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Başsavcılık açıkladı: Yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı 67 şüpheli tutuklandı
Başsavcılık açıkladı: Yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı 67 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'yeni nesil suç örgütleriyle' irtibatlı oldukları değerlendirilen 67 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. 15 kişi hakkında ise... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
yeni nesil suç örgütü
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi.Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 82'si gözaltına alındı.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 67'si tutuklandı, 15 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/48-ilde-yeni-nesil-suc-orgutleri-operasyonu-1008-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1108746153.html
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ankara, cumhuriyet başsavcılığı, yeni nesil suç örgütü
ankara, cumhuriyet başsavcılığı, yeni nesil suç örgütü

Başsavcılık açıkladı: Yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı 67 şüpheli tutuklandı

22:49 17.09.2026 (güncellendi: 22:50 17.09.2026)
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'yeni nesil suç örgütleriyle' irtibatlı oldukları değerlendirilen 67 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. 15 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 82'si gözaltına alındı.
Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 67'si tutuklandı, 15 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
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