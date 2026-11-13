https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/meteoroloji-alarm-verdi-firtina-ve-saganak-kapida-1110310519.html

Meteoroloji alarm verdi: Fırtına ve sağanak kapıda

Meteoroloji alarm verdi: Fırtına ve sağanak kapıda

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin birçok bölgesi için kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Marmara'nın batısında rüzgarın... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T07:05+0300

2026-11-13T07:05+0300

2026-11-13T07:05+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve bazı İç Anadolu illerinde sağanak yağış etkili olacak.Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye, Marmara'nın batısında ise kısa süreli fırtınayla birlikte 60-90 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor.Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıMeteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.Özellikle Marmara'nın batısında kısa süreli fırtına beklenirken Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde de kuvvetli rüzgar etkili olacak.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek. Bu nedenle görüş mesafesinde azalma yaşanabilecek.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken günün en yüksek sıcaklığı 21 derece olacak. Kentte kuvvetli güneyli rüzgarların etkili olması öngörülüyor.Ankara'da sıcaklık 18 dereceye ulaşacak. Başkentte gece saatlerinden sonra sağanak yağış beklenirken kuzey ve batı kesimlerde kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek.İzmir'de ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının 23 dereceye ulaşacağı kentte rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.Marmara ve Ege'de sağanak yağış etkili olacakMarmara Bölgesi'nde güney kesimler ile Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Bursa ve Çanakkale'de yağış beklenirken İstanbul ve Kırklareli'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.Ege Bölgesi'nde kıyı kesimleri ve Manisa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İzmir, Manisa ve Muğla'da yağış beklenirken Denizli'de parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor.Bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar esecek.Akdeniz ve İç Anadolu'da yağış beklenen illerAkdeniz Bölgesi'nde Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana ve Hatay'da ise parçalı bulutlu hava etkili olacak.İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde gece saatlerinden sonra sağanak yağış görülecek. Konya'da parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.Bölgenin kuzey ve batısında kuvvetli rüzgar, sabah ve gece saatlerinde ise pus ve sis etkili olacak.Karadeniz'de yağış ve kuvvetli rüzgarBatı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bolu ve Düzce'de akşam saatlerinden, Kastamonu'da ise gece saatlerinden sonra yağış görülecek.Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Samsun, Trabzon, Rize ve Amasya'da yağış öngörülmezken bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.Doğu Anadolu'da parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Her iki bölgenin bazı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek.Denizlerde fırtına: Dalgalar 5 metreye ulaşabilirMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.Batı Karadeniz'de rüzgarın 7 ila 9 kuvvetinde esmesi, dalga yüksekliğinin batı kesimlerde 4-5 metreye ulaşması öngörülüyor.Marmara Denizi'nde rüzgarın zamanla 9 kuvvetine çıkması ve dalgaların 4 metreye ulaşması bekleniyor. Kuzey Ege'de de dalga yüksekliğinin 4-5 metreye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.Akdeniz'de ise dalga yüksekliğinin genel olarak 1-2 metre arasında olması bekleniyor.İl il hava durumu ve sıcaklıklar

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