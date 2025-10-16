Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say evlendi
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say evlendi
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say evlendi. Say, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
Ünlü Türk piyanist Fazıl Say dünyaevine girdi.Sanatçı, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarına, “Yuvamızı kurduğumuz özel günümüzden... Huzurla, mutlulukla, sevgiyle...” notunu ekledi.Say’ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü, çok sayıda sanatçı ve hayranı ünlü piyanisti tebrik etti.
23:04 16.10.2025
Fazıl Say
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say evlendi. Say, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Ünlü Türk piyanist Fazıl Say dünyaevine girdi.
Sanatçı, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarına, Yuvamızı kurduğumuz özel günümüzden... Huzurla, mutlulukla, sevgiyle... notunu ekledi.
Say’ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü, çok sayıda sanatçı ve hayranı ünlü piyanisti tebrik etti.
