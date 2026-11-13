Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/pakistanda-kaplanla-video-cekmek-istedi-19-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1110333472.html
Pakistan'da kaplanla video çekmek istedi: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Pakistan'da kaplanla video çekmek istedi: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın Lahor kentinde, sosyal medya için TikTok videosu çekildiği sırada kaplanın saldırısına uğrayan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Olayla ilgili... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T20:19+0300
2026-11-13T20:19+0300
dünya
pakistan
lahor
tiktok
kaplan
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya akımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0d/1110333293_0:50:695:441_1920x0_80_0_0_c28ab9895b4f4350710119db2986e426.jpg
Pakistan basınında yer alan haberlere göre, özel bir hayvan yetiştirme çiftliğinde çalışan Taha, 11 Kasım'da sosyal medya fenomeni Noman Hassan ile kaplanla video çekmek için bir araya geldi.Yaklaşık 2.5 milyon Instagram ve 928 bin TikTok takipçisi bulunan Hassan'ın, çekim için kaplanı kafesinden çıkardığı sırada hayvan Taha'ya saldırdı.Ağır yaralanan genç, Hassan tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından polis ekipleri, Hassan ile çiftliğin sahibi Fayyaz'ı gözaltına alırken tesisi de mühürledi.Polis, şüphelilerin olayı gizlemeye çalıştığını ve saldırıyı köpek saldırısı olarak göstermeye çalıştığını belirtti. Olayda ihmal olup olmadığı ve çiftliğin aslan beslemek için gerekli izinlere sahip olup olmadığı araştırılıyor.Pakistan'da kaplan beslemek yasal mı?Pakistan'da aslan, çita, kaplan, puma ve jaguar gibi hayvanların beslenmesinin, kayıt altına alınmaları ve bir defaya mahsus 50 bin Pakistan rupisi (yaklaşık 129 sterlin) ücret ödenmesi şartıyla yasal olduğu ifade edildi. Ancak düzenlemeler, bu hayvanların şehir merkezlerinin dışında tutulmasını zorunlu kılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/ingilterede-hayvanat-bahcesinde-kaplan-saldirisi-1-kisi-oldu-1109450432.html
pakistan
lahor
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0d/1110333293_34:0:662:471_1920x0_80_0_0_6736afb57b1eb76708d8e56c85c9bc62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pakistan, lahor, tiktok, kaplan, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı, sosyal medya bağımlılığı, saldırı
pakistan, lahor, tiktok, kaplan, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı, sosyal medya bağımlılığı, saldırı

Pakistan'da kaplanla video çekmek istedi: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

20:19 13.11.2026
© Fotoğraf : Lahor polisi sosyal medyaPakistan'ın Lahor kentinde, sosyal medya için TikTok videosu çekildiği sırada aslanın saldırısına uğrayan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Pakistan'ın Lahor kentinde, sosyal medya için TikTok videosu çekildiği sırada aslanın saldırısına uğrayan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© Fotoğraf : Lahor polisi sosyal medya
Abone ol
Pakistan'ın Lahor kentinde, sosyal medya için TikTok videosu çekildiği sırada kaplanın saldırısına uğrayan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sosyal medya fenomeni Noman Hassan ile hayvan çiftliğinin sahibi gözaltına alındı.
Pakistan basınında yer alan haberlere göre, özel bir hayvan yetiştirme çiftliğinde çalışan Taha, 11 Kasım'da sosyal medya fenomeni Noman Hassan ile kaplanla video çekmek için bir araya geldi.
Yaklaşık 2.5 milyon Instagram ve 928 bin TikTok takipçisi bulunan Hassan'ın, çekim için kaplanı kafesinden çıkardığı sırada hayvan Taha'ya saldırdı.
Ağır yaralanan genç, Hassan tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polis ekipleri, Hassan ile çiftliğin sahibi Fayyaz'ı gözaltına alırken tesisi de mühürledi.
Polis, şüphelilerin olayı gizlemeye çalıştığını ve saldırıyı köpek saldırısı olarak göstermeye çalıştığını belirtti.
Olayda ihmal olup olmadığı ve çiftliğin aslan beslemek için gerekli izinlere sahip olup olmadığı araştırılıyor.

Pakistan'da kaplan beslemek yasal mı?

Pakistan'da aslan, çita, kaplan, puma ve jaguar gibi hayvanların beslenmesinin, kayıt altına alınmaları ve bir defaya mahsus 50 bin Pakistan rupisi (yaklaşık 129 sterlin) ücret ödenmesi şartıyla yasal olduğu ifade edildi. Ancak düzenlemeler, bu hayvanların şehir merkezlerinin dışında tutulmasını zorunlu kılıyor.
Gaziantep'te yırtıcılara Uluslararası Kaplan Gününe özel buzlu kokteyl - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
YAŞAM
İngiltere'de hayvanat bahçesinde kaplan saldırısı: 1 kişi öldü
11 Ekim, 10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала