https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/turkiye-sigortadan-tmsfye-16-milyar-liralik-kazanc-iadesi-1110335142.html
Türkiye Sigorta'dan TMSF'ye 1.6 milyar liralık kazanç iadesi
Türkiye Sigorta'dan TMSF'ye 1.6 milyar liralık kazanç iadesi
Sputnik Türkiye
Türkiye Sigorta AŞ, tasfiyeye konu fonlara yaptığı yatırımlardan elde ettiği kazancın 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 liralık bölümünü gönüllülük esasına göre... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T22:40+0300
2026-11-13T22:40+0300
2026-11-13T22:40+0300
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tmsf
türkiye sigorta birliği (tsb)
sigorta
sigorta şirketi
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
fon
fon soruşturması
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Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bir süredir devam eden kapsamlı iç denetim ve inceleme çalışmalarının 2025 yılını da kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.İncelemelerde, şirketin tasfiyeye konu fonların bir kısmına ilgili dönemlerde yürürlükteki mevzuat ve yatırım politikası doğrultusunda yatırım yaptığı ve bu yatırımlardan kazanç sağladığının tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, elde edilen kazancın mevzuata uygun olmasına rağmen şirketin etik ilkeleri ve hakkaniyet anlayışı doğrultusunda, TMSF ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yapılan görüşmeler sonucunda iade edilmesine karar verildiği ifade edildi.İade edilecek tutarın hesaplanmasında, fonlardan elde edilen alım-satım kazancından yatırım süresine karşılık gelen Yİ-ÜFE ve TÜFE ortalaması oranındaki enflasyon etkisinin düşüldüğü kaydedildi. Bu hesaplama sonucunda 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 liranın iade edilecek kazanç olarak belirlendiği ve söz konusu tutarın bugün TMSF hesabına aktarıldığı bildirildi.Şirket, söz konusu yatırımlarla ilgili başka bir iade veya ödeme yükümlülüğünün bulunmadığını öngördüğünü, ödemeye ilişkin yasal haklarının ise saklı olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/fonda-odeme-161-milyar-lirayi-buldu-ara-odemeler-devam-edecek--1110328651.html
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tmsf, türkiye sigorta birliği (tsb), sigorta, sigorta şirketi, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), fon, fon soruşturması
tmsf, türkiye sigorta birliği (tsb), sigorta, sigorta şirketi, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), fon, fon soruşturması
Türkiye Sigorta'dan TMSF'ye 1.6 milyar liralık kazanç iadesi
Türkiye Sigorta AŞ, tasfiyeye konu fonlara yaptığı yatırımlardan elde ettiği kazancın 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 liralık bölümünü gönüllülük esasına göre iade ederek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hesabına yatırdı.
Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bir süredir devam eden kapsamlı iç denetim ve inceleme çalışmalarının 2025 yılını da kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.
İncelemelerde, şirketin tasfiyeye konu fonların bir kısmına ilgili dönemlerde yürürlükteki mevzuat ve yatırım politikası doğrultusunda yatırım yaptığı ve bu yatırımlardan kazanç sağladığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, elde edilen kazancın mevzuata uygun olmasına rağmen şirketin etik ilkeleri ve hakkaniyet anlayışı doğrultusunda, TMSF ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yapılan görüşmeler sonucunda iade edilmesine karar verildiği ifade edildi.
İade edilecek tutarın hesaplanmasında, fonlardan elde edilen alım-satım kazancından yatırım süresine karşılık gelen Yİ-ÜFE ve TÜFE ortalaması oranındaki enflasyon etkisinin düşüldüğü kaydedildi. Bu hesaplama sonucunda 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 liranın iade edilecek kazanç olarak belirlendiği ve söz konusu tutarın bugün TMSF hesabına aktarıldığı bildirildi.
Şirket, söz konusu yatırımlarla ilgili başka bir iade veya ödeme yükümlülüğünün bulunmadığını öngördüğünü, ödemeye ilişkin yasal haklarının ise saklı olduğunu açıkladı.