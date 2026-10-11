https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/ingilterede-hayvanat-bahcesinde-kaplan-saldirisi-1-kisi-oldu-1109450432.html

İngiltere'de hayvanat bahçesinde kaplan saldırısı: 1 kişi öldü

İngiltere'de hayvanat bahçesinde kaplan saldırısı: 1 kişi öldü

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki Yorkshire Wildlife Park'ta Bengal kaplanının bulunduğu koruma alanına giren bir kişi, hayvanın saldırısı sonucu yaşamını... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T10:51+0300

2026-10-11T10:51+0300

2026-10-11T10:51+0300

yaşam

bengal

hayvanat bahçesi

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İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde bulunan Yorkshire Wildlife Park adlı hayvanat bahçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bengal kaplanının bulunduğu koruma alanına giren bir kişi, hayvanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.Polisin açıklamasına göre olay, yerel saatle 13.35'te (TSİ 15.35) meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan kişi, etrafı yüksek tellerle çevrili kaplan bölümüne girdikten sonra saldırıya uğradı.Saldırının ardından hayvanat bahçesi tahliye edilirken, olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaplanın saldırı anının ziyaretçilerin kameralarına yansıdığı bildirildi.Kaplan saldırısında ağır yaralanan kişi hayatını kaybettiPolis, saldırıya uğrayan kişinin ağır yaralandığını ve olayın ardından sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğunu açıkladı.Yerel saatle 18.10'da (TSİ 20.10) yapılan ikinci açıklamada ise saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.Yetkililer, kaplanın kontrol altında tutulduğunu ve hayvanat bahçesindeki diğer ziyaretçiler açısından risk oluşturmadığını bildirdi. Hayatını kaybeden kişinin kimliği ve koruma alanına hangi nedenle girdiği konusunda ayrıntı paylaşılmadı.Görgü tanıkları: Kaplanın bulunduğu bölgeye müdahale edildiİngiliz basınına konuşan görgü tanıkları, saldırının ardından hayvanat bahçesi personelinin kaplana silahla müdahale ettiğini ileri sürdü.Tanıklar, olay yerine bir ambulans helikopterin indiğini ve kaplan bölümünün çevresinin brandalarla kapatıldığını anlattı.Ancak personelin müdahale sırasında gerçek mermi kullanıp kullanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Polis, kaplanın koruma alanında tutulduğunu ve kontrol altında olduğunu bildirdi.Yorkshire Wildlife Park iki gün kapalı kalacakSaldırının ardından Yorkshire Wildlife Park yönetimi, tesisin bugün ve yarın ziyaretçilere kapalı olacağını duyurdu.Olayın yaşandığı hayvanat bahçesinde, 2011 yılında açılan Kaplanlar Ülkesi (Land of the Tigers) adlı özel bir bölüm bulunuyor. Bengal kaplanları, doğal yaşam alanlarına benzer şekilde düzenlenen geniş koruma alanlarında tutuluyor.Hayvanat bahçesinin kapalı kalacağı süre boyunca olayın koşullarının incelenmesi beklenirken, kişinin koruma alanına nasıl girdiği ve güvenlik önlemlerinin nasıl aşıldığına ilişkin sorular henüz yanıt bulmadı.Kaplan saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyorOlayın ardından polis ve hayvanat bahçesi yetkililerinin saldırının nasıl gerçekleştiğini belirlemeye yönelik incelemeleri önem kazandı.Özellikle koruma alanına giriş koşulları, güvenlik bariyerleri ve olay sırasında personelin uyguladığı müdahale yöntemleri araştırılması gereken başlıklar arasında bulunuyor.Yetkililerden hayatını kaybeden kişinin kimliğine ve saldırının kesin nedenine ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.

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