https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/medvedev-kallasi-aptalligi-yuzunden-kimse-avrupa-muzakerecisi-olarak-gormuyor-1110333627.html

Medvedev: Kallas'ı 'aptallığı' yüzünden kimse Avrupa müzakerecisi olarak görmüyor

Medvedev: Kallas'ı 'aptallığı' yüzünden kimse Avrupa müzakerecisi olarak görmüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ı ‘aptallığı’ yüzünden... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T20:19+0300

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dmitriy medvedev

rusya

kaja kallas

avrupa

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, Max platformundaki kanalında yaptığı paylaşımda Kallas’ın Avrupa Birliği’ni müzakerelerde temsil etme isteğini eleştirdi.Medvedev, “Kaja, eski Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrey Gromıko’dan alıntı yapıyor, Avrupa Birliği’ni temsil etmesi gerektiğini ve ‘Rusların kendisini bu rolde görmek istemediğini’ yazıyor. Onu zaten kimse istemiyor; ancak bunun nedeni ‘sert bir müzakereci’ olması değil, sadece aptal olması” ifadelerini kullandı.Kallas daha önce Dublin’deki AB zirvesi marjında Gromıko’dan alıntı yapmaya çalışmış, ancak Sovyet diplomatın söylemediği bir ifadeyi ona atfetmişti.Kallas’ın Gromıko’ya atfettiği sözler, aslında Batı’da “Gromıko tuzağı” olarak adlandırılan müzakere taktiğini tanımlıyor. Bu taktik, taraflardan birinin baştan sert talepler öne sürerek diğer tarafın taviz vermesini beklemesine dayanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/kallas-avrupanin-guvenlik-mimarisini-rusya-ve-abd-ile-gorusmeyecegiz-1110174768.html

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dmitriy medvedev, rusya, kaja kallas, avrupa, rusya güvenlik konseyi, andrey gromıko, ab zirvesi, dublin