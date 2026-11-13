Rus ilaç şirketi Promomed, Çin'de yeni araştırma birimi açtı

"Rusya'nın her zaman entelektüel çözümlerin kaynağı olması çok önemli ve artık birbirimizle paylaşabileceğimiz çok güçlü bir birikimimiz olduğu açıkça görülüyor. Çinli meslektaşlarımızın ilgisini çeken harika ilaçlarımız var; aynı şekilde Çin'de de bizim klinik araştırmalar temelinde Rusya'da memnuniyetle sunacağımız çok başarılı ilaçlar bulunuyor."