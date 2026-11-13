https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/prof-dr-ali-murat-kirik-sputnik-turkiye-akademide-seminer-verdi-yapay-zeka-gazeteciligi-nasil-1110324868.html

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, 'Sputnik Türkiye Akademi'de seminer verdi: Yapay zeka gazeteciliği nasıl etkiliyor?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, 'Sputnik Türkiye Akademi'de seminer verdi: Yapay zeka gazeteciliği nasıl etkiliyor?

Sputnik Türkiye

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Sputnik Türkiye Akademi kapsamındaki yuvarlak masa etkinliğinde gazetecilerle bir araya geldi... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T16:04+0300

2026-11-13T16:04+0300

2026-11-13T16:33+0300

ali murat kırık

sputnik türkiye

elif sudagezer

gizay çelik

sputnik türkiye akademi

turuncu akademi

görüş

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Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Sputnik Türkiye Akademi programı kapsamında gazetecilere yönelik yapay zeka ve dijital güvenlik eğitimi verdi.Sputnik Türkiye Haber Koordinatörü Elif Sudagezer Tüzüner, Sputnik Türkiye haber şefleri Gizay Çelik Erzincan ve Selin Uludağ'ın yanı sıra kurumda görev yapan çok sayıda editör ve muhabir söz konusu seminere katılım sağladı. Yuvarlak masa toplantısında Kırık, yapay zekanın gazetecilikte güvenli ve etkili kullanımı, dijital içeriklerin doğrulanması, dezenformasyonla mücadele ve veri güvenliği konularını ele aldı.Yapay zeka teknolojilerinin giderek daha gerçekçi içerikler üretebildiğine dikkat çeken Kırık, bu gelişmenin gazetecilik açısından önemli fırsatların yanı sıra ciddi riskler de barındırdığını belirtti.Yapay zeka ile üretilen içerikleri ayırt etmek zorlaşıyorSeminerde yapay zeka destekli dezenformasyonun medya kuruluşları açısından oluşturduğu tehditlere değinen Kırık, teknolojinin ulaştığı seviyenin sahte ve gerçek içerikler arasındaki ayrımı giderek zorlaştırdığını ifade etti.Özellikle yapay zeka aracılığıyla oluşturulan görsel, ses ve video içeriklerinin profesyonel düzeye ulaşmasının, gazetecilerin doğrulama süreçlerinde daha dikkatli davranmasını gerektirdiğini vurguladı.Kırık, yapay zekanın haber üretim süreçlerini hızlandırabildiğini ancak bu teknolojilerin kontrolsüz kullanılmasının bilgi kirliliğini ve dezenformasyon riskini artırabileceğini söyledi.Yapay zeka şirketlerinin siyasi etkilerine dikkat çektiProf. Dr. Kırık, yapay zeka sistemlerinin yalnızca teknik araçlar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek bu teknolojilerin geliştirildikleri ülkelerin siyasi ve ekonomik koşullarından etkilenebileceği görüşünü dile getirdi.Özellikle ABD merkezli yapay zeka şirketlerinin küresel ölçekteki etkilerine dikkat çeken Kırık, bu sistemlerin siyasi yönlendirmelere açık olabileceğini savundu.Yapay zeka platformlarına aktarılan bilgilerin veri güvenliği ve gizlilik açısından risk oluşturabileceğini belirten Kırık, gazetecilerin kullandıkları dijital araçların güvenlik koşullarını ve veri işleme politikalarını dikkate almaları gerektiğini ifade etti.Gazetecilikte yerel yapay zeka çözümlerinin önemiKırık, haber merkezlerinin yapay zeka güvenliği konusunda kendi editoryal standartlarını geliştirmesinin önemine işaret etti.Özellikle yerel olarak çalıştırılabilen yapay zeka sistemleri ve kurum içi teknolojik çözümlerin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kırık, bu yaklaşımın hassas bilgilerin korunması açısından önemli avantajlar sağlayabileceğini söyledi.Kırık'a göre yapay zekanın gazetecilikte kullanımı yalnızca hız ve verimlilik açısından değil, kaynak güvenliği, editoryal bağımsızlık ve bilgi doğruluğu bakımından da ele alınmalı.Yapay zeka gazetecilik için nasıl eğitilebilir?Sputnik Türkiye Akademi kapsamında gerçekleştirilen seminerde, yapay zeka sistemlerinin gazetecilerin mesleki ihtiyaçlarına göre nasıl uyarlanabileceği de ele alındı.Kırık, yapay zekanın haber merkezlerinin iş akışlarına uygun biçimde kullanılmasının önemini vurgularken teknolojinin insan denetimi altında tutulması gerektiğine dikkat çekti.Bu çerçevede haber araştırması, içerik analizi, metin düzenleme ve bilgi doğrulama gibi alanlar, yapay zekanın gazetecilikte kullanılabileceği başlıca uygulamalar arasında öne çıkıyor.Ancak yapay zeka tarafından üretilen bilgilerin bağımsız kaynaklarla karşılaştırılması, haberlerdeki iddiaların doğrulanması ve nihai yayın kararının editörler tarafından verilmesi önemini koruyor.Dezenformasyona karşı editoryal denetim vurgusuProf. Dr. Ali Murat Kırık, seminer boyunca yapay zeka kaynaklı bilgi kirliliğinin gazetecilik mesleği açısından oluşturabileceği sonuçlara ilişkin uyarılarda bulundu.Kırık'ın değerlendirmelerinde, teknolojinin sağladığı kolaylıkların yanı sıra güvenilir habercilik ilkelerinin korunması ve yapay zeka kullanımına ilişkin güvenlik politikalarının geliştirilmesi gerektiği öne çıktı.2 yıldır faaliyette olan akademi Sputnik Türkiye Akademi bünyesinde düzenlenen eğitim, yapay zekanın haber merkezlerinde kullanımına ilişkin fırsatları ve riskleri gazetecilik pratiği çerçevesinde ele aldı.Sputnik Türkiye Akademi, ajans çalışanlarının bir araya gelerek yuvarlak masa etrafında eğitimler verdiği bir inisiyatif. Sputnik Türkiye, 'Turuncu Akademi' çalışmalarını 2024 yılından bu yana sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/yapay-zeka-devi-baska-bir-yapay-zeka-tarafindan-hacklendi-1109917551.html

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2026

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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