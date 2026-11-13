https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/trump-bu-is-bittiginde-israile-gidip-basbakan-olabilirim-1110309824.html

Trump: Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim

Trump: Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'deki destek oranının yüzde 99 olduğunu öne sürerek bir gün İsrail Başbakanı olabileceğini söyledi. İran'a karşı yeniden askeri... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T02:32+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e desteğinin tam olduğunu ve kendisinin halen 'en İsrail destekçisi ABD başkanlarından' olduğunu dile getirdi.İsrail toplumunda büyük bir popülerliğe sahip olduğunu savunarak, İsrail başbakanı olabileceğini söyledi:Michigan'da Demokrat aday olarak yarışan Müslüman Abdul el-Sayed'in, Cumhuriyetçi rakibine kıyasla Yahudi seçmenlerden daha fazla oy aldığını hatırlatan Trump, bu sonucu anlamakta güçlük çektiğini dile getirdi.'İran'a karşı güç kullanmaktan çekinmem'İran'a karşı askeri güç kullanıp kullanmayacağı sorulan Trump, böyle bir adım konusunda tereddüt etmeyeceğini belirtti: 'Eğer İran liderliği aynen devam ederse kişisel yenilgim olarak görürüm'Ayrıca Trump, İran'daki mevcut liderliğin Trump'ın başkanlık süresinin bitimine kadar sürmesi halinde bu durumu 'kişisel yenilgi' olarak göreceğini söyledi:İran konusunda sürecin iyi ilerlediğini savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesine kıyasla daha fazla petrol taşındığını ileri sürdü.Venezuela ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Venezuela'yı kazandık ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz. Boğaz tamamen kontrolümüz altında." dedi.İran savaşını kendileri açısından "kolay" olarak nitelendiren ABD Başkanı, istedikleri zaman savaşı kazanabileceklerini ve zamanlamanın kendi kontrollerinde olduğunu iddia etti. Trump, "Şu anda savaşı kazanma sürecinin ortasındayız." değerlendirmesinde bulundu.Küba için askeri müdahale seçeneğini dışlamadıTrump, röportajında Küba'ya ilişkin olası adımları da gündeme getirdi. Küba'yı 'çökmüş bir devlet' olarak tanımlayan Trump, 2028'de görev süresi sona ermeden önce Küba meselesini çözüme kavuşturmak istediğini söyledi:Askeri müdahale ihtimaline ilişkin soruya da yanıt veren Trump, "Bunun için biraz askeri güç gerekse, zayıf bir operasyon olsa bile, sizin için sorun olur mu?" sorusuna, "Benim için uygundur, bunu kesinlikle değerlendiririm." yanıtını verdi.

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