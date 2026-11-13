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ABD'de kargo gemisi köprüye çarptı: Açılır kapanır köprü arızalandı
ABD'de kargo gemisi köprüye çarptı: Açılır kapanır köprü arızalandı
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ABD'de Delaware Nehri üzerinden geçen büyük bir kargo gemisinin Tacony-Palmyra Köprüsü'ne çarpması, köprünün açılır kapanır mekanizmasında arızaya yol açtı. 13.11.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'de Pennsylvania ve New Jersey eyaletlerini birbirine bağlayan Tacony-Palmyra Köprüsü, bir kargo gemisinin çarpması sonucu ulaşıma kapandı. Delaware Nehri'nde ilerleyen büyük geminin köprüye çarpmasıyla köprünün açılır kapanır sisteminde teknik arıza meydana geldi.Pennsylvania Eyalet Meclisi Üyesi Ed Neilson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığının kendilerine iletildiğini belirtti.Üç şeritli çelik Tacony-Palmyra Köprüsü'nün ikinci bir duyuruya kadar hem araç hem de yaya trafiğine kapalı kalacağı bildirildi.Günde 76 bin 200 araca hizmet veriyorKamuya açık kaynaklarda yer alan 2025 yılı tahminlerine göre, Tacony-Palmyra Köprüsü'nün günlük araç geçiş kapasitesi 76 bin 200'e kadar ulaşıyor. Köprünün ulaşıma kapanması, iki eyalet arasındaki günlük ulaşım akışını da doğrudan etkiledi.
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abd, pennsylvania, delaware, new jersey
ABD'de kargo gemisi köprüye çarptı: Açılır kapanır köprü arızalandı
ABD'de Delaware Nehri üzerinden geçen büyük bir kargo gemisinin Tacony-Palmyra Köprüsü'ne çarpması, köprünün açılır kapanır mekanizmasında arızaya yol açtı.
ABD'de Pennsylvania ve New Jersey eyaletlerini birbirine bağlayan Tacony-Palmyra Köprüsü, bir kargo gemisinin çarpması sonucu ulaşıma kapandı.
Delaware Nehri'nde ilerleyen büyük geminin köprüye çarpmasıyla köprünün açılır kapanır sisteminde teknik arıza meydana geldi.
Pennsylvania Eyalet Meclisi Üyesi Ed Neilson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığının kendilerine iletildiğini belirtti.
Üç şeritli çelik Tacony-Palmyra Köprüsü'nün ikinci bir duyuruya kadar hem araç hem de yaya trafiğine kapalı kalacağı bildirildi.
Günde 76 bin 200 araca hizmet veriyor
Kamuya açık kaynaklarda yer alan 2025 yılı tahminlerine göre, Tacony-Palmyra Köprüsü'nün günlük araç geçiş kapasitesi 76 bin 200'e kadar ulaşıyor. Köprünün ulaşıma kapanması, iki eyalet arasındaki günlük ulaşım akışını da doğrudan etkiledi.