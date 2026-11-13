https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rusya-savunma-bakanligi-sumi-bolgesinde-iki-trafo-merkezi-vuruldu-1110332042.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi bölgesinde iki trafo merkezi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi bölgesinde iki trafo merkezi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumi bölgesinde savunma sanayisi işletmelerine elektrik sağlayan iki trafo merkezinin insansız hava araçlarıyla... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T19:02+0300

2026-11-13T19:02+0300

2026-11-13T19:02+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde enerji tesisleri, liman ve demir yolu altyapısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yük taşınmasında kullanılan gemilere yönelik İHA saldırıları düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, Sumi bölgesindeki Şostka kenti ve Voronej yerleşiminde bulunan PS-110 ve PS-330 elektrik trafo merkezlerinin vurulduğu kaydedildi. Bakanlık, bu merkezlerin İHA ve bunlara ait parçaları üreten savunma sanayisi işletmeleri ile askeri malzemelerin depolandığı lojistik merkezlerine elektrik sağladığını belirtti.Hedef alınan unsurlar arasında Çoernomorsk Limanı’na giden bir gemi ile Odessa bölgesindeki Serbka istasyonu yakınlarında bulunan iki demir yolu lokomotifinin de yer aldığı aktarıldı.Rusya Savunma Bakanlığı, altyapı ve lojistik tesislerine yönelik saldırıların Ukrayna’nın askeri ve ekonomik kapasitesini azaltmayı amaçladığını, saldırılarda taarruz İHA’ları ile uzun menzilli hassas silahların kullanıldığını daha önce de defalarca vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-veriler-ukraynada-5-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1110323405.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, voronej, trafo, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)