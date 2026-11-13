https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/trump-bu-is-bittiginde-israile-gidip-basbakan-olabilirim-1110309824.html
Trump: Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim
Trump: Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'deki destek oranının yüzde 99 olduğunu öne sürerek bir gün İsrail Başbakanı olabileceğini söyledi. İran'a karşı yeniden askeri... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T02:32+0300
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dünya
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i̇srail
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hürmüz boğazı
küba
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e desteğinin tam olduğunu ve kendisinin halen 'en İsrail destekçisi ABD başkanlarından' olduğunu dile getirdi.İsrail toplumunda büyük bir popülerliğe sahip olduğunu savunarak, İsrail başbakanı olabileceğini söyledi:Michigan'da Demokrat aday olarak yarışan Müslüman Abdul el-Sayed'in, Cumhuriyetçi rakibine kıyasla Yahudi seçmenlerden daha fazla oy aldığını hatırlatan Trump, bu sonucu anlamakta güçlük çektiğini dile getirdi.'İran'a karşı güç kullanmaktan çekinmem'İran'a karşı askeri güç kullanıp kullanmayacağı sorulan Trump, böyle bir adım konusunda tereddüt etmeyeceğini belirtti: 'Eğer İran liderliği aynen devam ederse kişisel yenilgim olarak görürüm'Ayrıca Trump, İran'daki mevcut liderliğin Trump'ın başkanlık süresinin bitimine kadar sürmesi halinde bu durumu 'kişisel yenilgi' olarak göreceğini söyledi:İran konusunda sürecin iyi ilerlediğini savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesine kıyasla daha fazla petrol taşındığını ileri sürdü.Venezuela ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Venezuela'yı kazandık ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz. Boğaz tamamen kontrolümüz altında." dedi.İran savaşını kendileri açısından "kolay" olarak nitelendiren ABD Başkanı, istedikleri zaman savaşı kazanabileceklerini ve zamanlamanın kendi kontrollerinde olduğunu iddia etti. Trump, "Şu anda savaşı kazanma sürecinin ortasındayız." değerlendirmesinde bulundu.Küba için askeri müdahale seçeneğini dışlamadıTrump, röportajında Küba'ya ilişkin olası adımları da gündeme getirdi. Küba'yı 'çökmüş bir devlet' olarak tanımlayan Trump, 2028'de görev süresi sona ermeden önce Küba meselesini çözüme kavuşturmak istediğini söyledi:Askeri müdahale ihtimaline ilişkin soruya da yanıt veren Trump, "Bunun için biraz askeri güç gerekse, zayıf bir operasyon olsa bile, sizin için sorun olur mu?" sorusuna, "Benim için uygundur, bunu kesinlikle değerlendiririm." yanıtını verdi.
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abd, donald trump, i̇srail, i̇ran, hürmüz boğazı, küba
abd, donald trump, i̇srail, i̇ran, hürmüz boğazı, küba
Trump: Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'deki destek oranının yüzde 99 olduğunu öne sürerek bir gün İsrail Başbakanı olabileceğini söyledi. İran'a karşı yeniden askeri operasyon düzenlenmesi ihtimalini dışlamayan Trump, Küba konusunda ise 2028'de görev süresi sona ermeden askeri müdahale dahil tüm seçenekleri değerlendirebileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e desteğinin tam olduğunu ve kendisinin halen 'en İsrail destekçisi ABD başkanlarından' olduğunu dile getirdi.
İsrail toplumunda büyük bir popülerliğe sahip olduğunu savunarak, İsrail başbakanı olabileceğini söyledi:
İsrail'de destek oranım yüzde 99, oradaki en popüler kişiyim. Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim.
Michigan'da Demokrat aday olarak yarışan Müslüman Abdul el-Sayed'in, Cumhuriyetçi rakibine kıyasla Yahudi seçmenlerden daha fazla oy aldığını hatırlatan Trump, bu sonucu anlamakta güçlük çektiğini dile getirdi.
'İran'a karşı güç kullanmaktan çekinmem'
İran'a karşı askeri güç kullanıp kullanmayacağı sorulan Trump, böyle bir adım konusunda tereddüt etmeyeceğini belirtti:
İran'a karşı askeri gücü yeniden kullanmaktan çekinmem ve bunu şimdi de yapabilirim. İran rejimi, gücünü göstermek için çaba sarf ettiği açıklamalarına rağmen çöküşün eşiğinde. İran Hürmüz üzerinde kontrolünü kaybetti ve mevcut önlemler istediğimiz sonucu almazsa askeri önlemler almaktan çekinmeyeceğim
'Eğer İran liderliği aynen devam ederse kişisel yenilgim olarak görürüm'
Ayrıca Trump, İran'daki mevcut liderliğin Trump'ın başkanlık süresinin bitimine kadar sürmesi halinde bu durumu 'kişisel yenilgi' olarak göreceğini söyledi:
Mevcut İran liderliğinin görev sürem sonuna kadar devam etmesi durumunda bunu kişisel bir yenilgi olarak göreceğim. Eğer İranlılar üst düzey bir Amerikan yetkilisi öldürürse, ondan sonra var olamayacaklar
İran konusunda sürecin iyi ilerlediğini savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesine kıyasla daha fazla petrol taşındığını ileri sürdü.
Venezuela ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Venezuela'yı kazandık ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz. Boğaz tamamen kontrolümüz altında." dedi.
İran savaşını kendileri açısından "kolay" olarak nitelendiren ABD Başkanı, istedikleri zaman savaşı kazanabileceklerini ve zamanlamanın kendi kontrollerinde olduğunu iddia etti. Trump, "Şu anda savaşı kazanma sürecinin ortasındayız." değerlendirmesinde bulundu.
Küba için askeri müdahale seçeneğini dışlamadı
Trump, röportajında Küba'ya ilişkin olası adımları da gündeme getirdi. Küba'yı 'çökmüş bir devlet' olarak tanımlayan Trump, 2028'de görev süresi sona ermeden önce Küba meselesini çözüme kavuşturmak istediğini söyledi:
Görevden ayrılmadan önce Küba meselesini halletmek istiyorum.
Askeri müdahale ihtimaline ilişkin soruya da yanıt veren Trump, "Bunun için biraz askeri güç gerekse, zayıf bir operasyon olsa bile, sizin için sorun olur mu?" sorusuna, "Benim için uygundur, bunu kesinlikle değerlendiririm." yanıtını verdi.