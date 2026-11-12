https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlinde-putin-ile-abdli-temsilciler-arasindaki-gorusme-basladi-1110295632.html

Putin, ABD'li temsilcilerle buluştu: ABD, Avrupa'nın barış mı yoksa savaş mı istediğini netleştirmesine yardım etmeli

Putin, ABD'li temsilcilerle buluştu: ABD, Avrupa'nın barış mı yoksa savaş mı istediğini netleştirmesine yardım etmeli

Sputnik Türkiye

Ukrayna krizine çözüm arayışları kapsamında Rusya ve ABD arasındaki temasların yeni ayağı Kremlin'de gerçekleştiriliyor. Rus lider, görüşmenin başında yeni... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T15:12+0300

2026-11-12T15:12+0300

2026-11-12T16:24+0300

ukrayna kri̇zi̇

steve witkoff

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abd

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kremlin

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vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abu Dabi'deki üçlü görüşmelerin ardından Moskova'ya giden ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'i kabul etti.Görüşmeye Rus tarafından Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus baş müzakereci ve Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev de katıldı.Taraflar, Abu Dabi'de ele alınan başlıklar ışığında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımları istişare ediyor.🗣Putin görüşmenin başındaki açıklamaları:🔴Rusya-Ukrayna görüşmelerinin organizasyonu için Trump'a minnettarlığımı iletmenizi isterim🔴Ukrayna'da insani alanda ilerleme kaydedildi🔴Alyoşki'deki insani sorunların çözümündeki katkılarından dolayı First Lady Melania Trump'a teşekkür ederim🔴Ukraynalıların 'gri bölgeler' konusunu gündeme getireceğini biliyoruz🔴Rusya için Ukrayna ile tek bir sınır hattı var, o da devlet sınırıPutin'den yeni insani misyon önerisi: Alyoşki'deki deneyimi kullanalımPutin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Konstantinovka yerleşiminde Alyoşki'deki gibi bir insani misyon organize edilmesini önerdi:🔴Alyoşki'deki deneyimden faydalanarak Konstantinovka'da insani misyon organize edelim🔴Rusya, Konstantinovka'yı kontrol ediyor ve insani yardım misyonunun güvenliğini sağlamaya hazır🔴Rusya'nın Konstantinovska'yı mayınlardan temizlemek için 5 güne ihtiyacı var🔴Ukrayna'daki barışın daimi olmasını istiyorum🔴Topraklar meselesinde Rusya için önemli olan, o topraklarda yaşayan insanlardır🔴Trump'ın desteği olmasaydı Alyoşki'deki insani operasyon mümkün olmazdı🔴Konstantinovka'da insani yardım misyonunun gerçekleştirilmesi, bu şehri gerçekte kimin kontrol ettiğini gösterecek🔴Konstantinovka'da şu anda yüzlerce sivil bulunuyor, Moskova onları şehirden tahliye etmeyi öneriyor🔴Konstantinovka'daki insani yardım misyonuna Amerikalılar da dahil yabancı gazeteciler davet edilmeli🔴Rusya, Avrupa ülkeleriyle diyaloğa hiçbir zaman karşı çıkmadı🔴İletişimi durduran taraf Avrupalı hükümetler oldu🔴ABD'nin Avrupa'yla çalışmasını ve Avrupalıların barış mı yoksa savaş mı istediğine karar vermesine yardımcı olmasını isteriz🔴Trump, Avrupa güvenlik çerçevesini görüşmeyi teklif etti, ancak Avrupa ülkeleri bunu geri çevirdi🔴Ukrayna'daki yabancı askeri birlikler Rusya için meşru hedef🔴Ukrayna'daki yabancı asker olasılığı Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit ediyorWitkoff'dan Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki ilerlemeye övgüABD Özel Temsilcisi Witkoff, Putin ile yaptığı görüşmede Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki ilerlemeyi övdü.Witkoff'un görüşmenin başındaki açıklamaları:🔴Kremlin'de bir görüşmeye daha ev sahipliği yaptığı için Vladimir Putin'e teşekkür ederim🔴Üçlü müzakerelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz🔴Abu Dabi'de gerçekleştirilen son temaslar olumlu, Rus ve Ukraynalı heyetler verimli bir çalışma yürüttü🔴Yakında gerçekleşecek olan esir takası çözüme doğru ilerlemenin bir kanıtı🔴Ukrayna ihtilafının başından bu yana çözüm çabalarına sunduğu katkılar nedeniyle Vladimir Medinski'ye de teşekkür ederim🔴Avrupalı temsilciler Abu Dabi'deki müzakere masasında yer almadı, ancak kendilerine üçlü temaslar hakkında bilgi verildiKushner: Avrupa'yla görüşüyoruzABD Özel Temsilcisi Kushner'in açıklamaları:🔴Putin ile gerçekleştirilecek görüşmenin, Ukrayna çatışmasını sona erdirme ve çözüme ulaşmanın olası yollarını tartışma fırsatı sunacağını umuyorum🔴ABD, Avrupa ülkelerinin müzakerelere katılmak ve çatışmanın sona ermesine katkıda bulunmak istediğinin farkında🔴ABD, kıtanın gelecekteki güvenlik mimarisi üzerine Avrupa ülkeleriyle görüşmelere başladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/urdunlu-siyasetci-el-masri-abu-dabi-gorusmeleri-ukrayna-krizinde-koklu-bir-cozume-yol-acabilir-1110294126.html

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steve witkoff, jared kushner, abd, ukrayna, kremlin, rusya, vladimir putin