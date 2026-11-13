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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/hegseth-kendisini-uyaran-askere-madalya-takti-1110309394.html
Hegseth kendisini uyaran askere madalya taktı
Hegseth kendisini uyaran askere madalya taktı
Sputnik Türkiye
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Meçhul Asker Anıtı'nda gülmesi nedeniyle kendisini uyaran bir askere Ordu Takdir Madalyası verdi. 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T01:00+0300
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dünya
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ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, Meçhul Asker Anıtı'nda güldüğü için kendisini azarlayan bir askere ödül verdiğini söyledi.Hegseth hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Askere Ordu Takdir Madalyası verildi.Meçhul Asker Anıtı, ABD'nin en kutsal askeri anıtlarından biri olarak kabul ediliyor. 1948'den beri her türlü hava koşulunda, törensel bir onur kıtası burada 24 saat nöbet tutuyor.Daha önce bir ABD Ordusu nöbetçisi, Gaziler Günü töreninin ardından Meçhul Asker Anıtı yakınlarında Hegseth dahir bir kaç kişinin gülmeye ve konuşmaya başlaması üzerine Hegseth ve kıdemli danışmanlarından oluşan bir grubu uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/centcom-orduya-irana-yeni-saldiri-ihtimaline-hazirlikli-olma-mesaji-gonderdi-1110308300.html
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abd, pete hegseth
abd, pete hegseth

Hegseth kendisini uyaran askere madalya taktı

01:00 13.11.2026
© Pete HegsethHegseth kendisini uyaran askere madalya taktı
Hegseth kendisini uyaran askere madalya taktı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© Pete Hegseth
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ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Meçhul Asker Anıtı'nda gülmesi nedeniyle kendisini uyaran bir askere Ordu Takdir Madalyası verdi.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, Meçhul Asker Anıtı'nda güldüğü için kendisini azarlayan bir askere ödül verdiğini söyledi.
Hegseth hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Askerleri seviyoruz. Standartları seviyoruz. Aferin Uzman. Vatanseverler, devam edin"
Askere Ordu Takdir Madalyası verildi.
Meçhul Asker Anıtı, ABD'nin en kutsal askeri anıtlarından biri olarak kabul ediliyor. 1948'den beri her türlü hava koşulunda, törensel bir onur kıtası burada 24 saat nöbet tutuyor.
Daha önce bir ABD Ordusu nöbetçisi, Gaziler Günü töreninin ardından Meçhul Asker Anıtı yakınlarında Hegseth dahir bir kaç kişinin gülmeye ve konuşmaya başlaması üzerine Hegseth ve kıdemli danışmanlarından oluşan bir grubu uyarmıştı.
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
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