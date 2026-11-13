https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/tusk-polonya-ukrayna-icin-abd-silahlarinin-alimini-artik-finanse-etmeyecek-1110335284.html
Tusk: Polonya, Ukrayna için ABD silahlarının alımını artık finanse etmeyecek
Tusk: Polonya, Ukrayna için ABD silahlarının alımını artık finanse etmeyecek
Sputnik Türkiye
Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin kendi silahlanmasına yüksek miktarda kaynak ayırdığını belirterek Ukrayna için Amerikan silahlarının satın alınmasına... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T22:45+0300
2026-11-13T22:45+0300
2026-11-13T22:45+0300
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova’nın Ukrayna’ya yönelik Amerikan silahı alımlarına mali katkısını sürdürmeyeceğini belirttiTusk, “NATO Genel Sekreteri’ne, kendi silahlanmamıza çok fazla harcama yaptığımız için şu aşamada bu projeye artık para ayırmayacağımızı ilettim” dedi.Polonya’nın bütçe açığına da dikkati çeken Tusk, ülkenin kendi ihtiyaçları için zaten yeterince harcaması bulunduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/pentagondan-polonyada-kalici-abd-askeri-ussune-onay-1110250502.html
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polonya, donald tusk, ukrayna, nato, abd
polonya, donald tusk, ukrayna, nato, abd
Tusk: Polonya, Ukrayna için ABD silahlarının alımını artık finanse etmeyecek
Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin kendi silahlanmasına yüksek miktarda kaynak ayırdığını belirterek Ukrayna için Amerikan silahlarının satın alınmasına artık finansman sağlamayacağını açıkladı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova’nın Ukrayna’ya yönelik Amerikan silahı alımlarına mali katkısını sürdürmeyeceğini belirtti
Tusk, “NATO Genel Sekreteri’ne, kendi silahlanmamıza çok fazla harcama yaptığımız için şu aşamada bu projeye artık para ayırmayacağımızı ilettim” dedi.
Polonya’nın bütçe açığına da dikkati çeken Tusk, ülkenin kendi ihtiyaçları için zaten yeterince harcaması bulunduğunu kaydetti.