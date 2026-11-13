https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/mit-ve-emniyetten-feto-operasyonu-6-supheli-gozaltina-alindi-1110314301.html

MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları ve örgüt adına güncel faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. 13.11.2026, Sputnik Türkiye

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fetullahçı terör örgütü

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Ankara'da FETÖ/PDY mensuplarına finansal destek sağladıkları ve örgütün güncel faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli, MİT ve Emniyet tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.İddialar neler?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'ye yönelik çalışma yürütüldü.Örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları ve güncel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/sarigul-sorusturmasinda-yeni-operasyon-17-gozalti-karari-1110313565.html

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