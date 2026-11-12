https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/putinin-abdli-temsilciler-witkoff-ve-kushner-ile-kremlindeki-gorusmesi-sona-erdi-1110300557.html

Putin'in ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner ile Kremlin'deki görüşmesi sona erdi

Putin'in ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner ile Kremlin'deki görüşmesi sona erdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’le Kremlin’de gerçekleştirdiği... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T17:56+0300

2026-11-12T17:56+0300

2026-11-12T17:57+0300

dünya

vladimir medinskiy

steve witkoff

jared kushner

abd

rusya

kremlin

alyoşki

birleşik arap emirlikleri (bae)

ukrayna

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ABD’li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'i Kremlin’de kabul eden Putin, görüşme sırasında Alyoşki’deki deneyimden yararlanılarak Konstantinovka’da bir insani yardım misyonu düzenlenmesini önerdi. Özel Temsilci Witkoff ise ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek adına gereken her şeyi yaptığını ifade etti.ABD temsilcileri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü görüşmelerin ardından Moskova’ya gitmişti. Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, söz konusu müzakerelerde ana gündem maddesinin "Avrupa güvenlik mimarisi" olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlinde-putin-ile-abdli-temsilciler-arasindaki-gorusme-basladi-1110295632.html

rusya

alyoşki

birleşik arap emirlikleri (bae)

ukrayna

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Sputnik Türkiye

vladimir medinskiy, steve witkoff, jared kushner, abd, rusya, kremlin, alyoşki, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna