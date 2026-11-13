Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rusyada-avm-saldirisina-hazirlanan-zanli-yakalandi-1110318210.html
Rusya'da AVM saldırısına hazırlanan zanlı yakalandı
Rusya'da AVM saldırısına hazırlanan zanlı yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol'de bir alışveriş merkezine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlemeye hazırlanan Orta Asya kökenli terör örgütü... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T12:03+0300
2026-11-13T12:03+0300
ukrayna kri̇zi̇
stavropol
orta asya
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
terör saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0d/1107974065_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_317024755088e315b8d040724846a9db.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol şehrindeki bir alışveriş merkezine terör saldırısı düzenlemeyi planlayan Orta Asya ülkelerinden bir yabancının gözaltına alındığını açıkladı.FSB'den yapılan açıklamada, zanlının Rusya'da yasaklanan uluslararası terör örgütünün üyesi olduğu belirtildi.Şüphelinin terör örgütü elebaşına biat ettiği ve bu yeminini kanıtlamak amacıyla bir alışveriş merkezinde el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlemeyi amaçladığı bildirildi. Açıklamada, "Zanlı bölgede keşif yapmış, insanların en çok toplandığı zamanları incelemiş, patlayıcının konulacağı yeri seçmiş ve yapımı için gerekli bileşenler, kimyasal maddeler ile şarapnel unsurlarını temin etmiştir" denildi. Zanlının eylemin ardından Suriye'ye giderek terör örgütü saflarına katılmayı planladığı da kaydedildi.Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı parçaları ile koordinatörden gelen talimatların yer aldığı iletişim araçları ele geçirildi.Olayla ilgili olarak terör saldırısına teşebbüs suçundan ceza davası açılarak soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/putinin-abdli-temsilciler-witkoff-ve-kushner-ile-kremlindeki-gorusmesi-sona-erdi-1110300557.html
stavropol
orta asya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0d/1107974065_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dd17157c88598e2b8e94df9269d47783.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
stavropol, orta asya, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör saldırısı
stavropol, orta asya, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör saldırısı

Rusya'da AVM saldırısına hazırlanan zanlı yakalandı

12:03 13.11.2026
© Sputnik / Servicio de Seguridad de Rusia (FSB) / Multimedya arşivine gidinAgentes del Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB
Agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© Sputnik / Servicio de Seguridad de Rusia (FSB)
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol'de bir alışveriş merkezine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlemeye hazırlanan Orta Asya kökenli terör örgütü mensubunu eylemini gerçekleştiremeden yakaladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol şehrindeki bir alışveriş merkezine terör saldırısı düzenlemeyi planlayan Orta Asya ülkelerinden bir yabancının gözaltına alındığını açıkladı.

FSB'den yapılan açıklamada, zanlının Rusya'da yasaklanan uluslararası terör örgütünün üyesi olduğu belirtildi.

Şüphelinin terör örgütü elebaşına biat ettiği ve bu yeminini kanıtlamak amacıyla bir alışveriş merkezinde el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlemeyi amaçladığı bildirildi.

Açıklamada, "Zanlı bölgede keşif yapmış, insanların en çok toplandığı zamanları incelemiş, patlayıcının konulacağı yeri seçmiş ve yapımı için gerekli bileşenler, kimyasal maddeler ile şarapnel unsurlarını temin etmiştir" denildi.

Zanlının eylemin ardından Suriye'ye giderek terör örgütü saflarına katılmayı planladığı da kaydedildi.

Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı parçaları ile koordinatörden gelen talimatların yer aldığı iletişim araçları ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak terör saldırısına teşebbüs suçundan ceza davası açılarak soruşturma başlatıldı.
Putin'in ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner ile Kremlin'deki görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
DÜNYA
Putin'in ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner ile Kremlin'deki görüşmesi sona erdi
Dün, 17:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала