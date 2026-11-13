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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/kremlin-abd-putinin-konstantinovkada-insani-misyon-onerisine-samimi-ilgi-duyuyor-1110323175.html
Kremlin: ABD, Putin'in Konstantinovka'da insani misyon önerisine samimi ilgi duyuyor
Kremlin: ABD, Putin'in Konstantinovka'da insani misyon önerisine samimi ilgi duyuyor
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Konstantinovka yerleşiminde insani misyon düzenlenmesi konusunda Putin tarafından ABD'li temsilcilere sunulan öneri... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T13:33+0300
2026-11-13T13:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
konstantinovka
washington
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün ABD'li temsilcilerle görüşme sırasında sunduğu Konstantinovka'da insani misyon gerçekleştirme önerisinin Washington'da samimi destek bulduğunu vurguladı.🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴ABD, Konstantinovka'da insani yardım misyonunun hayata geçirilmesiyle samimi olarak ilgileniyor🔴Rus ordusu Konstantinovka'yı kontrol altında tutuyor ve mayın temizleme çalışmalarına başlamaya hazır, bunun için 5 güne ihtiyaç var🔴Eğer Kiev, Moskova'nın Konstantinovka'daki insani yardım misyonunu birliklerin rotasyonu için kullanabileceğini iddia ediyorsa, bu durum şehrin Rus ordusunun kontrolünde olduğunu kabul ettikleri anlamına gelir🔴Rusya ile Avrupa arasındaki temaslara dair henüz somut bir görüşme yürütülmüyor ancak Moskova bu temaslara açık🔴Finlandiya da dahil mevcut NATO üyelerinin ittifaktan ayrılmasına yönelik herhangi bir teklif sunulmadı, bu konu gündeme gelmediPutin'in Konstantinovka önerisiPutin, dünkü görüşmede, Alyoşki'deki deneyimden faydalanarak Konstantinovka'da bir insani yardım misyonu organize etmeyi önermişti.Rusya'nın Konstantinovka'yı kontrol altında tuttuğunu ve insani yardım misyonunun güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu belirten Putin, şehri mayınlardan temizlemek için 5 güne ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti.Konstantinovka'da gerçekleştirilecek insani yardım misyonunun, şehri gerçekte kimin kontrol ettiğini açıkça göstereceğini vurgulayan Putin, halihazırda yüzlerce sivilin bulunduğu kentten bu kişileri tahliye etmeyi önerdiklerini söylemişti. Putin ayrıca, bölgedeki insani yardım misyonuna Amerikalılar da dahil yabancı gazetecilerin davet edilmesi gerektiğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlinde-putin-ile-abdli-temsilciler-arasindaki-gorusme-basladi-1110295632.html
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abd, konstantinovka, washington, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin
abd, konstantinovka, washington, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin

Kremlin: ABD, Putin'in Konstantinovka'da insani misyon önerisine samimi ilgi duyuyor

13:33 13.11.2026 (güncellendi: 13:44 13.11.2026)
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Kremlin’de görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Kremlin’de görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
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Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Konstantinovka yerleşiminde insani misyon düzenlenmesi konusunda Putin tarafından ABD'li temsilcilere sunulan öneri, Washington tarafından desteklendi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün ABD'li temsilcilerle görüşme sırasında sunduğu Konstantinovka'da insani misyon gerçekleştirme önerisinin Washington'da samimi destek bulduğunu vurguladı.

🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

🔴ABD, Konstantinovka'da insani yardım misyonunun hayata geçirilmesiyle samimi olarak ilgileniyor

🔴Rus ordusu Konstantinovka'yı kontrol altında tutuyor ve mayın temizleme çalışmalarına başlamaya hazır, bunun için 5 güne ihtiyaç var

🔴Eğer Kiev, Moskova'nın Konstantinovka'daki insani yardım misyonunu birliklerin rotasyonu için kullanabileceğini iddia ediyorsa, bu durum şehrin Rus ordusunun kontrolünde olduğunu kabul ettikleri anlamına gelir

🔴Rusya ile Avrupa arasındaki temaslara dair henüz somut bir görüşme yürütülmüyor ancak Moskova bu temaslara açık

🔴Finlandiya da dahil mevcut NATO üyelerinin ittifaktan ayrılmasına yönelik herhangi bir teklif sunulmadı, bu konu gündeme gelmedi

Putin'in Konstantinovka önerisi

Putin, dünkü görüşmede, Alyoşki'deki deneyimden faydalanarak Konstantinovka'da bir insani yardım misyonu organize etmeyi önermişti.

Rusya'nın Konstantinovka'yı kontrol altında tuttuğunu ve insani yardım misyonunun güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu belirten Putin, şehri mayınlardan temizlemek için 5 güne ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti.
Konstantinovka'da gerçekleştirilecek insani yardım misyonunun, şehri gerçekte kimin kontrol ettiğini açıkça göstereceğini vurgulayan Putin, halihazırda yüzlerce sivilin bulunduğu kentten bu kişileri tahliye etmeyi önerdiklerini söylemişti.

Putin ayrıca, bölgedeki insani yardım misyonuna Amerikalılar da dahil yabancı gazetecilerin davet edilmesi gerektiğini kaydetmişti.
Владимир Пути, Стив Виткоф и Џерард Кушнер - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Putin, ABD'li temsilcilerle buluştu: ABD, Avrupa'nın barış mı yoksa savaş mı istediğini netleştirmesine yardım etmeli
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