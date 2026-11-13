Sanayici Akyürek: ‘Üniversite mezunu 5 milyon genç işsiz, sanayi ise eleman bulamıyor’

“Her ile bir üniversite açma anlayışıyla gelinen noktada, 23 yaşına kadar okuyup üniversiteden mezun olan gençlerimize iş vermekte zorlanıyoruz. Çocuk altı yaşında okula başlıyor. Dört yıl ilkokul, dört yıl ortaokul, dört yıl lise derken 18 yaşına geliyor. Beş yıl da üniversite okuduğunda 23 yaşında mezun oluyor. Sonra bizden iş istediğinde soruyoruz: “Hangi işi biliyorsun? Kaynak yapabiliyor musun, boya yapabiliyor musun? Malzemeyi işleyebilir misin?” Çoğunun bu işlerde deneyimi olmadığını görüyoruz. Bir yanda iş arayan gençler var, öte yanda aradığı çalışanı bulamayan işletmeler.

Bu açığı yurt dışından işçi getirerek kapatmaya çalışıyoruz. Nepal, Hindistan ve Pakistan’dan fabrikalarımıza işçiler geliyor. Suriyeli ve Iraklı çalışanları da istihdam ediyoruz. Kendi gençlerimize iş veremezken işletmelerin personel ihtiyacını bu şekilde karşılamaya çalışıyoruz.

Bu, başlangıçta iş insanına düşük maliyetli bir çözüm gibi gelebilir. Ama ülke ekonomisine katkısının ne olduğu da tartışılmalı. Benim gözlemime göre, bu çalışanlar kazançlarının neredeyse yüzde 90’ını kendi ülkelerine gönderiyor. Burada ise yol, yemek ve barınma giderlerini biz karşılıyoruz.”