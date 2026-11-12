https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/nvidia-ceosu-jensen-huang-gorevinden-istifa-etti-1110299283.html
Nvidia CEO'su Jensen Huang görevinden istifa etti
Nvidia CEO'su Jensen Huang görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
ABD merkezli çip üretici Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang görevinden ayrıldı. Huang'ın yerine şirketin Mali İşler Direktörü Colette Kress geçici CEO olarak... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T17:09+0300
2026-11-12T17:09+0300
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Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Huang'ın yerine şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress geçici CEO olarak atandı.Nvidia, perşembe günü yaptığı açıklamada Huang'ın şirket başkanlığı, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurdu.Geçici olarak Colette Kress atandıŞirket, Huang'ın yerine kalıcı bir isim belirlenene kadar CFO Colette Kress'in geçici CEO olarak görev yapacağını bildirdi. Kress, bu süreçte mali işler direktörlüğü görevini de sürdürecek. Nvidia ayrıca eski Synopsys CEO'su ve yönetim kurulu üyesi Harvey Jones'u şirketin ilk yönetim kurulu başkanı olarak atadı.Nvidia'nın kurucu ortaklarından olan ve şirkette yaklaşık yüzde 3,61 hisseye sahip Huang'ın ayrılığı, yaklaşık 4 trilyon dolar piyasa değerine sahip şirketin geleceğine ilişkin belirsizlikleri beraberinde getirdi.Hakkındaki iddialarla gündemdeHuang son günlerde özel hayatına ilişkin iddialar ve şirket yönetimine yönelik tartışmalar nedeniyle gündemde.ABD'li yetkililerin Çin adına casusluk yaptığından şüphelendiği Çinli iş insanı Alice Huang ile Jensen Huang'ın ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddiaların ardından Nvidia yönetim kurulu, Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığını incelemek üzere bağımsız üyeler ve dış hukuk danışmanlarının yürüttüğü bir soruşturma başlatmıştı.New York Times gazetesi de çarşamba günü yayımladığı haberinde Huang'ın şirkette kendisine bağlı olarak çalışan sağlık teknolojileri biriminin başkan yardımcısı Kimberly Powell ile evlilik dışı ilişki yaşadığını ileri sürmüştü.Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynak, Nvidia yönetim kurulunun çarşamba günü Huang'ın görevden alınmasını değerlendirmek üzere toplandığını aktarmıştı.ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce Huang'a destek vermiş, Nvidia CEO'sunun Çinli iş insanının casus olduğundan haberdar olmadığını kendisine söylediğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kuresel-piyasalarda-nvidia-soku-hisselerde-sert-dusus-1110288941.html
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mali, abd, jensen huang, nvidia, reuters, new york times
mali, abd, jensen huang, nvidia, reuters, new york times
Nvidia CEO'su Jensen Huang görevinden istifa etti
ABD merkezli çip üretici Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang görevinden ayrıldı. Huang'ın yerine şirketin Mali İşler Direktörü Colette Kress geçici CEO olarak atandı.
Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Huang'ın yerine şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress geçici CEO olarak atandı.
Nvidia, perşembe günü yaptığı açıklamada Huang'ın şirket başkanlığı, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurdu.
Geçici olarak Colette Kress atandı
Şirket, Huang'ın yerine kalıcı bir isim belirlenene kadar CFO Colette Kress'in geçici CEO olarak görev yapacağını bildirdi. Kress, bu süreçte mali işler direktörlüğü görevini de sürdürecek. Nvidia ayrıca eski Synopsys CEO'su ve yönetim kurulu üyesi Harvey Jones'u şirketin ilk yönetim kurulu başkanı olarak atadı.
Nvidia'nın kurucu ortaklarından olan ve şirkette yaklaşık yüzde 3,61 hisseye sahip Huang'ın ayrılığı, yaklaşık 4 trilyon dolar piyasa değerine sahip şirketin geleceğine ilişkin belirsizlikleri beraberinde getirdi.
Hakkındaki iddialarla gündemde
Huang son günlerde özel hayatına ilişkin iddialar ve şirket yönetimine yönelik tartışmalar nedeniyle gündemde.
ABD'li yetkililerin Çin adına casusluk yaptığından şüphelendiği Çinli iş insanı Alice Huang ile Jensen Huang'ın ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddiaların ardından Nvidia yönetim kurulu, Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığını incelemek üzere bağımsız üyeler ve dış hukuk danışmanlarının yürüttüğü bir soruşturma başlatmıştı.
New York Times gazetesi de çarşamba günü yayımladığı haberinde Huang'ın şirkette kendisine bağlı olarak çalışan sağlık teknolojileri biriminin başkan yardımcısı Kimberly Powell ile evlilik dışı ilişki yaşadığını ileri sürmüştü.
Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynak, Nvidia yönetim kurulunun çarşamba günü Huang'ın görevden alınmasını değerlendirmek üzere toplandığını aktarmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce Huang'a destek vermiş, Nvidia CEO'sunun Çinli iş insanının casus olduğundan haberdar olmadığını kendisine söylediğini belirtmişti.