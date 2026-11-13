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MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları ve örgüt adına güncel faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. 13.11.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara'da FETÖ/PDY mensuplarına finansal destek sağladıkları ve örgütün güncel faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli, MİT ve Emniyet tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.İddialar neler?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'ye yönelik çalışma yürütüldü.Örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları ve güncel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/sarigul-sorusturmasinda-yeni-operasyon-17-gozalti-karari-1110313565.html
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fetö, ankara, fetullahçı terör örgütü
fetö, ankara, fetullahçı terör örgütü

MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

10:10 13.11.2026
suçluların iadesi
suçluların iadesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları ve örgüt adına güncel faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da FETÖ/PDY mensuplarına finansal destek sağladıkları ve örgütün güncel faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli, MİT ve Emniyet tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İddialar neler?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'ye yönelik çalışma yürütüldü.
Örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları ve güncel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Emir Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
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Sarıgül soruşturmasında yeni operasyon: 17 gözaltı kararı
08:53
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