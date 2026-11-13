https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rusyada-avm-saldirisina-hazirlanan-zanli-yakalandi-1110318210.html

Rusya'da AVM saldırısına hazırlanan zanlı yakalandı

Rusya'da AVM saldırısına hazırlanan zanlı yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol'de bir alışveriş merkezine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlemeye hazırlanan Orta Asya kökenli terör örgütü... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T12:03+0300

2026-11-13T12:03+0300

2026-11-13T12:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

stavropol

orta asya

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

terör saldırısı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol şehrindeki bir alışveriş merkezine terör saldırısı düzenlemeyi planlayan Orta Asya ülkelerinden bir yabancının gözaltına alındığını açıkladı.FSB'den yapılan açıklamada, zanlının Rusya'da yasaklanan uluslararası terör örgütünün üyesi olduğu belirtildi.Şüphelinin terör örgütü elebaşına biat ettiği ve bu yeminini kanıtlamak amacıyla bir alışveriş merkezinde el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlemeyi amaçladığı bildirildi. Açıklamada, "Zanlı bölgede keşif yapmış, insanların en çok toplandığı zamanları incelemiş, patlayıcının konulacağı yeri seçmiş ve yapımı için gerekli bileşenler, kimyasal maddeler ile şarapnel unsurlarını temin etmiştir" denildi. Zanlının eylemin ardından Suriye'ye giderek terör örgütü saflarına katılmayı planladığı da kaydedildi.Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı parçaları ile koordinatörden gelen talimatların yer aldığı iletişim araçları ele geçirildi.Olayla ilgili olarak terör saldırısına teşebbüs suçundan ceza davası açılarak soruşturma başlatıldı.

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stavropol, orta asya, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör saldırısı