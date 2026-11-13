https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rekabet-kurumu-duyurdu-televizyon-reytinglerini-olcen-sirkete-sorusturma-1110330770.html
Rekabet Kurumu duyurdu: Televizyon reytinglerini ölçen şirkete soruşturma
Rekabet Kurumu duyurdu: Televizyon reytinglerini ölçen şirkete soruşturma
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, televizyon izleyici ölçümü ve reyting hizmetlerini yürüten Fifty5Blue Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret AŞ hakkında Rekabetin... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T17:58+0300
2026-11-13T17:58+0300
2026-11-13T18:16+0300
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rekabet kurumu
rekabet kurulu
reyting
televizyon
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
radyo ve televizyon gazetecileri derneği
reklam
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Rekabet Kurulu, televizyon izleyici ölçümü hizmetlerini gerçekleştiren Fifty5Blue Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, kararın reklamcılık sektörüne yönelik yürütülen inceleme kapsamında elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda alındığı belirtildi.Kurulun, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla resen soruşturma başlattığı aktarıldı.Kamuoyunda "reyting" olarak bilinen televizyon izleyici ölçüm sonuçlarının, kanalların ve programların izlenme oranlarını ve ulaştıkları izleyici gruplarını ortaya koyduğu hatırlatılan açıklamada, reklamverenlerin ve medya planlama ajanslarının reklam bütçelerini yönlendirirken bu verileri esas aldığı kaydedildi.İzlenme verilerinin güvenilir ve karşılaştırılabilir olmasının, reklam yatırımlarının doğru planlanması ve televizyon kanallarının reklam gelirlerinden pay alabilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.Soruşturma kapsamında şirketin ölçüm verilerinin kullanılması, izleyici panelinin oluşturulması ve yönetilmesi, izleme kayıtlarının işlenmesi ile sonuçların raporlanması süreçlerindeki uygulamalarının inceleneceği bildirildi. Bu uygulamaların ölçüm sonuçları ve televizyon reklamcılığındaki rekabet koşulları üzerindeki olası etkilerinin de değerlendirileceği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, soruşturma açılmasının şirketin kanunu ihlal ettiği veya yaptırımla karşılaşacağı anlamına gelmediği hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/rtuk-baskani-sahinden-yeni-yayin-donemi-mesaji-reyting-cabasi-tatli-bir-rekabet-anlayisiyla-1099135221.html
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rekabet kurumu, rekabet kurulu, reyting, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), radyo ve televizyon gazetecileri derneği, reklam, reklam kurulu
rekabet kurumu, rekabet kurulu, reyting, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), radyo ve televizyon gazetecileri derneği, reklam, reklam kurulu
Rekabet Kurumu duyurdu: Televizyon reytinglerini ölçen şirkete soruşturma
17:58 13.11.2026 (güncellendi: 18:16 13.11.2026)
Rekabet Kurulu, televizyon izleyici ölçümü ve reyting hizmetlerini yürüten Fifty5Blue Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma açtı.
Rekabet Kurulu, televizyon izleyici ölçümü hizmetlerini gerçekleştiren Fifty5Blue Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, kararın reklamcılık sektörüne yönelik yürütülen inceleme kapsamında elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda alındığı belirtildi.
Kurulun, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla resen soruşturma başlattığı aktarıldı.
Kamuoyunda "reyting" olarak bilinen televizyon izleyici ölçüm sonuçlarının, kanalların ve programların izlenme oranlarını ve ulaştıkları izleyici gruplarını ortaya koyduğu hatırlatılan açıklamada, reklamverenlerin ve medya planlama ajanslarının reklam bütçelerini yönlendirirken bu verileri esas aldığı kaydedildi.
İzlenme verilerinin güvenilir ve karşılaştırılabilir olmasının, reklam yatırımlarının doğru planlanması ve televizyon kanallarının reklam gelirlerinden pay alabilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.
Soruşturma kapsamında şirketin ölçüm verilerinin kullanılması, izleyici panelinin oluşturulması ve yönetilmesi, izleme kayıtlarının işlenmesi ile sonuçların raporlanması süreçlerindeki uygulamalarının inceleneceği bildirildi. Bu uygulamaların ölçüm sonuçları ve televizyon reklamcılığındaki rekabet koşulları üzerindeki olası etkilerinin de değerlendirileceği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, soruşturma açılmasının şirketin kanunu ihlal ettiği veya yaptırımla karşılaşacağı anlamına gelmediği hatırlatıldı.