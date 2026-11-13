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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/ukrayna-ordusunda-yasa-disi-organ-ticareti-olu-ve-yarali-askerleri-organlari-icin-kaybolanlar-1110324370.html
Ukrayna ordusunda yasa dışı organ ticareti: Ölü ve yaralı askerleri, organları için kaybolanlar listesine alıyorlar
Ukrayna ordusunda yasa dışı organ ticareti: Ölü ve yaralı askerleri, organları için kaybolanlar listesine alıyorlar
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) liderinin danışmanı Yan Gagin, cephe hattında hayatını kaybeden veya yaralanan Ukrayna askerlerinin yasa dışı organ ticareti... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T14:29+0300
2026-11-13T14:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
yan gagin
ukrayna
avrupa birliği
ab
organ kaçakçılığı
organ ticareti
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DHC liderinin danışmanı Yan Gagin, Ukrayna’da faaliyet gösteren organ kaçakçılarının cephedeki Ukraynalı askerleri hedef aldığını açıkladı.Daha önce Rus medyasının, Ukrayna vatandaşlarına ait biyolojik materyallerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yasa dışı yollarla satıldığına dair yayımladığı bilgileri hatırlatan Gagin, cepheye sürülen birliklerin bu ağlar tarafından birer ‘kaynak’ olarak görüldüğünü söyledi.Gagin, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:‘Yabancı sağlık ekipleri 2014'ten beri bölgede’Gagin, Ukrayna'nın cephe hattına yakın bölgelerinde 2014 yılından bu yana yasa dışı organ alımıyla bağlantılı Polonyalı ve Alman sağlık ekiplerinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.Yetkili ayrıca, yaralıların cepheden tahliyesi sırasında organ nakli ihtiyaçları doğrultusunda özellikle en genç ve fiziksel açıdan en sağlıklı askerlerin seçildiğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-veriler-ukraynada-5-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1110323405.html
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rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), yan gagin, ukrayna, avrupa birliği, ab, organ kaçakçılığı, organ ticareti
rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), yan gagin, ukrayna, avrupa birliği, ab, organ kaçakçılığı, organ ticareti

Ukrayna ordusunda yasa dışı organ ticareti: Ölü ve yaralı askerleri, organları için kaybolanlar listesine alıyorlar

14:29 13.11.2026 (güncellendi: 14:32 13.11.2026)
© AP Photo / Andrii MarienkoUkraynalı askerler
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© AP Photo / Andrii Marienko
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) liderinin danışmanı Yan Gagin, cephe hattında hayatını kaybeden veya yaralanan Ukrayna askerlerinin yasa dışı organ ticareti ağları tarafından hedef alındığını bildirdi. Gagin, askerlerin organlarının alınabilmesi için kayıtlara ‘kayıp’ olarak geçirildiğini belirtti.
DHC liderinin danışmanı Yan Gagin, Ukrayna’da faaliyet gösteren organ kaçakçılarının cephedeki Ukraynalı askerleri hedef aldığını açıkladı.
Daha önce Rus medyasının, Ukrayna vatandaşlarına ait biyolojik materyallerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yasa dışı yollarla satıldığına dair yayımladığı bilgileri hatırlatan Gagin, cepheye sürülen birliklerin bu ağlar tarafından birer ‘kaynak’ olarak görüldüğünü söyledi.
Gagin, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Onların gözünde, size adeta taze bir tabur gönderilmiş oluyor. Bu tabur zaten gözden çıkarılmış durumda; kazanıp kazanmamaları onlar için artık bir önem taşımıyor. Organ tacirlerini ilgilendiren tek şey, oradan ne kadar materyal alabilecekleri. Belirli bir organ temin planı devreye girdiğinde, yoğun kayıplı saldırılar insanların herhangi bir çatışmada 'kayıp' olarak kayıtlara geçirilmesine olanak tanıyor.”

‘Yabancı sağlık ekipleri 2014'ten beri bölgede’

Gagin, Ukrayna'nın cephe hattına yakın bölgelerinde 2014 yılından bu yana yasa dışı organ alımıyla bağlantılı Polonyalı ve Alman sağlık ekiplerinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.
Yetkili ayrıca, yaralıların cepheden tahliyesi sırasında organ nakli ihtiyaçları doğrultusunda özellikle en genç ve fiziksel açıdan en sağlıklı askerlerin seçildiğine dikkat çekti.
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