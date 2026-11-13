https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/mit-ve-emniyetten-feto-operasyonu-6-supheli-gozaltina-alindi-1110314301.html
MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları ve örgüt adına güncel faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T10:10+0300
2026-11-13T10:10+0300
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Ankara'da FETÖ/PDY mensuplarına finansal destek sağladıkları ve örgütün güncel faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli, MİT ve Emniyet tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.İddialar neler?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'ye yönelik çalışma yürütüldü.Örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları ve güncel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/sarigul-sorusturmasinda-yeni-operasyon-17-gozalti-karari-1110313565.html
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fetö, ankara, fetullahçı terör örgütü
fetö, ankara, fetullahçı terör örgütü
MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları ve örgüt adına güncel faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da FETÖ/PDY mensuplarına finansal destek sağladıkları ve örgütün güncel faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli, MİT ve Emniyet tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'ye yönelik çalışma yürütüldü.
Örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları ve güncel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.