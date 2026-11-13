https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/moskovada-arac-patlamasi-eski-ukrayna-basbakani-azarovun-danismani-yaralandi-1110321227.html
Moskova’da araç patlaması: Eski Ukrayna Başbakanı Azarov'un danışmanı yaralandı
Moskova’da araç patlaması: Eski Ukrayna Başbakanı Azarov'un danışmanı yaralandı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otomobilde meydana gelen patlamada, eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un eski danışmanı Sergey Zavorotnıy yaralandı... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T13:01+0300
2026-11-13T13:01+0300
2026-11-13T13:07+0300
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rusya soruşturma komitesi
moskova
patlama
saldırı
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Rusya’nın başkenti Moskova’da bir binek araçta meydana gelen patlama sonucu, eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un eski danışmanı Sergey Zavorotnıy yaralandı.Rusya Soruşturma Komitesi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, olayın Moskova’daki Kirovogradskaya Caddesi'nde gerçekleştiği bildirildi.Patlamanın ardından Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Ana Soruşturma Dairesi tarafından harekete geçildiği belirtilen açıklamada, "Bugün Moskova'daki Kirovogradskaya Caddesi'nde bir binek otomobilde patlama meydana geldi. Olayla ilgili olarak Rusya Ceza Kanunu'nun 'genel tehlike yaratacak şekilde ve bir grup kişi tarafından işlenen cinayete teşebbüs' suçunu düzenleyen ilgili maddeleri uyarınca ceza davası açıldı" ifadelerine yer verildi.Patlamada yaralanan eski danışman Sergey Zavorotnıy’ın hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi. Olay yerindeki incelemeler ve soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rusyada-avm-saldirisina-hazirlanan-zanli-yakalandi-1110318210.html
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rusya, rusya soruşturma komitesi, moskova, patlama, saldırı
rusya, rusya soruşturma komitesi, moskova, patlama, saldırı
Moskova’da araç patlaması: Eski Ukrayna Başbakanı Azarov'un danışmanı yaralandı
13:01 13.11.2026 (güncellendi: 13:07 13.11.2026)
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otomobilde meydana gelen patlamada, eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un eski danışmanı Sergey Zavorotnıy yaralandı. Rusya Soruşturma Komitesi, olaya ilişkin ‘cinayete teşebbüs’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir binek araçta meydana gelen patlama sonucu, eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un eski danışmanı Sergey Zavorotnıy yaralandı.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, olayın Moskova’daki Kirovogradskaya Caddesi'nde gerçekleştiği bildirildi.
Patlamanın ardından Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Ana Soruşturma Dairesi tarafından harekete geçildiği belirtilen açıklamada, "Bugün Moskova'daki Kirovogradskaya Caddesi'nde bir binek otomobilde patlama meydana geldi. Olayla ilgili olarak Rusya Ceza Kanunu'nun 'genel tehlike yaratacak şekilde ve bir grup kişi tarafından işlenen cinayete teşebbüs' suçunu düzenleyen ilgili maddeleri uyarınca ceza davası açıldı" ifadelerine yer verildi.
Patlamada yaralanan eski danışman Sergey Zavorotnıy’ın hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi. Olay yerindeki incelemeler ve soruşturma sürüyor.