https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/pakistanda-kaplanla-video-cekmek-istedi-19-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1110333472.html
Pakistan'da kaplanla video çekmek istedi: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Pakistan'da kaplanla video çekmek istedi: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın Lahor kentinde, sosyal medya için TikTok videosu çekildiği sırada kaplanın saldırısına uğrayan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Olayla ilgili... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T20:19+0300
2026-11-13T20:19+0300
2026-11-13T20:19+0300
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sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya akımı
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Pakistan basınında yer alan haberlere göre, özel bir hayvan yetiştirme çiftliğinde çalışan Taha, 11 Kasım'da sosyal medya fenomeni Noman Hassan ile kaplanla video çekmek için bir araya geldi.Yaklaşık 2.5 milyon Instagram ve 928 bin TikTok takipçisi bulunan Hassan'ın, çekim için kaplanı kafesinden çıkardığı sırada hayvan Taha'ya saldırdı.Ağır yaralanan genç, Hassan tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından polis ekipleri, Hassan ile çiftliğin sahibi Fayyaz'ı gözaltına alırken tesisi de mühürledi.Polis, şüphelilerin olayı gizlemeye çalıştığını ve saldırıyı köpek saldırısı olarak göstermeye çalıştığını belirtti. Olayda ihmal olup olmadığı ve çiftliğin aslan beslemek için gerekli izinlere sahip olup olmadığı araştırılıyor.Pakistan'da kaplan beslemek yasal mı?Pakistan'da aslan, çita, kaplan, puma ve jaguar gibi hayvanların beslenmesinin, kayıt altına alınmaları ve bir defaya mahsus 50 bin Pakistan rupisi (yaklaşık 129 sterlin) ücret ödenmesi şartıyla yasal olduğu ifade edildi. Ancak düzenlemeler, bu hayvanların şehir merkezlerinin dışında tutulmasını zorunlu kılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/ingilterede-hayvanat-bahcesinde-kaplan-saldirisi-1-kisi-oldu-1109450432.html
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pakistan, lahor, tiktok, kaplan, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı, sosyal medya bağımlılığı, saldırı
pakistan, lahor, tiktok, kaplan, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı, sosyal medya bağımlılığı, saldırı
Pakistan'da kaplanla video çekmek istedi: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Pakistan'ın Lahor kentinde, sosyal medya için TikTok videosu çekildiği sırada kaplanın saldırısına uğrayan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sosyal medya fenomeni Noman Hassan ile hayvan çiftliğinin sahibi gözaltına alındı.
Pakistan basınında yer alan haberlere göre, özel bir hayvan yetiştirme çiftliğinde çalışan Taha, 11 Kasım'da sosyal medya fenomeni Noman Hassan ile kaplanla video çekmek için bir araya geldi.
Yaklaşık 2.5 milyon Instagram ve 928 bin TikTok takipçisi bulunan Hassan'ın, çekim için kaplanı kafesinden çıkardığı sırada hayvan Taha'ya saldırdı.
Ağır yaralanan genç, Hassan tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polis ekipleri, Hassan ile çiftliğin sahibi Fayyaz'ı gözaltına alırken tesisi de mühürledi.
Polis, şüphelilerin olayı gizlemeye çalıştığını ve saldırıyı köpek saldırısı olarak göstermeye çalıştığını belirtti.
Olayda ihmal olup olmadığı ve çiftliğin aslan beslemek için gerekli izinlere sahip olup olmadığı araştırılıyor.
Pakistan'da kaplan beslemek yasal mı?
Pakistan'da aslan, çita, kaplan, puma ve jaguar gibi hayvanların beslenmesinin, kayıt altına alınmaları ve bir defaya mahsus 50 bin Pakistan rupisi (yaklaşık 129 sterlin) ücret ödenmesi şartıyla yasal olduğu ifade edildi. Ancak düzenlemeler, bu hayvanların şehir merkezlerinin dışında tutulmasını zorunlu kılıyor.