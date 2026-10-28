https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/yapay-zeka-devi-baska-bir-yapay-zeka-tarafindan-hacklendi-1109917551.html

Yapay zeka devi, başka bir yapay zeka tarafından hacklendi

Yapay zeka devi, başka bir yapay zeka tarafından hacklendi

Sputnik Türkiye

ABD merkezli Cathedral, bir güvenlik testi kapsamında Anthropic’in kurum içi sistemlerine 12 saatten kısa sürede erişim yolları bulduğunu ileri sürdü... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T07:41+0300

2026-10-28T07:41+0300

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Claude’un geliştiricisi Anthropic, siber güvenlik girişimi Cathedral’ın şirketin bazı kurum içi sistemlerine eriştiğini doğruladı. Dış araştırmacıların güvenlik açıklarını bildirmesini teşvik eden hata ödül programı kapsamında gerçekleştirilen testte, üçüncü taraf iş yazılımlarındaki açıklardan yararlanıldığı bildirildi. Cathedral’ın iddiasına göre, yapay zekâ ajanları 12 saatten kısa sürede toplantı dökümlerine, maaş ve iş teklifi bilgilerine, ayrıca kurum içi Slack mesajlarına ulaşılabilecek yollar buldu. Şirketin açıklaması, bu verilerin kamuya açık biçimde yayımlandığını değil, araştırmacıların erişimine açıldığını gösteriyor.Anthropic: Claude görüşmelerine erişilmediAnthropic, erişimin satış, insan kaynakları ve bilişim teknolojileri sistemlerinden oluşan sınırlı bir alanı kapsadığını belirtti. Şirketin açıklamasına göre bu sistemlerde bazı müşteri ve iş ortaklarının iletişim bilgileri ile temel kullanıcı hesabı kayıtları bulunuyordu.Buna karşılık, kullanıcıların Claude’a gönderdiği mesajlara, modelin yanıtlarına, kaynak koduna ve model ağırlıklarına erişilmediği bildirildi. Anthropic ayrıca, aynı açıkların Cathedral dışındaki kişilerce kullanıldığına ilişkin bir kanıt bulunmadığını açıkladı.Güvenlik açığının kaynağı üçüncü taraf yazılımlarİlk olarak The Washington Post’un 26 Ekim tarihli haberinde gündeme gelen bulgular, şirketin idari ve satış süreçlerinde kullandığı üçüncü taraf yazılımlara odaklanıyor. Cathedral, ABD’de Hükümet Verimliliği birimi DOGE’nin eski çalışanları tarafından kurulan bir siber güvenlik girişimi olarak faaliyet gösteriyor.Anthropic’in açıklamasına göre, izleme sistemleri araştırmacıların bazı faaliyetlerini bildirim yapılmadan önce tespit etti ve erişim aynı gün kapatıldı. İlgili yazılımlar da sağlayıcılar açıkların giderildiğini doğrulayana kadar devre dışı bırakıldı.Anthropic ve Cathedral arasında testin kapsamı tartışmasıİki şirket, araştırmanın yürütülme biçimi konusunda farklı değerlendirmeler yaptı. Anthropic, Cathedral’ın sistemlerdeki bütün faaliyetlerini bildirmediğini ve bu nedenle hata ödül programının kurallarına tam olarak uymadığını savundu. Ayrıca bulguların ulusal güvenlik açısından sonuçlarının abartıldığını belirtti.Cathedral ise taslak raporunda, verilere erişimin güvenlik araştırmalarındaki iyi uygulamalar doğrultusunda asgari düzeyde tutulduğunu ifade etti. Böylece olayda yalnızca güvenlik açıkları değil, araştırmacıların izin verilen test sınırları içinde kalıp kalmadığı da tartışma konusu oldu.Yapay zekâ şirketlerinde tedarik zinciri riskiOlay, yapay zekâ şirketlerinin güvenliğinde tedarik zincirinin önemini yeniden gündeme getirdi. Gelişmiş modelleri koruyan bir kuruluşun, günlük iş süreçlerinde kullandığı dış yazılımlardaki açıklar üzerinden de riskle karşılaşabileceği görüldü.ExtraHop yöneticisi Heath Mullins, olayın yenilikçi şirketlerin de tedarik zinciri açıklarına maruz kalabildiğini gösterdiğini değerlendirdi. Anthropic halka arz sürecindeyken gündeme geldiGüvenlik bulgularının kamuoyuna yansıması, Anthropic’in halka arz başvurusuyla aynı döneme denk geldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kayıtlarına göre şirket, 26 Ekim 2026’da S-1 başvurusunu yaptı ve Nasdaq’ta “ANT” koduyla işlem görmek için başvurdu.Halka arz belgelerinde şirket, yapay zekânın ekonomik ve bilimsel potansiyelinin yanında kötüye kullanım, kontrol kaybı ve insanlık açısından ciddi risklere de yer verdi. Halka arzın büyüklüğüne ilişkin rekor beklentileri bulunmakla birlikte, nihai değerleme ve işlem büyüklüğü henüz kesinleşmiş değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/2024-yilinda-yola-cikan-ve-dunya-turu-yapan-luks-yolcu-gemisi-kambocyada-mahsur-kaldi-1109917105.html

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