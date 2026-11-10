https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/pentagondan-polonyada-kalici-abd-askeri-ussune-onay-1110250502.html

Pentagon’dan Polonya’da kalıcı ABD askeri üssüne onay

Pentagon’dan Polonya’da kalıcı ABD askeri üssüne onay

Sputnik Türkiye

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Pentagon’un ülkede ABD askerleri için kalıcı bir askeri üs kurulmasına onay verdiğini açıkladı. 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T23:38+0300

2026-11-10T23:38+0300

2026-11-10T23:38+0300

dünya

abd

pete hegseth

donald trump

polonya

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Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz yaptığı açıklamada, Pentagon'un Polonya'da ABD birlikleri için kalıcı bir üs inşa edilmesini kabul ettiğini söyledi.Kosiniak-Kamysz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan şu anda ABD'de bulunuyor ve burada Savaş Bakanı Pete Hegseth ile görüşmeler yaptı.Polonya, kalıcı üs için girişim başlatmıştıPolonya yönetimi, haziran ayının başında ABD'ye ülkede kalıcı bir askeri üs kurulması yönünde resmi teklif sunmuştu.Eylül ayının ortalarında ABD Başkanı Donald Trump da üssün kurulacağı yerin belirlenmesine ilişkin kararın kısa süre içinde açıklanabileceğini ifade etmişti.Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk ise ekim ayının başlarında RMF FM'e verdiği röportajda, ABD'nin askeri üs için Polonya'nın batısında geçici bir lokasyon belirlediğini açıklamıştı.

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