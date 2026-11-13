https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/hegseth-kendisini-uyaran-askere-madalya-takti-1110309394.html

Hegseth kendisini uyaran askere madalya taktı

Hegseth kendisini uyaran askere madalya taktı

Sputnik Türkiye

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Meçhul Asker Anıtı'nda gülmesi nedeniyle kendisini uyaran bir askere Ordu Takdir Madalyası verdi. 13.11.2026, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

pete hegseth

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ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, Meçhul Asker Anıtı'nda güldüğü için kendisini azarlayan bir askere ödül verdiğini söyledi.Hegseth hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Askere Ordu Takdir Madalyası verildi.Meçhul Asker Anıtı, ABD'nin en kutsal askeri anıtlarından biri olarak kabul ediliyor. 1948'den beri her türlü hava koşulunda, törensel bir onur kıtası burada 24 saat nöbet tutuyor.Daha önce bir ABD Ordusu nöbetçisi, Gaziler Günü töreninin ardından Meçhul Asker Anıtı yakınlarında Hegseth dahir bir kaç kişinin gülmeye ve konuşmaya başlaması üzerine Hegseth ve kıdemli danışmanlarından oluşan bir grubu uyarmıştı.

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