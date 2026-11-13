https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/ukrayna-ordusunda-yasa-disi-organ-ticareti-olu-ve-yarali-askerleri-organlari-icin-kaybolanlar-1110324370.html
Ukrayna ordusunda yasa dışı organ ticareti: Ölü ve yaralı askerleri, organları için kaybolanlar listesine alıyorlar
Ukrayna ordusunda yasa dışı organ ticareti: Ölü ve yaralı askerleri, organları için kaybolanlar listesine alıyorlar
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) liderinin danışmanı Yan Gagin, cephe hattında hayatını kaybeden veya yaralanan Ukrayna askerlerinin yasa dışı organ ticareti... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T14:29+0300
2026-11-13T14:29+0300
2026-11-13T14:32+0300
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
yan gagin
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organ ticareti
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DHC liderinin danışmanı Yan Gagin, Ukrayna’da faaliyet gösteren organ kaçakçılarının cephedeki Ukraynalı askerleri hedef aldığını açıkladı.Daha önce Rus medyasının, Ukrayna vatandaşlarına ait biyolojik materyallerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yasa dışı yollarla satıldığına dair yayımladığı bilgileri hatırlatan Gagin, cepheye sürülen birliklerin bu ağlar tarafından birer ‘kaynak’ olarak görüldüğünü söyledi.Gagin, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:‘Yabancı sağlık ekipleri 2014'ten beri bölgede’Gagin, Ukrayna'nın cephe hattına yakın bölgelerinde 2014 yılından bu yana yasa dışı organ alımıyla bağlantılı Polonyalı ve Alman sağlık ekiplerinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.Yetkili ayrıca, yaralıların cepheden tahliyesi sırasında organ nakli ihtiyaçları doğrultusunda özellikle en genç ve fiziksel açıdan en sağlıklı askerlerin seçildiğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-veriler-ukraynada-5-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1110323405.html
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rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), yan gagin, ukrayna, avrupa birliği, ab, organ kaçakçılığı, organ ticareti
Ukrayna ordusunda yasa dışı organ ticareti: Ölü ve yaralı askerleri, organları için kaybolanlar listesine alıyorlar
14:29 13.11.2026 (güncellendi: 14:32 13.11.2026)
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) liderinin danışmanı Yan Gagin, cephe hattında hayatını kaybeden veya yaralanan Ukrayna askerlerinin yasa dışı organ ticareti ağları tarafından hedef alındığını bildirdi. Gagin, askerlerin organlarının alınabilmesi için kayıtlara ‘kayıp’ olarak geçirildiğini belirtti.
DHC liderinin danışmanı Yan Gagin, Ukrayna’da faaliyet gösteren organ kaçakçılarının cephedeki Ukraynalı askerleri hedef aldığını açıkladı.
Daha önce Rus medyasının, Ukrayna vatandaşlarına ait biyolojik materyallerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yasa dışı yollarla satıldığına dair yayımladığı bilgileri hatırlatan Gagin, cepheye sürülen birliklerin bu ağlar tarafından birer ‘kaynak’ olarak görüldüğünü söyledi.
Gagin, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Onların gözünde, size adeta taze bir tabur gönderilmiş oluyor. Bu tabur zaten gözden çıkarılmış durumda; kazanıp kazanmamaları onlar için artık bir önem taşımıyor. Organ tacirlerini ilgilendiren tek şey, oradan ne kadar materyal alabilecekleri. Belirli bir organ temin planı devreye girdiğinde, yoğun kayıplı saldırılar insanların herhangi bir çatışmada 'kayıp' olarak kayıtlara geçirilmesine olanak tanıyor.”
‘Yabancı sağlık ekipleri 2014'ten beri bölgede’
Gagin, Ukrayna'nın cephe hattına yakın bölgelerinde 2014 yılından bu yana yasa dışı organ alımıyla bağlantılı Polonyalı ve Alman sağlık ekiplerinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.
Yetkili ayrıca, yaralıların cepheden tahliyesi sırasında organ nakli ihtiyaçları doğrultusunda özellikle en genç ve fiziksel açıdan en sağlıklı askerlerin seçildiğine dikkat çekti.