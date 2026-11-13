https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/orkestrayi-birakti-hande-kudenden-fazil-saya-asagilayici-tavirlar-suclamasi--1110317390.html

Orkestrayı bıraktı: Hande Küden'den Fazıl Say'a 'aşağılayıcı tavırlar' suçlaması

Orkestrayı bıraktı: Hande Küden'den Fazıl Say'a 'aşağılayıcı tavırlar' suçlaması

Sputnik Türkiye

Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nın başkemancısı Hande Küden, sanat direktörü Fazıl Say'ın prova sürecinde kendisine karşı aşağılayıcı tavırlar sergilediğini öne... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T12:16+0300

2026-11-13T12:16+0300

2026-11-13T12:16+0300

yaşam

fazıl say

hande küden

orkestra

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Klasik müzik dünyasında keman sanatçısı Hande Küden ile Fazıl Say arasında yaşanan kriz gündemde. Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nın başkemancısı Hande Küden, provalar sırasında ünlü piyansit ve besteci Fazıl Say'ın kendisine karşı aşağılayıcı tavırlar sergilediğini öne sürerek projeden ayrıldığını duyurdu. Küden'in sosyal medyadan paylaştığı ayrılık açıklaması ve suçlamara karşı Say ise açıklama yaparak, iddiaları yalanladı.Sanat direktörlüğünü Say'ın üstlendiği Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nda, ilk konserin ardından yaşanan ayrılığı Hande Küden duyurdu. Berlin Filarmoni Orkestrası'nın da üyesi olan keman sanatçısı, prova sürecinde Say'ın tavırlarından dolayı yaşadığı rahatsızlığı gerekçe göstererek projeden çekildiğini açıkladı.'Bir daha hiçbir projesine katılmayacağım'Küden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha yepyeni oluşmuş, ilk konserini yeni gerçekleştirdiğimiz taptaze Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nın sanat direktörü Fazıl Say'ın prova sürecinde, düzenli çalıştığım dünyanın önde gelen orkestralarında söz konusu bile olamayacak aşağılayan tavırları sonucunda bir daha herhangi bir projesine katılmama kararı aldım" dedi.Küden açıklamasını, "Bu güzel projenin sağlık bir şekilde başlayıp uzun yıllar devam etmesi en büyük dileğimdir" sözleriyle bitirdi.Fazıl Say'dan yanıt: 'Gerçek değil'Küden'in açıklamasının ardından gözler Fazıl Say'a çevrildi. Ünlü piyanist, sanatçının kendisine yönelik suçlamalarını kabul etmediğini belirterek, "Hande Küden'in dile getirdiği iddialar gerçek değildir. Buna tüm orkestramız şahittir. Konserimizin ardından yapılan bu açıklamalar bizleri derinden üzmüş ve hayal kırıklığına uğratmıştır" dedi.'Müzikal beklentilerimi paylaşım'"Bu projede sanat yönetmenliğinin yanı sıra besteci olarak da orkestramızla çalışmalar yürüttüm. Provalarda kendi eserimin yorumuna ilişkin dile getirdiğim taleplerimden ibarettir. Bu talepleri ifade ederken de kendisiyle iletişimim mesleki saygı ve profesyonel çalışma sınırları içerisinde olmuştur" diyen Say, "Provalarda bulunan tüm orkestra üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımız, hem dile getirdiğim taleplere hem de bunları ifade ediş biçimime doğrudan tanıktır. Hande Küden’e yönelik takdirimi hem orkestramızla iletişimimizde hem de konserimizde 1500 dinleyicinin önünde açıkça dile getirdim. Bir besteci olarak müzikal beklentilerimi paylaşmam, birlikte çalıştığım sanatçıya duyduğum saygıyı değiştirmez" ifadesini kullandı.'Orkestranın tartışma gölgesinde kalmasını istemiyorum'"Bu açıklamaların, büyük emekle hayata geçirdiğimiz projemizi böyle bir tartışmanın içine taşıması ayrıca üzüntü vericidir" diyen Say, "Yeni kurulan orkestramızın ortak emeğinin ve ilk konserimizin sevincinin bu tartışmanın gölgesinde kalmasını istemiyorum" vurgusunu yaptı."Sezon kitapçığında görebileceğiniz gibi her konserimizde farklı bir başkemancıyla çalışacağımız bu seride, genç ve umut dolu orkestramızın attığı her adım bizim için çok kıymetli" diyen sanatçı, "Birlikte güzel işler yapmaya, umudun sesi olmaya ve her seferinde daha iyisini başarmak için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek açıklamasını tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/dunyaca-unlu-piyanist-fazil-say-evlendi-1100250495.html

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fazıl say, hande küden, orkestra