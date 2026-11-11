https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/bilim-insanlarindan-enerji-icecegi-arastirmasi-kalp-sorunlarinda-11-kat-artis-1110277424.html

Bilim insanlarından enerji içeceği araştırması: Kalp sorunlarında 11 kat artış

Bilim insanlarından enerji içeceği araştırması: Kalp sorunlarında 11 kat artış

Sputnik Türkiye

ABD'de yapılan araştırmada, enerji içecekleri ve uyarıcı takviyelerle ilgili kalp durması bildirimlerinin diğer ürünlere kıyasla 11 kat daha sık görüldüğü... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T18:38+0300

2026-11-11T18:38+0300

2026-11-11T18:38+0300

sağlik

abd

kalp

kalp çarpıntısı

kalp hastalıkları

kalp krizi

enerji içeceği

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Enerji içecekleri ve kafein içeren takviyelerin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir araştırma, Amerikan Kalp Derneğinin (AHA) 2026 Bilimsel Oturumları'nda sunuldu. Çalışmada, bu ürünlerle bağlantılı olası yan etki bildirimlerinde kalp durması, kalp krizi ve ritim bozukluklarının daha sık yer aldığı ortaya kondu.Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacılar, ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) 2017-2025 yılları arasında yapılan 28 bin 345 olası yan etki bildirimini inceledi. Bildirimlerin 854'ü kafein veya diğer uyarıcıları içeren ürünlerle ilgiliydi.Kalp krizi ve ritim bozukluğu bildirimlerinde artışAraştırmaya göre uyarıcı içeren ürünlerle ilgili bildirimlerde kalp durması 11 kat, kalp krizi 4.5 kat, ritim bozukluğu ve çarpıntı ise yaklaşık 4 kat daha sık yer aldı.Ayrıca kalp atışlarının hızlanmasıyla ilgili bildirimlerde yaklaşık 3 kat, göğüs ağrısında 2.71 kat, bayılmada ise 2 kat fark belirlendi.Kafein ve uyarıcı içeren ürünlerle bağlantılı kalp sorunları bildirimlerinin yaklaşık yüzde 45'i, 18-34 yaş grubundaki kişilerle ilgiliydi.Araştırmanın yazarlarından Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sai Samayamanthula, bu ürünlerin düzenli tüketilmesinin önerilen günlük kafein sınırının aşılmasına yol açabileceğini belirtti.Amerikan Kalp Derneğine göre çoğu yetişkin için günlük 400 miligrama kadar kafein tüketimi genel olarak önemli bir güvenlik sorunu oluşturmuyor. Ancak bazı enerji içecekleri ve spor öncesi takviyeler, kahveden çok daha yoğun kafein içeriyor.Doğrudan neden-sonuç ilişkisi kanıtlanmadıBilim insanları, araştırmanın enerji içeceklerinin doğrudan kalp durmasına veya kalp krizine neden olduğunu kanıtlamadığını açıkladı.Çalışmanın gönüllü olarak yapılan FDA bildirimlerine dayanması nedeniyle ürünleri tüketen kişilerde gerçek risk oranı hesaplanamıyor.Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Tıp Fakültesi Profesörü Gregory M. Marcus, bulguların endişe yarattığını ancak kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Araştırmacılar, özellikle çarpıntı, göğüs ağrısı veya bayılma yaşayan gençlerin enerji içeceği ve uyarıcı takviye tüketimlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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abd, kalp, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp krizi, enerji içeceği