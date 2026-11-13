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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/misirli-uzman-avrupali-guclerin-ukraynaya-girmesi-dunya-savasina-yol-acabilir-1110322578.html
Mısırlı uzman: Avrupalı güçlerin Ukrayna'ya girmesi dünya savaşına yol açabilir
Mısırlı uzman: Avrupalı güçlerin Ukrayna'ya girmesi dünya savaşına yol açabilir
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin ABD'li temsilcilerle görüşmesinde Avrupa'yı Ukrayna'ya asker gönderme konusunda uyarırken, güvenlik uzmanı Saber olası adımın dünya savaşına... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T13:23+0300
2026-11-13T13:27+0300
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Mısırlı güvenlik uzmanı Hatem Saber, barış anlaşmasının ardından Ukrayna'ya yabancı asker gönderilmesinin çatışmaları yeniden alevlendirebileceğini ve küresel bir savaşa yol açabileceğini belirtti.Sputnik'e konuşan Saber, Moskova'nın belirlediği kırmızı çizgiye dikkat çekerek herhangi bir yabancı askeri varlığın istikrar unsuru değil, doğrudan stratejik tehdit olarak değerlendirileceğini vurguladı.Mısırlı uzman, Kremlin'in bu birlikleri 'meşru askeri hedefler' olarak tanımasının Rusya'nın bunlara yönelik hava ve füze saldırısı düzenlemekte tereddüt etmeyeceği anlamına geldiğini ifade ederek, "Bu durum, onları gönderen ülkeleri Rusya ile doğrudan askeri çatışma tehdidiyle karşı karşıya bırakacaktır" dedi.Küresel çatışma ve Avrupa'nın kriziAvrupa ülkelerinin hamlelerinin bölgesel ve uluslararası çatışmanın boyutlarını genişletebileceğini belirten Saber, bunun NATO'yu da içine çekebilecek açık bir savaşa dönüşebileceği konusunda uyardı. Doğrudan askeri müdahalenin Berlin, Paris ve Londra gibi başkentler için ciddi insani ve maddi kayıplar doğuracağını söyleyen Saber, bu durumun zaten ekonomik zorluklar yaşayan Avrupa içinde derin siyasi ve ekonomik krizleri tetikleyebileceğini sözlerine ekledi.Putin'in Avrupa'ya mesajıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD'li temsiclilerle Kremlin'de yaptığı görüşmede, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle diyaloğa hiçbir zaman karşı çıkmadığını ve iletişimi durduran tarafın Avrupalı hükümetler olduğunu belirtmişti.ABD'nin Avrupa ile çalışmasını ve Avrupalıların barış mı yoksa savaş mı istediğini netleştirmesine yardımcı olmasını istediklerini dile getiren Putin, Trump'ın Avrupa güvenlik çerçevesini görüşmeyi teklif ettiğini ancak Avrupa ülkelerinin bunu geri çevirdiğini ifade etmişti.Putin ayrıca, Ukrayna'da yabancı asker olasılığının Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak bu birliklerin Rusya için meşru hedef olacağının altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlinde-putin-ile-abdli-temsilciler-arasindaki-gorusme-basladi-1110295632.html
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abd, ukrayna, rusya, nato, kremlin, sputnik, ortadoğu

Mısırlı uzman: Avrupalı güçlerin Ukrayna'ya girmesi dünya savaşına yol açabilir

13:23 13.11.2026 (güncellendi: 13:27 13.11.2026)
© AP Photo / Vadim GhirdaFransız asker NATO tatbikatında
Fransız asker NATO tatbikatında - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Rus lider Putin ABD'li temsilcilerle görüşmesinde Avrupa'yı Ukrayna'ya asker gönderme konusunda uyarırken, güvenlik uzmanı Saber olası adımın dünya savaşına yol açabileceğinin altını çizdi.
Mısırlı güvenlik uzmanı Hatem Saber, barış anlaşmasının ardından Ukrayna'ya yabancı asker gönderilmesinin çatışmaları yeniden alevlendirebileceğini ve küresel bir savaşa yol açabileceğini belirtti.

Sputnik'e konuşan Saber, Moskova'nın belirlediği kırmızı çizgiye dikkat çekerek herhangi bir yabancı askeri varlığın istikrar unsuru değil, doğrudan stratejik tehdit olarak değerlendirileceğini vurguladı.

Mısırlı uzman, Kremlin'in bu birlikleri 'meşru askeri hedefler' olarak tanımasının Rusya'nın bunlara yönelik hava ve füze saldırısı düzenlemekte tereddüt etmeyeceği anlamına geldiğini ifade ederek, "Bu durum, onları gönderen ülkeleri Rusya ile doğrudan askeri çatışma tehdidiyle karşı karşıya bırakacaktır" dedi.

Küresel çatışma ve Avrupa'nın krizi

Avrupa ülkelerinin hamlelerinin bölgesel ve uluslararası çatışmanın boyutlarını genişletebileceğini belirten Saber, bunun NATO'yu da içine çekebilecek açık bir savaşa dönüşebileceği konusunda uyardı.

Doğrudan askeri müdahalenin Berlin, Paris ve Londra gibi başkentler için ciddi insani ve maddi kayıplar doğuracağını söyleyen Saber, bu durumun zaten ekonomik zorluklar yaşayan Avrupa içinde derin siyasi ve ekonomik krizleri tetikleyebileceğini sözlerine ekledi.

Putin'in Avrupa'ya mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD'li temsiclilerle Kremlin'de yaptığı görüşmede, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle diyaloğa hiçbir zaman karşı çıkmadığını ve iletişimi durduran tarafın Avrupalı hükümetler olduğunu belirtmişti.
ABD'nin Avrupa ile çalışmasını ve Avrupalıların barış mı yoksa savaş mı istediğini netleştirmesine yardımcı olmasını istediklerini dile getiren Putin, Trump'ın Avrupa güvenlik çerçevesini görüşmeyi teklif ettiğini ancak Avrupa ülkelerinin bunu geri çevirdiğini ifade etmişti.
Putin ayrıca, Ukrayna'da yabancı asker olasılığının Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak bu birliklerin Rusya için meşru hedef olacağının altını çizmişti.
Владимир Пути, Стив Виткоф и Џерард Кушнер - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Putin, ABD'li temsilcilerle buluştu: ABD, Avrupa'nın barış mı yoksa savaş mı istediğini netleştirmesine yardım etmeli
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