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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/sosyal-medya-fenomeni-ozlem-ozun-sunnet-paylasimlari-bakanligi-harekete-gecirdi-hesabina-erisim-1109956648.html
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün sünnet paylaşımları Bakanlığı harekete geçirdi: Hesabına erişim engeli geldi
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün sünnet paylaşımları Bakanlığı harekete geçirdi: Hesabına erişim engeli geldi
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün oğlunun sünnet görüntüleriyle ilgili yaptığı paylaşımlar sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hesaba... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T10:42+0300
2026-10-29T10:42+0300
yaşam
özlem öz
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
çocuk hakları
erişim engeli
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan ve yaklaşık 4 milyonluk takipçiye sahip olan fenomen Özlem Öz'ün, sosyal medyada bebeğinin sünnetiyle ilgili yaptığı paylaşımlar tepki çekmişti. Bu tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, küçük yaştaki bir çocuğun sünnet işlemi sırasında kaydedilen içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi taleplerinin ilgili mahkemece kabul edildiğini duyurdu. Çocuğun yüksek yararı vurgusuBakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Söz konusu paylaşımlar nedeniyle Bakanlığımızca 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talep edilmiş, ilgili mahkemece talebimiz kabul edilmiştir. Bakanlığımızın dilekçesinde de vurgulandığı üzere, çocukların doğdukları ilk günden itibaren gelişim süreçlerinin, aile içi ilişkilerinin, sağlıkla bağlantılı deneyimlerinin ve özel yaşamlarına ilişkin çeşitli anlarının sistematik biçimde sosyal medya içeriğine dönüştürülmesi, özel hayatlarının gizliliği ve kişilik hakları yönünden ciddi riskler barındırmaktadır. Velayet hakkı, ebeveynlere çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisi tanımamaktadır. Bu hakkın kullanımında çocuğun üstün yararının gözetilmesi esastır. Ebeveynlerin rızası, çocukların mahremiyetini ihlal eden paylaşımları hukuka uygun hale getirmemektedir."Çocukların mahremiyetinin dijital ortamlarda da korunmasının, ebeveynlerin, içerik üreten ve paylaşan kişilerin, platformların ve ilgili tüm tarafların sorumluluğunda olduğu vurgulanan açıklamada, "Bakanlığımız, çocukların üstün yararını esas alarak haklarını ve mahremiyetlerini korumaya yönelik gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/sosyal-medya-fenomeni-ozlem-oz-ve-esi-hakkinda-mahkemeden-yeni-karar-1103827197.html
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özlem öz, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, çocuk hakları, erişim engeli
özlem öz, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, çocuk hakları, erişim engeli

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün sünnet paylaşımları Bakanlığı harekete geçirdi: Hesabına erişim engeli geldi

10:42 29.10.2026
© Fotoğraf : Instagram/tayyar özTayyar Öz ve Özlem Öz
Tayyar Öz ve Özlem Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© Fotoğraf : Instagram/tayyar öz
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Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün oğlunun sünnet görüntüleriyle ilgili yaptığı paylaşımlar sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hesaba erişim engeli getirilmesi talebi kabul edildi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan ve yaklaşık 4 milyonluk takipçiye sahip olan fenomen Özlem Öz'ün, sosyal medyada bebeğinin sünnetiyle ilgili yaptığı paylaşımlar tepki çekmişti. Bu tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, küçük yaştaki bir çocuğun sünnet işlemi sırasında kaydedilen içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi taleplerinin ilgili mahkemece kabul edildiğini duyurdu.

Çocuğun yüksek yararı vurgusu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Söz konusu paylaşımlar nedeniyle Bakanlığımızca 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talep edilmiş, ilgili mahkemece talebimiz kabul edilmiştir. Bakanlığımızın dilekçesinde de vurgulandığı üzere, çocukların doğdukları ilk günden itibaren gelişim süreçlerinin, aile içi ilişkilerinin, sağlıkla bağlantılı deneyimlerinin ve özel yaşamlarına ilişkin çeşitli anlarının sistematik biçimde sosyal medya içeriğine dönüştürülmesi, özel hayatlarının gizliliği ve kişilik hakları yönünden ciddi riskler barındırmaktadır. Velayet hakkı, ebeveynlere çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisi tanımamaktadır. Bu hakkın kullanımında çocuğun üstün yararının gözetilmesi esastır. Ebeveynlerin rızası, çocukların mahremiyetini ihlal eden paylaşımları hukuka uygun hale getirmemektedir."
Çocukların mahremiyetinin dijital ortamlarda da korunmasının, ebeveynlerin, içerik üreten ve paylaşan kişilerin, platformların ve ilgili tüm tarafların sorumluluğunda olduğu vurgulanan açıklamada, "Bakanlığımız, çocukların üstün yararını esas alarak haklarını ve mahremiyetlerini korumaya yönelik gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir." denildi.
Tayyar Öz ve Özlem Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
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