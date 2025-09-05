https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/rtuk-baskani-sahinden-yeni-yayin-donemi-mesaji-reyting-cabasi-tatli-bir-rekabet-anlayisiyla-1099135221.html

RTÜK Başkanı Şahin'den yeni yayın dönemi mesajı: 'Reyting çabası tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmeli'

RTÜK Başkanı Şahin'den yeni yayın dönemi mesajı: 'Reyting çabası tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmeli'

Sputnik Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yayın döneminde yalan haber ve dezenformasyondan uzak durularak, reyting çabasının tatlı bir... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T12:28+0300

2025-09-05T12:28+0300

2025-09-05T12:28+0300

türki̇ye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

ebubekir şahin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084111863_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_231e83a5bf411c557343a177c18752f0.jpg

RTÜK Başkanı Şahin, yeni yayın dönemi öncesinde açıklamalarda bulundu.'Yayınlara anne baba ve çocuk gözünden bakın'Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda yeni yayın dönemi dolayısıyla yayıncı kuruluşlara seslendi.Bu yılın "Aile Yılı" olduğuna dikkati çeken Şahin, "Yayınlarınıza bir anne-babanın, bir çocuğun, bir gencin gözünden bakmanızı çok önemsiyoruz. Çünkü toplumun ihtiyaç duyduğu en büyük şey, ekranlardan yayılan güven, samimiyet ve değerlerdir." ifadesini kullandı.Tatlı rekabet önerisiYayıncı kuruluşların yeni dönemle artan reyting kaygılarının, milli ve manevi değerlerin önüne geçmemesi, milli güvenliği zedelememesi, kişi hak ve hürriyetlerine saygısızlığa yol açmamasının önemini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rtuk-baskani-sahinden-sozcu-tv-halk-tv-ve-tele1e-verilen-cezalara-iliskin-aciklama-agir-ve-kasitli-1097718598.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin