https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/bassavcilik-acikladi-yeni-nesil-suc-orgutleriyle-irtibatli-67-supheli-tutuklandi-1108842340.html

Başsavcılık açıkladı: Yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı 67 şüpheli tutuklandı

Başsavcılık açıkladı: Yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı 67 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'yeni nesil suç örgütleriyle' irtibatlı oldukları değerlendirilen 67 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. 15 kişi hakkında ise... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T22:49+0300

2026-09-17T22:49+0300

2026-09-17T22:50+0300

türki̇ye

ankara

cumhuriyet başsavcılığı

yeni nesil suç örgütü

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi.Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 82'si gözaltına alındı.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 67'si tutuklandı, 15 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/48-ilde-yeni-nesil-suc-orgutleri-operasyonu-1008-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1108746153.html

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ankara, cumhuriyet başsavcılığı, yeni nesil suç örgütü