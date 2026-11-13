https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/medvedev-kallasi-aptalligi-yuzunden-kimse-avrupa-muzakerecisi-olarak-gormuyor-1110333627.html
Medvedev: Kallas'ı 'aptallığı' yüzünden kimse Avrupa müzakerecisi olarak görmüyor
Medvedev: Kallas'ı 'aptallığı' yüzünden kimse Avrupa müzakerecisi olarak görmüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ı ‘aptallığı’ yüzünden... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T20:19+0300
2026-11-13T20:19+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, Max platformundaki kanalında yaptığı paylaşımda Kallas’ın Avrupa Birliği’ni müzakerelerde temsil etme isteğini eleştirdi.Medvedev, “Kaja, eski Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrey Gromıko’dan alıntı yapıyor, Avrupa Birliği’ni temsil etmesi gerektiğini ve ‘Rusların kendisini bu rolde görmek istemediğini’ yazıyor. Onu zaten kimse istemiyor; ancak bunun nedeni ‘sert bir müzakereci’ olması değil, sadece aptal olması” ifadelerini kullandı.Kallas daha önce Dublin’deki AB zirvesi marjında Gromıko’dan alıntı yapmaya çalışmış, ancak Sovyet diplomatın söylemediği bir ifadeyi ona atfetmişti.Kallas’ın Gromıko’ya atfettiği sözler, aslında Batı’da “Gromıko tuzağı” olarak adlandırılan müzakere taktiğini tanımlıyor. Bu taktik, taraflardan birinin baştan sert talepler öne sürerek diğer tarafın taviz vermesini beklemesine dayanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/kallas-avrupanin-guvenlik-mimarisini-rusya-ve-abd-ile-gorusmeyecegiz-1110174768.html
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dmitriy medvedev, rusya, kaja kallas, avrupa, rusya güvenlik konseyi, andrey gromıko, ab zirvesi, dublin
dmitriy medvedev, rusya, kaja kallas, avrupa, rusya güvenlik konseyi, andrey gromıko, ab zirvesi, dublin
Medvedev: Kallas'ı 'aptallığı' yüzünden kimse Avrupa müzakerecisi olarak görmüyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ı ‘aptallığı’ yüzünden kimsenin Avrupa müzakerecisi olarak görmediğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, Max platformundaki kanalında yaptığı paylaşımda Kallas’ın Avrupa Birliği’ni müzakerelerde temsil etme isteğini eleştirdi.
Medvedev, “Kaja, eski Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrey Gromıko’dan alıntı yapıyor, Avrupa Birliği’ni temsil etmesi gerektiğini ve ‘Rusların kendisini bu rolde görmek istemediğini’ yazıyor. Onu zaten kimse istemiyor; ancak bunun nedeni ‘sert bir müzakereci’ olması değil, sadece aptal olması” ifadelerini kullandı.
Kallas daha önce Dublin’deki AB zirvesi marjında Gromıko’dan alıntı yapmaya çalışmış, ancak Sovyet diplomatın söylemediği bir ifadeyi ona atfetmişti.
Kallas’ın Gromıko’ya atfettiği sözler, aslında Batı’da “Gromıko tuzağı” olarak adlandırılan müzakere taktiğini tanımlıyor. Bu taktik, taraflardan birinin baştan sert talepler öne sürerek diğer tarafın taviz vermesini beklemesine dayanıyor.