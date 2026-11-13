Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rekabet-kurumu-duyurdu-televizyon-reytinglerini-olcen-sirkete-sorusturma-1110330770.html
Rekabet Kurumu duyurdu: Televizyon reytinglerini ölçen şirkete soruşturma
Rekabet Kurumu duyurdu: Televizyon reytinglerini ölçen şirkete soruşturma
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, televizyon izleyici ölçümü ve reyting hizmetlerini yürüten Fifty5Blue Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret AŞ hakkında Rekabetin... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T17:58+0300
2026-11-13T18:16+0300
türki̇ye
rekabet kurumu
rekabet kurulu
reyting
televizyon
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
radyo ve televizyon gazetecileri derneği
reklam
reklam kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105387732_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_547436584ca9215df6e70ecb8d7ce97b.jpg
Rekabet Kurulu, televizyon izleyici ölçümü hizmetlerini gerçekleştiren Fifty5Blue Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, kararın reklamcılık sektörüne yönelik yürütülen inceleme kapsamında elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda alındığı belirtildi.Kurulun, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla resen soruşturma başlattığı aktarıldı.Kamuoyunda "reyting" olarak bilinen televizyon izleyici ölçüm sonuçlarının, kanalların ve programların izlenme oranlarını ve ulaştıkları izleyici gruplarını ortaya koyduğu hatırlatılan açıklamada, reklamverenlerin ve medya planlama ajanslarının reklam bütçelerini yönlendirirken bu verileri esas aldığı kaydedildi.İzlenme verilerinin güvenilir ve karşılaştırılabilir olmasının, reklam yatırımlarının doğru planlanması ve televizyon kanallarının reklam gelirlerinden pay alabilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.Soruşturma kapsamında şirketin ölçüm verilerinin kullanılması, izleyici panelinin oluşturulması ve yönetilmesi, izleme kayıtlarının işlenmesi ile sonuçların raporlanması süreçlerindeki uygulamalarının inceleneceği bildirildi. Bu uygulamaların ölçüm sonuçları ve televizyon reklamcılığındaki rekabet koşulları üzerindeki olası etkilerinin de değerlendirileceği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, soruşturma açılmasının şirketin kanunu ihlal ettiği veya yaptırımla karşılaşacağı anlamına gelmediği hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/rtuk-baskani-sahinden-yeni-yayin-donemi-mesaji-reyting-cabasi-tatli-bir-rekabet-anlayisiyla-1099135221.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105387732_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e3fdfda7d62b10cf3696e79e7e4d0eb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rekabet kurumu, rekabet kurulu, reyting, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), radyo ve televizyon gazetecileri derneği, reklam, reklam kurulu
rekabet kurumu, rekabet kurulu, reyting, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), radyo ve televizyon gazetecileri derneği, reklam, reklam kurulu

Rekabet Kurumu duyurdu: Televizyon reytinglerini ölçen şirkete soruşturma

17:58 13.11.2026 (güncellendi: 18:16 13.11.2026)
© AATelevizyon
Televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© AA
Abone ol
Rekabet Kurulu, televizyon izleyici ölçümü ve reyting hizmetlerini yürüten Fifty5Blue Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma açtı.
Rekabet Kurulu, televizyon izleyici ölçümü hizmetlerini gerçekleştiren Fifty5Blue Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, kararın reklamcılık sektörüne yönelik yürütülen inceleme kapsamında elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda alındığı belirtildi.
Kurulun, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla resen soruşturma başlattığı aktarıldı.
Kamuoyunda "reyting" olarak bilinen televizyon izleyici ölçüm sonuçlarının, kanalların ve programların izlenme oranlarını ve ulaştıkları izleyici gruplarını ortaya koyduğu hatırlatılan açıklamada, reklamverenlerin ve medya planlama ajanslarının reklam bütçelerini yönlendirirken bu verileri esas aldığı kaydedildi.
İzlenme verilerinin güvenilir ve karşılaştırılabilir olmasının, reklam yatırımlarının doğru planlanması ve televizyon kanallarının reklam gelirlerinden pay alabilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.
Soruşturma kapsamında şirketin ölçüm verilerinin kullanılması, izleyici panelinin oluşturulması ve yönetilmesi, izleme kayıtlarının işlenmesi ile sonuçların raporlanması süreçlerindeki uygulamalarının inceleneceği bildirildi. Bu uygulamaların ölçüm sonuçları ve televizyon reklamcılığındaki rekabet koşulları üzerindeki olası etkilerinin de değerlendirileceği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, soruşturma açılmasının şirketin kanunu ihlal ettiği veya yaptırımla karşılaşacağı anlamına gelmediği hatırlatıldı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
TÜRKİYE
RTÜK Başkanı Şahin'den yeni yayın dönemi mesajı: 'Reyting çabası tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmeli'
5 Eylül 2025, 12:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала