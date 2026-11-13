https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/son-2-gun-taktirmayan-suruculere-ceza-uygulanacak-1110324074.html

Son 2 gün: Taktırmayan sürücülere ceza uygulanacak

Son 2 gün: Taktırmayan sürücülere ceza uygulanacak

Sputnik Türkiye

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor. Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlarda 15 Nisan'a kadar kış lastiği zorunlu... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T14:29+0300

2026-11-13T14:29+0300

2026-11-13T14:29+0300

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trafik

lastik

kış lastiği

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Yurt genelinde soğuk havanın etkisini artırması ve zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına 2 gün kalmasıyla birlikte lastik servislerinde yoğunluk yaşanıyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanılması zorunlu olacak.Zorunluluk kapsamındaki araçlarına kış lastiği taktırmayanlara para cezası uygulanacak.Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor?Düzenleme, şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor.Özel otomobiller için kış lastiği kullanma konusunda yasal bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak güvenli sürüş amacıyla özel araçlarda da kış lastiği kullanılması öneriliyor.Kış lastikleri, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu sağlıyor.Lastikçilerde yoğunluk arttıUygulamanın başlamasına kısa süre kala Ankara'daki lastik servislerinde yoğunluk oluştu.Lastik değişimi yapan servisin işletmecisi Arif Yiyit, sürücülerin işlemlerini son günlere bırakmasının bekleme sürelerini artırdığını söyledi.Yiyit, yoğunluğun yanı sıra bu dönemde lastik stoklarının azalabileceğini ve fiyatların değişebileceğini belirterek sürücülerin değişim işlemlerini geciktirmemesi gerektiğini ifade etti.Arif Yiyit, servislerdeki yoğunluğu şöyle anlattı:"15 Kasım yaklaştığı için yoğunluk arttı. Gün içerisinde yetiştiremediğimiz işler oluyor. Normalde yarım saatte tamamlayacağımız iş, yoğunluk nedeniyle 1-2 saati buluyor. 10 servis elemanımız olmasına rağmen işler yetişmiyor. Tam kadro sabah başlayıp akşama kadar sökme takma ve yeni lastik takma işine devam ediyoruz."Lastikçi Ömer Yiyit de iş yoğunluğu nedeniyle satış alanını bırakıp sahada çalışmaya başladığını belirterek, müşterilerin kış lastiği değişimini son günlere bırakmasının yoğunluğa yol açtığını dile getirdi.İşletmeci Ali Yılmaz ise sürücülere randevularını erkenden almaları çağrısında bulunarak, "Müşterilerimiz yoğunluğa kalmadan bir an önce randevularını alarak gelip lastiklerini rahat rahat taktırmalı." dedi.Lastik değişimi için 4 saat beklediServislerdeki yoğunluk sürücülerin bekleme sürelerine de yansıdı.Sürücü Hayati Keskin, yaklaşık 4 saattir beklediğini belirterek kış lastiklerini değiştirecek sürücülere sabah erken saatlerde servislere gitmelerini tavsiye etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/25-saatlik-antalya-alanya-yolu-35-dakikaya-dusecek-acilis-icin-tarih-verildi-1110320855.html

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trafik, lastik, kış lastiği