https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/unlu-rapci-lvbel-c5-hakkinda-5-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1110323812.html

Ünlü rapçi Lvbel C5 hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi

Ünlü rapçi Lvbel C5 hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

Lvbel C5 adıyla bilinen Süleyman Burak Bodur hakkında bir şarkısındaki sözler ve klibindeki görüntülerle ilgili soruşturma tamamlandı. Ünlü rapçi hakkında 5... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T14:12+0300

2026-11-13T14:12+0300

2026-11-13T14:12+0300

yaşam

lvbel c5

süleyman burak bodur

asya alizade

şarkı

iddianame

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095963990_0:2:1242:701_1920x0_80_0_0_551c50f0315314ed0fb493c4d50b3f00.jpg

Ünlü rapçi Lvbel C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şarkıcısının 'Kahbe' isimli şarkısının sözleri ve klibindeki görüntüler nedeniyle 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Aynı suçlamayla şarkıcı Asya Alizade ve besteci Can Akdoğan’ın da cezalandırılmaları talep edildi.Lvbel C5'e 'kitap okuma şartı' getirilmiştiSabah'ın haberine göre, çok sayıda kişinin CİMER'e yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmada şüphelilerin ortaklaşa yayımladığı "Kahpe" adlı video klip içerisinde şiddet barındıran sahnelerin yer aldığı tespit edilmişti. Soruşturma sürecinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen rapçi Lvbel C5 hakkında hakimlik tutuklama talebini reddetmiş, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme zorunluluğunun yanı sıra dikkat çeken bir adli kontrol tedbiri uygulayarak Türk edebiyatı alanında eğitim alma ve düzenli kitap okuma şartı getirmişti.Yabancı yönetmen çekti diye savunduŞüpheliler hakkındaki iddianamede ise video klipte şiddet içeren görüntüler bulunduğu yine şarkının sözlerinin de suç teşkil eden eylemlere yönelik özendirme kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Ünlü rapçinin şarkı sözlerinde özel bir kastının olmadığını, sözlerin hayal ve kurgudan ibaret olduğunu, video klibin ise yurt dışında yabancı bir yönetmen tarafından çekildiğini söylediği belirtilirken, şarkının bestecisi Can Akdoğan ise şarkı sözlerindeki anlamları bilmediğini ve şiddet içeren görüntülerle bir ilgisinin bulunmadığını söylediği yer aldı. Şüpheli Asya Alizade yurt dışında olması ve hakkında 5 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağı bulunması nedeniyle ifadesinin alınamadığı, ancak avukatı aracılığıyla yazılı savunma sunduğu da yer aldı.Okul çağındaki çocukları etkiliyor vurgusu Savcılık, iddianamede şarkının, kitle iletişim araçlarının sağladığı kolaylıkla okul çağındaki gençler tarafından kolayca ulaşılabildiği ve bu tür şarkıların şiddet içerikli eylemlere özendirici etkisinin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. İddianamede 3 şüphelinin "Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme" suçunu işledikleri gerekçesiyle 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/lvbel-c5-hakkinda-dikkat-ceken-karar-tutuklama-talebi-reddedildi-edebiyat-egitimine-devam-etmesine-1109450646.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lvbel c5 , süleyman burak bodur, asya alizade, şarkı, iddianame