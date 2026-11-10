https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/pentagondan-polonyada-kalici-abd-askeri-ussune-onay-1110250502.html
Pentagon’dan Polonya’da kalıcı ABD askeri üssüne onay
Pentagon’dan Polonya’da kalıcı ABD askeri üssüne onay
Sputnik Türkiye
Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Pentagon’un ülkede ABD askerleri için kalıcı bir askeri üs kurulmasına onay verdiğini açıkladı. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T23:38+0300
2026-11-10T23:38+0300
2026-11-10T23:38+0300
dünya
abd
pete hegseth
donald trump
polonya
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Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz yaptığı açıklamada, Pentagon'un Polonya'da ABD birlikleri için kalıcı bir üs inşa edilmesini kabul ettiğini söyledi.Kosiniak-Kamysz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan şu anda ABD'de bulunuyor ve burada Savaş Bakanı Pete Hegseth ile görüşmeler yaptı.Polonya, kalıcı üs için girişim başlatmıştıPolonya yönetimi, haziran ayının başında ABD'ye ülkede kalıcı bir askeri üs kurulması yönünde resmi teklif sunmuştu.Eylül ayının ortalarında ABD Başkanı Donald Trump da üssün kurulacağı yerin belirlenmesine ilişkin kararın kısa süre içinde açıklanabileceğini ifade etmişti.Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk ise ekim ayının başlarında RMF FM'e verdiği röportajda, ABD'nin askeri üs için Polonya'nın batısında geçici bir lokasyon belirlediğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bati-basini-ukrayna-batidan-ordusu-icin-en-az-10-yillik-finansman-istiyor-1110249598.html
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abd, pete hegseth, donald trump, polonya
abd, pete hegseth, donald trump, polonya
Pentagon’dan Polonya’da kalıcı ABD askeri üssüne onay
Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Pentagon’un ülkede ABD askerleri için kalıcı bir askeri üs kurulmasına onay verdiğini açıkladı.
Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz yaptığı açıklamada, Pentagon'un Polonya'da ABD birlikleri için kalıcı bir üs inşa edilmesini kabul ettiğini söyledi.
Kosiniak-Kamysz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,
"Pentagon'dan Polonya'da kalıcı bir ABD askeri üssü için onay aldık. Avrupa'daki ABD kuvvetlerinin gözden geçirilmesi tamamlanmak üzere ve her şey doğru yönde ilerliyor"
Bakan şu anda ABD'de bulunuyor ve burada Savaş Bakanı Pete Hegseth ile görüşmeler yaptı.
Polonya, kalıcı üs için girişim başlatmıştı
Polonya yönetimi, haziran ayının başında ABD'ye ülkede kalıcı bir askeri üs kurulması yönünde resmi teklif sunmuştu.
Eylül ayının ortalarında ABD Başkanı Donald Trump da üssün kurulacağı yerin belirlenmesine ilişkin kararın kısa süre içinde açıklanabileceğini ifade etmişti.
Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk ise ekim ayının başlarında RMF FM'e verdiği röportajda, ABD'nin askeri üs için Polonya'nın batısında geçici bir lokasyon belirlediğini açıklamıştı.