https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/kremlin-abd-putinin-konstantinovkada-insani-misyon-onerisine-samimi-ilgi-duyuyor-1110323175.html

Kremlin: ABD, Putin'in Konstantinovka'da insani misyon önerisine samimi ilgi duyuyor

Kremlin: ABD, Putin'in Konstantinovka'da insani misyon önerisine samimi ilgi duyuyor

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Konstantinovka yerleşiminde insani misyon düzenlenmesi konusunda Putin tarafından ABD'li temsilcilere sunulan öneri... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T13:33+0300

2026-11-13T13:33+0300

2026-11-13T13:44+0300

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün ABD'li temsilcilerle görüşme sırasında sunduğu Konstantinovka'da insani misyon gerçekleştirme önerisinin Washington'da samimi destek bulduğunu vurguladı.🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴ABD, Konstantinovka'da insani yardım misyonunun hayata geçirilmesiyle samimi olarak ilgileniyor🔴Rus ordusu Konstantinovka'yı kontrol altında tutuyor ve mayın temizleme çalışmalarına başlamaya hazır, bunun için 5 güne ihtiyaç var🔴Eğer Kiev, Moskova'nın Konstantinovka'daki insani yardım misyonunu birliklerin rotasyonu için kullanabileceğini iddia ediyorsa, bu durum şehrin Rus ordusunun kontrolünde olduğunu kabul ettikleri anlamına gelir🔴Rusya ile Avrupa arasındaki temaslara dair henüz somut bir görüşme yürütülmüyor ancak Moskova bu temaslara açık🔴Finlandiya da dahil mevcut NATO üyelerinin ittifaktan ayrılmasına yönelik herhangi bir teklif sunulmadı, bu konu gündeme gelmediPutin'in Konstantinovka önerisiPutin, dünkü görüşmede, Alyoşki'deki deneyimden faydalanarak Konstantinovka'da bir insani yardım misyonu organize etmeyi önermişti.Rusya'nın Konstantinovka'yı kontrol altında tuttuğunu ve insani yardım misyonunun güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu belirten Putin, şehri mayınlardan temizlemek için 5 güne ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti.Konstantinovka'da gerçekleştirilecek insani yardım misyonunun, şehri gerçekte kimin kontrol ettiğini açıkça göstereceğini vurgulayan Putin, halihazırda yüzlerce sivilin bulunduğu kentten bu kişileri tahliye etmeyi önerdiklerini söylemişti. Putin ayrıca, bölgedeki insani yardım misyonuna Amerikalılar da dahil yabancı gazetecilerin davet edilmesi gerektiğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlinde-putin-ile-abdli-temsilciler-arasindaki-gorusme-basladi-1110295632.html

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abd, konstantinovka, washington, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin