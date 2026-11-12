https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/putinin-abdli-temsilciler-witkoff-ve-kushner-ile-kremlindeki-gorusmesi-sona-erdi-1110300557.html
Putin'in ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner ile Kremlin'deki görüşmesi sona erdi
Putin'in ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner ile Kremlin'deki görüşmesi sona erdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’le Kremlin’de gerçekleştirdiği... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T17:56+0300
2026-11-12T17:56+0300
2026-11-12T17:57+0300
dünya
vladimir medinskiy
steve witkoff
jared kushner
abd
rusya
kremlin
alyoşki
birleşik arap emirlikleri (bae)
ukrayna
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ABD’li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'i Kremlin’de kabul eden Putin, görüşme sırasında Alyoşki’deki deneyimden yararlanılarak Konstantinovka’da bir insani yardım misyonu düzenlenmesini önerdi. Özel Temsilci Witkoff ise ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek adına gereken her şeyi yaptığını ifade etti.ABD temsilcileri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü görüşmelerin ardından Moskova’ya gitmişti. Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, söz konusu müzakerelerde ana gündem maddesinin "Avrupa güvenlik mimarisi" olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlinde-putin-ile-abdli-temsilciler-arasindaki-gorusme-basladi-1110295632.html
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vladimir medinskiy, steve witkoff, jared kushner, abd, rusya, kremlin, alyoşki, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna
vladimir medinskiy, steve witkoff, jared kushner, abd, rusya, kremlin, alyoşki, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna
Putin'in ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner ile Kremlin'deki görüşmesi sona erdi
17:56 12.11.2026 (güncellendi: 17:57 12.11.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’le Kremlin’de gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Temasların ardından ABD'li heyet Kremlin'den ayrıldı.
ABD’li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'i Kremlin’de kabul eden Putin, görüşme sırasında Alyoşki’deki deneyimden yararlanılarak Konstantinovka’da bir insani yardım misyonu düzenlenmesini önerdi. Özel Temsilci Witkoff ise ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek adına gereken her şeyi yaptığını ifade etti.
ABD temsilcileri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü görüşmelerin ardından Moskova’ya gitmişti. Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, söz konusu müzakerelerde ana gündem maddesinin "Avrupa güvenlik mimarisi" olduğunu ifade etmişti.