https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/gram-altin-6300-tl-sinirinda-dusus-sona-mi-eriyor-1110311479.html

Gram altın 6 bin 300 TL sınırında: Düşüş sona mı eriyor?

Gram altın 6 bin 300 TL sınırında: Düşüş sona mı eriyor?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, üç günlük sert düşüşün ardından 13 Kasım Cuma sabahı toparlanma sinyali verdi. Gram altın 6.300 lira sınırında işlem görürken ons altın... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T07:35+0300

2026-11-13T07:35+0300

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Altın fiyatları, hafta boyunca yaşanan sert satışların ardından 13 Kasım Cuma sabahı yeniden yükselişe geçti. Gram altın 6.300 lira çevresinde işlem görürken uluslararası piyasalarda ons altın 3.900 dolar seviyesini yeniden aştı. Ancak son üç işlem gününde yaşanan kayıplar, toparlanmanın kalıcılığına ilişkin belirsizliği sürdürüyor.Ons altın, sabah saat 05.27 itibarıyla yüzde 0,79 yükselişle 3.905,39 dolara ulaştı. Önceki gün 3.852,64 dolara kadar gerileyen değerli metal, yeni güne alıcılı başlamasına rağmen perşembe günkü kayıplarını henüz telafi edemedi.Piyasaların odağında ise bugün Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanması beklenen ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) bulunuyor. Verinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri ve altın fiyatlarının kısa vadeli yönünü etkilemesi bekleniyor.Gram altın ne kadar oldu? İşte son fiyatlarTürkiye'de gram altın, cuma sabahı 6.300 lira seviyesine yakın seyretti. Aktarılan serbest piyasa verilerine göre gram altının satış fiyatı 6.295,60 lira olarak kaydedildi.Gram altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki ons altın hareketlerinin yanı sıra dolar/TL kurundan da etkileniyor. Bu nedenle ons altındaki yükseliş veya düşüş, iç piyasadaki gram altın fiyatına aynı oranda yansımayabiliyor.Ons altında sert düşüş: 4.100 dolardan 3.850 dolaraHaftaya 4.100 dolar çevresinde başlayan ons altın, ABD'den gelen enflasyon verileri ve faiz beklentilerindeki değişimle birlikte sert satış baskısıyla karşılaştı.Perşembe günü 3.852,64 dolara kadar gerileyen fiyat, cuma sabahı yeniden 3.900 doların üzerine çıktı. Ancak bu yükselişin kalıcı bir trend değişimine dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netleşmedi.Satışlarda güçlenen dolar, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler belirleyici unsurlar arasında yer aldı.Altında kritik seviyeler: 3.940 dolar aşılabilecek mi?Teknik değerlendirmelerde daha önce destek olarak izlenen 3.940-4.000 dolar aralığı, fiyatların bu bölgenin altına gerilemesiyle birlikte olası bir direnç alanına dönüştü.Yukarı yönlü hareketin güçlenmesi için öncelikle 3.900 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, ardından 3.940 dolar direncinin test edilmesi önem taşıyor.Satışların yeniden hızlanması durumunda ise 3.850 dolar çevresindeki son dip seviyesi izlenecek. Bu bölgenin kaybedilmesi hâlinde 3.738 dolar daha uzak bir aşağı yönlü senaryo olarak gündeme gelebilir.ABD enflasyon verileri altını neden etkiliyor?ABD'de 10 Kasım'da açıklanan ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aylık yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3'lük piyasa beklentisini aştı. Çekirdek tüketici fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.Beklentilerden yüksek gelen enflasyon, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği veya yeniden artırabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi.Altının faiz getirisi bulunmadığından, ABD tahvil getirilerinin yükselmesi değerli metalin yatırımcılar açısından alternatif maliyetini artırıyor. Doların güçlenmesi de diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hâle getirerek talebi sınırlayabiliyor.Altın fiyatlarında gözler saat 16.30'daAltın piyasasının kısa vadeli yönü açısından günün en önemli gelişmesi, ABD'nin ekim ayı üretici fiyat endeksi olacak.13 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanması beklenen veride, aylık üretici enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,4, çekirdek üretici enflasyonu beklentisi ise yüzde 0,3 düzeyinde bulunuyor.Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri, enflasyon baskısının sürdüğüne ilişkin değerlendirmeleri güçlendirerek dolar ve tahvil getirilerini destekleyebilir. Bu senaryoda altın fiyatlarında yeni satışlar görülebilir.Beklentilerin altında kalacak üretici enflasyonu ise Fed'e yönelik faiz beklentilerini yumuşatarak ons altında toparlanmayı destekleyebilir. Bununla birlikte fiyatların tepkisi, verinin ayrıntılarına ve diğer piyasa koşullarına bağlı olacak.Fed'in aralık toplantısı altının yönünü belirleyebilirAltın yatırımcılarının takip ettiği bir diğer önemli tarih ise 8-9 Aralık 2026. ABD Merkez Bankasının yılın son para politikası toplantısında alacağı kararlar, doların ve altının yönü açısından önem taşıyor.Piyasalar, bugünkü üretici enflasyonunun ardından gelecek ekonomik göstergelerle birlikte Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirecek.Gram altında 6.300 lira, ons altında ise 3.900 dolar seviyesi kısa vadede yakından izlenirken, cuma sabahı başlayan toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

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