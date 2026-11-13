https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rus-ilac-sirketi-promomed-cinde-yeni-arastirma-birimi-acti-1110324753.html
Rus ilaç şirketi Promomed, Çin'de yeni araştırma birimi açtı
Rus ilaç şirketi Promomed, Çin'de yeni araştırma birimi açtı
Sputnik Türkiye
Rus biyofarmasötik şirketi Promomed, Rusya'nın Çin Ticaret Temsilciliğinde yeni bir araştırma biriminin açılışını gerçekleştirdi. Birim, iki ülke arasında... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T15:24+0300
2026-11-13T15:24+0300
2026-11-13T15:24+0300
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Rus biyofarmasötik şirketi Promomed'in Çin biriminin açılışı, 13 Kasım'da Rusya'nın Çin Ticaret Temsilciliğinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.Promomed Yönetim Kurulu Başkanı ve ortaklarından Pyotr Belıy, kurulan yeni yapının ortak Ar-Ge çalışmalarına, molekül incelemelerine ve klinik araştırmalara odaklanan bir araştırma şirketi olacağını bildirdi. Belıy, bu çalışmaların "Rusya ve Çin'deki doktorlar ile hastalara yeni bir tedavi kalitesi sunacağını" vurguladı.Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan Belıy, iki ülkenin sağlık ve ilaç sektöründeki potansiyeline dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/bilim-insanlarindan-enerji-icecegi-arastirmasi-kalp-sorunlarinda-11-kat-artis-1110277424.html
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Rus ilaç şirketi Promomed, Çin'de yeni araştırma birimi açtı
Rus biyofarmasötik şirketi Promomed, Rusya'nın Çin Ticaret Temsilciliğinde yeni bir araştırma biriminin açılışını gerçekleştirdi. Birim, iki ülke arasında ortak ilaç geliştirme ve klinik araştırma faaliyetlerine odaklanacak.
Rus biyofarmasötik şirketi Promomed'in Çin biriminin açılışı, 13 Kasım'da Rusya'nın Çin Ticaret Temsilciliğinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Promomed Yönetim Kurulu Başkanı ve ortaklarından Pyotr Belıy, kurulan yeni yapının ortak Ar-Ge çalışmalarına, molekül incelemelerine ve klinik araştırmalara odaklanan bir araştırma şirketi olacağını bildirdi. Belıy, bu çalışmaların "Rusya ve Çin'deki doktorlar ile hastalara yeni bir tedavi kalitesi sunacağını" vurguladı.
Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan Belıy, iki ülkenin sağlık ve ilaç sektöründeki potansiyeline dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Rusya'nın her zaman entelektüel çözümlerin kaynağı olması çok önemli ve artık birbirimizle paylaşabileceğimiz çok güçlü bir birikimimiz olduğu açıkça görülüyor. Çinli meslektaşlarımızın ilgisini çeken harika ilaçlarımız var; aynı şekilde Çin'de de bizim klinik araştırmalar temelinde Rusya'da memnuniyetle sunacağımız çok başarılı ilaçlar bulunuyor."