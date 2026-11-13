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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/tusk-polonya-ukrayna-icin-abd-silahlarinin-alimini-artik-finanse-etmeyecek-1110335284.html
Tusk: Polonya, Ukrayna için ABD silahlarının alımını artık finanse etmeyecek
Tusk: Polonya, Ukrayna için ABD silahlarının alımını artık finanse etmeyecek
Sputnik Türkiye
Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin kendi silahlanmasına yüksek miktarda kaynak ayırdığını belirterek Ukrayna için Amerikan silahlarının satın alınmasına... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova’nın Ukrayna’ya yönelik Amerikan silahı alımlarına mali katkısını sürdürmeyeceğini belirttiTusk, “NATO Genel Sekreteri’ne, kendi silahlanmamıza çok fazla harcama yaptığımız için şu aşamada bu projeye artık para ayırmayacağımızı ilettim” dedi.Polonya’nın bütçe açığına da dikkati çeken Tusk, ülkenin kendi ihtiyaçları için zaten yeterince harcaması bulunduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/pentagondan-polonyada-kalici-abd-askeri-ussune-onay-1110250502.html
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polonya, donald tusk, ukrayna, nato, abd
polonya, donald tusk, ukrayna, nato, abd

Tusk: Polonya, Ukrayna için ABD silahlarının alımını artık finanse etmeyecek

22:45 13.11.2026
© AA / Dursun AydemirPolonya Başbakanı Donald Tusk
Polonya Başbakanı Donald Tusk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© AA / Dursun Aydemir
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin kendi silahlanmasına yüksek miktarda kaynak ayırdığını belirterek Ukrayna için Amerikan silahlarının satın alınmasına artık finansman sağlamayacağını açıkladı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova’nın Ukrayna’ya yönelik Amerikan silahı alımlarına mali katkısını sürdürmeyeceğini belirtti
Tusk, “NATO Genel Sekreteri’ne, kendi silahlanmamıza çok fazla harcama yaptığımız için şu aşamada bu projeye artık para ayırmayacağımızı ilettim” dedi.
Polonya’nın bütçe açığına da dikkati çeken Tusk, ülkenin kendi ihtiyaçları için zaten yeterince harcaması bulunduğunu kaydetti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
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Pentagon’dan Polonya’da kalıcı ABD askeri üssüne onay
10 Kasım, 23:38
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