https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/tusk-polonya-ukrayna-icin-abd-silahlarinin-alimini-artik-finanse-etmeyecek-1110335284.html

Tusk: Polonya, Ukrayna için ABD silahlarının alımını artık finanse etmeyecek

Tusk: Polonya, Ukrayna için ABD silahlarının alımını artık finanse etmeyecek

Sputnik Türkiye

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin kendi silahlanmasına yüksek miktarda kaynak ayırdığını belirterek Ukrayna için Amerikan silahlarının satın alınmasına... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T22:45+0300

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ukrayna kri̇zi̇

polonya

donald tusk

ukrayna

nato

abd

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova’nın Ukrayna’ya yönelik Amerikan silahı alımlarına mali katkısını sürdürmeyeceğini belirttiTusk, “NATO Genel Sekreteri’ne, kendi silahlanmamıza çok fazla harcama yaptığımız için şu aşamada bu projeye artık para ayırmayacağımızı ilettim” dedi.Polonya’nın bütçe açığına da dikkati çeken Tusk, ülkenin kendi ihtiyaçları için zaten yeterince harcaması bulunduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/pentagondan-polonyada-kalici-abd-askeri-ussune-onay-1110250502.html

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polonya, donald tusk, ukrayna, nato, abd