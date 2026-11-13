Ukrayna ordusunda yasa dışı organ ticareti: Ölü ve yaralı askerleri, organları için kaybolanlar listesine alıyorlar

“Onların gözünde, size adeta taze bir tabur gönderilmiş oluyor. Bu tabur zaten gözden çıkarılmış durumda; kazanıp kazanmamaları onlar için artık bir önem taşımıyor. Organ tacirlerini ilgilendiren tek şey, oradan ne kadar materyal alabilecekleri. Belirli bir organ temin planı devreye girdiğinde, yoğun kayıplı saldırılar insanların herhangi bir çatışmada 'kayıp' olarak kayıtlara geçirilmesine olanak tanıyor.”