiy’nin tutumu ve Trump’a ilettiği “selamlar” ele alındı.
Putin ve Trump’ın, Ukrayna’da çözüm konusundaki görüşmelerini APEC Zirvesi kapsamında yapılması planlanan ikili görüşmede sürdürmesi bekleniyor.

'Putin, Avrupa güvenliği üzerinden Ukrayna’da çözüm arayışını destekledi'

Uşakov, Devlet Başkanı Putin’in ABD’nin, Rusya ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik sorunlarının gelecekteki Avrupa güvenlik sisteminin oluşturulması yoluyla çözülmesi fikrini desteklediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı, ABD tarafının, Rusya ve Ukrayna için güvenlik sorunlarının çözümüne gelecekteki çatışma sonrası Avrupa güvenlik sisteminin oluşturulması yoluyla ulaşılması fikrini bir kez daha destek verdi. Mevcut sistemin işlemediği açık, bu herkes için apaçık ortada.
Uşakov, Moskova’nın Witkoff ve Kushner’in Dublin’de Avrupalı ve Ukraynalı yetkililere Moskova’dan iletilen mesajları aktarmasını umduğunu belirterek, şöyle devam etti.
Moskova, Rusya-ABD-Çin liderlerinin üçlü görüşmesinin tüm uluslararası durumu etkilemesini umuyor.
Putin ve Trump, Çin’de yapılması planlanan görüşmede Ukrayna’daki çözüme ilişkin konuların tümünü görüşmeye devam edebilir.
Mevcut küresel güvenlik sisteminin işlemediği herkes için açık.
Putin, özel temsilcilere Rusya’nın 2021’de ortaya koyduğu güvenlik mimarisi önerilerini hatırlattı.
Moskova, Batı ile karşı karşıya gelinmesinden çıkarılan dersler ışığında 2021 önerilerine yeni değerlendirmeler eklemeyi amaçlıyor.
Rusya, Avrupalı temsilcilerin yeni ve uzun vadeli güvenlik mimarisinin parametrelerinin mutabakatına yönelik çalışmayı desteklemesini umuyor.
Владимир Пути, Стив Виткоф и Џерард Кушнер - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Putin, ABD'li temsilcilerle buluştu: ABD, Avrupa'nın barış mı yoksa savaş mı istediğini netleştirmesine yardım etmeli
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