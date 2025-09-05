https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/rtuk-baskani-sahinden-yeni-yayin-donemi-mesaji-reyting-cabasi-tatli-bir-rekabet-anlayisiyla-1099135221.html
RTÜK Başkanı Şahin'den yeni yayın dönemi mesajı: 'Reyting çabası tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmeli'
RTÜK Başkanı Şahin, yeni yayın dönemi öncesinde açıklamalarda bulundu.'Yayınlara anne baba ve çocuk gözünden bakın'Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda yeni yayın dönemi dolayısıyla yayıncı kuruluşlara seslendi.Bu yılın "Aile Yılı" olduğuna dikkati çeken Şahin, "Yayınlarınıza bir anne-babanın, bir çocuğun, bir gencin gözünden bakmanızı çok önemsiyoruz. Çünkü toplumun ihtiyaç duyduğu en büyük şey, ekranlardan yayılan güven, samimiyet ve değerlerdir." ifadesini kullandı.Tatlı rekabet önerisiYayıncı kuruluşların yeni dönemle artan reyting kaygılarının, milli ve manevi değerlerin önüne geçmemesi, milli güvenliği zedelememesi, kişi hak ve hürriyetlerine saygısızlığa yol açmamasının önemini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yayın döneminde yalan haber ve dezenformasyondan uzak durularak, reyting çabasının tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmesi temennisinde bulundu.
RTÜK Başkanı Şahin, yeni yayın dönemi öncesinde açıklamalarda bulundu.
Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda yeni yayın dönemi dolayısıyla yayıncı kuruluşlara seslendi.
Bu yılın "Aile Yılı" olduğuna dikkati çeken Şahin, "Yayınlarınıza bir anne-babanın, bir çocuğun, bir gencin gözünden bakmanızı çok önemsiyoruz. Çünkü toplumun ihtiyaç duyduğu en büyük şey, ekranlardan yayılan güven, samimiyet ve değerlerdir." ifadesini kullandı.
Yayıncı kuruluşların yeni dönemle artan reyting kaygılarının, milli ve manevi değerlerin önüne geçmemesi, milli güvenliği zedelememesi, kişi hak ve hürriyetlerine saygısızlığa yol açmamasının önemini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Yalan haber ve dezenformasyondan uzak durularak, reyting çabasının tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmesi en önemli temennimizdir. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine yürekten inanıyor, verdiğiniz katkı ve gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Yeni yayın döneminin hepimiz için bereketli, verimli ve izleyicilerimize değer katan bir süreç olmasını diliyorum."